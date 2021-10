Managerii de spitale se luptă singuri cu pandemia de COVID-19. La ce metodă a recurs un medic pentru a cumpără detectoare de oxigen: „Nu mai sunt bani“

Riscul de explozie în spital este foarte mare, având în vedere creşterea cantităţii de oxigen de care pacienţii au nevoie. Detectoarele de oxigen sunt scumpe şi nu pot fi acoperite de bugetul unităţii, aşa că este nevoie de fonduri suplimentare.

„Realmente, spitalul are nevoie de ajutor pentru că cei aproape 100 de bolnavi COVID au secat efectiv bugetul spitalului. Nu mai sunt bani pentru medicamente, pentru oxigen. În felul acesta am cerut sprijin pentru a traversa perioada pe care o înţelegem că este foarte grea. Nouă ni s-a cerut de către autorităţile statului în mod firesc să mărim nr de paturi. Eu am explicat că nu trebuie mărit numărul de paturi pentru că noi paturi avem, trebuie mărit numărul de paturi care au resursă de oxigen, deci trebuie mărit numărul de guri de oxigen care alimentează bolnavii”, a precizat dr. Laurenţiu Beluşică, managerul Spitalului din Găeşti.

Apelul managerului Laurenţiu Beluşică, de a strânge fonduri pentru spital, a fost auzit de comunitatea locală. În mai multe locuri din oraş au fost montate urne, acolo unde cetăţenii fac deja donaţii.

Foto C.S.

„Mi se pare normal să ajutăm atunci când ni se cere ajutorul. Din păcate, era de aşteptat să se ajungă aici. Totuşi, o gestionare proastă de fonduri duce la aşa ceva, nu numai aici. Să zicem că aici s-a rezolvat în principiu. E momentul când toată lumea ar trebui să ajute pentru ceva. Pentru asta în mod deosevit, că bani oricâţi ar fi, tot sunt puţin în timpurile astea”, spune o femeie din Găeşti care a donat bani pentru spital.

Criza de paturi este o altă mare problemă pentru că Spitalul Găeşti deserveşte o zonă vastă, cu peste 100.000 de locuitori.

Foto C.S.

„Se simte o puternică criză de oxigen, costurile sunt foarte mari. Noi avem 100 de paturi alocate pentru Covid. S-au perindat mulţi oameni pe la noi şi nu doar din judeţ, din Bucureşti şi din alte judeţe vecine. Ştiţi, după o perioadă se fac bine şi pleacă acasă. Primăria Găeşti, care are în adminsitrare acest spital, a alocat fonduri consistente atât pentru transformarea în spital Covid, cu circuite separate, schimbate fluxuri acolo. Am alocat 40.000 de lei pentru hrană, că şi aici e o problemă. Ministerul acordă anumite sume de bani şi în realitate sumele care se consumă cu medicamentele, oxigenul, cu hrana sunt mult mai mari”, a declarat primarul oraşuui Găeşti, Gheorghe Grigore.

La apelul doctorului au răspuns nu doar oamenii de rând, ci şi firme private. S-au strâns, astfel, peste 100.000 de lei.

Săptămâna trecută, găeştenii au salvat vieţi donând bani pentru anticoagulante.