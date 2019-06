Jocuri de lumini şi de mişcare, măşti şi costume tematice la Babel Fast 2019

Joi, 6 iunie, a avut loc un workshop susţinut de profesorul de origine japoneză Atsushi Kakumoto care abordează o tehnică de teatru specială, prin transgresiune de la reprezentările apriorice născute în interior spre ceea ce propune mediul înconjurător: „Not from the emotions inside, but from the images outside”.

Regizorii şi profesorii de teatru din Coreea de Sud, alături de Scott Johnston din Scoţia, Vidyanidhee Vanarase din India şi Atsushi Kakumoto din Japonia, ne propun o dezbatere asupra imaginilor care domină acum teatrul contemporan din Orientul îndepărtat.

Centrul Vechi şi Piaţa Mihai Viteazul au fost animate de spectacole succesive, începând cu producţia „Nunta”, realizată în timpul Laboratoarelor Babel Imago, producţie ce a cucerit publicul prin jovialii şi „gălăgioşii” actori ai Teatrului Tony Bulandra., continuând cu demonstraţia de echilibristică a italianului-elveţian Jonathan Marquis şi culminând cu „Pasărea de foc”, producţie de teatru de umbre a Teatrului Tony Bulandra.

Seara s-a încheiat cu spectacolul „Smoke like a man”, un one-woman show al actriţei israeliene Yafit Levi, alcătuit în jurul poveştii de viaţă a pictoriţei mexicane Frida Kahlo.

Vineri, 7 iunie 11:00 Foaier, Întâlnirile Babel (actori, presă, invitaţi; deschise publicului) 12:00 Sala Oglinzilor, Not from the emotions inside but from the images outside, workshop, Atsushi Kakumoto, Japonia; 3h 18:00 Casa Sindicatelor, CUBE, regia: Pavel Knolle, Teatrul Naţional din Praga – Laterna Magika, Cehia; 1h 19:00 Piaţa Mihai Viteazul, Fiecare duine (Fiecare om), PASS, Edinburgh College, Scoţia; 40 min. 20:00 Sala Mare, Medea Fantasy, regia: JeungWoo Son, The Nomad Production, Coreea de Sud; 1h 20 min. 21:30 Piaţa Mihai Viteazul, Spectacol de Foc şi Muzică Live, The HandPan Project, România; 1h

