Imagini înfiorătoare. Înregistrarea accidentului din Răcari în care a murit o fetiţă de 11 ani călcată de TIR

Fetiţa de 11 ani se îndrepta spre şcoală alături de tatăl ei. Din imaginile înregistrate de camera din cabina TIR-ului, se vede cum fetiţa, ţinută de mână de tatăl său, fuge pe trecerea de pietoni. Şoferul polonez, în vârstă de 42 de ani, frânează şi virează dreapta, dar prea târziu. Accidentul cumplit s-a petrecut în dreptul sediului Poliţiei din Răcari.

Tatăl fetiţei, în vârstă de 39 de ani a fost şi el accidentat, dar a scăpat cu viaţă.

Copila era elevă în clasa a-V-a la Şcoala Gimnazială Răcari. Profesorii şi colegii au fost şocaţi de incident, mai ales că micuţa mai avea doar câţiva metri până să între în curtea şcolii.

„Am auzit o buşitură şi când am ieşit am constatat că pe trecrea de ietoni se afla un părinte cu fetiţa, ulterior am aflat şi despre cinesste vorba, de o elevă de cls a cinccea. În fiecare dimineaţă, ca şi în dimineaţa asta, au fost cei de la Poliţia Locală, supraveghează tot timpul această trecere de pietoni, dar era trecut de ora 8. Profesorii îşi aşteaptă elevii începând cu ora 7.30 în sălile de clasă, iar la ora 8 când s-a întâmpalt incidentul, porţile şcolii erau închise, aşa cum se întâmplă în fiecare zi, iar tatăl a venit cu fetiţa şi s-a întâmpalt ce s-a întâmplat”, ne-a povestit directorul Şcoala Răcari, Cristina Gheorghe.

Martorii spun că în zonă au loc des accidente, iar în apropierea şcolii nu este limită de viteză. Poliţiştii au deschis un dosar penal şi urmează să stabilească cu exactitate cum s-a petrecut tragicul accident