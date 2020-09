Frumosul de Voineşti, greu încercat de vremea rea din vară. Marile magazine ar vrea să cumpere, dar nu au ce

Marfă la calitate extra este foarte puţină, din cauza grindinei căzută în lunile mai şi iunie pe Valea Dâmboviţei, zonă renumită pentru pomicultura extrem de dezvoltată.

„Merele noastre nu sunt pentru supermarket, pentru că trebuie sa fie impecabile ca şi aspect. Nu avem ce sa le dăm. Cei mai mari producători sunt afectaţi. În mai şi iunie au fost ploi cu grindină puternică care ne-au afectat extrem de tare. Noi, fiind cooperativă, le vindem pe cont propriu. Nu am mai făcut contracte cu supermarketurile. Trebuie să dai câte un tir, două pe fiecare săptămână şi noi nu le avem pe toate la calitate extra. Cooperativa per ansamblu a fost afectată serios. Anul trecut a trebuit să facem imputuri, să achiziţionăm lădite şi paleţi şi folie. A trebuit să apelăm şi la terţi ca să facem livrarea. A fost un an foarte bun. Am livrat la Carrefour în jur de 5.000 de tone, dar a fost supraproducţie şi nu a fost nici grindină”, ne-a spus Claudiu Popa, membru în Cooperativa Agricolă din Voineşti.

Supermarketurile au cerut un anumit calibru. Mărul perfect, în opinia lor, trebuie să aibă diametrul de cel puţin 65 de milimetri.

„Vor soiuri autohtone, Prima, Pionier, Frumos de voineşti, Ionatan, Golden, Stark, Mutsu, Florina, Idared ect. Preţurile oscilează, iar negocierea se face săptămânal. Noi trimitem la începutul săptămânii preţul pe care îl vrem şi ei acceptă sau nu, dar este important că putem trata cu ei. Nu s-au angajat să ia o cantitate anume de la noi. Sunt interesaţi de marfa noastră, dar preţul să fie corect şi pentru noi şi pentru ei. De la noi pleacă mărul cu preţul pieţei. Este un preţ bun pentru anul agricol 2018, ceea ce e bine, că dacă îl dădeam la samsari luam cel mult trei sferturi, sub preţul supermarketurilor”, mai spune Claudiu Popa. Merele de calitate mai slabă sunt livrate în magazinele mai mici

Probleme voineştenilor vin la pachet însă şi cu o veste ceva mai bună. Din cauza producţiei slabe de anul acesta, preţul va creşte considerabil. Producătorii preconizează că preţul va fi de 1.50-2 lei direct la poarta omului, iar în magazine va fi de 4 lei.

Pomicultorii care au fost ocoliţi de grindină se pot lăuda în acest an cu o producţie bună de mere. Un lucru îmbucurător este că reprezentanţii supermarketurilor au început să vină la Cooperativa Agricolă din Voineşti pentru a încheia contrate de livrare a merelor de pe Valea Dâmboviţei în marile magazine.

După ce s-au asociat, la capătul a mulţi ani în care doar s-au „războit“, primul pas făcut de membrii fondatori a constat în cumpărarea de îngrăşăminte chimice la un preţ mult mai redus faţă de cel al pieţei şi faţă de preţul de achiziţie pe care l-ar fi plătit individual.

„Sunt 35 de membri în asociaţie, cu o suprafaţă acoperită de 170 de hectare de livezi unde este cultivat mărul «Frumosul de Voineşti». În primă fază au cumpărate îngrăşăminte chimice complexe la un preţ foarte bun pentru că s-a achiziţionat o cantitate mare. Acum urmează să cumpărăm pesticide, de asemenea, la un preţ extrem de bun. O să ne ocupăm, în cadrul asociaţiei, şi de desfacerea producţiei. Este foarte bine intenţionată această asociaţie. Vă spun că între cei 35 de membri sunt şi şapte dintre cei mai mari pomicultori ai zonei de pe Valea Dâmboviţei, cu suprafeţe de până la 25 de hactare“, ne-a spus Claudiu Popa, viceprimar al comunei Voineşti şi membru fondator al asociaţiei.

Vă recomandăm şi: