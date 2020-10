FOTO Noul preparator fizic de la juniorii FCSB a umplut de muşchi echipele SWAT din Emirate

Andrei Tamaşi a fost sportiv de performanţă. A început karate la Târgovişte, după care a plecat la Rapid, în Bucureşti, reuşind să obţină multiple rezultate naţionale. Practic, face sport de când se ştie.

În 2015, ca mulţi români care îşi caută un viitor mai bun în străinătate, a plecat în Dubai, la Academia de Poliţie, ajutat de un prieten bun - Ilie Alexe, care este manager acum la grupele de juniori de la FSCB.

Cum a ajuns la FCSB

„Aveau nevoie de preparator fizic şi am decis să vin, pentru că eram mai aproape de familie, mai aproape de casă. Vedeam cum cresc cei mici şi realizam că pierdeam momentele esenţiale, am simţit asta. Aveau un confort financiar ai mei, dar simţeam că suferă. Sunt un familist convins. A fost o experienţă frumoasă, am fost apreciat în Dubai şi adevărul e că mi-am lăsat loc de bună ziua pe unde am fost. Trebuia să vin din luna mai, dar din cauza pandemiei nu am putut pleca de acolo. Mi-am dat demisia şi am venit în ţară”, spune el.

Pe partea sportivă, antrenorul a avut rezultate excelente. La karate, cel mai mare rezultat a fost cel de campion mondial în 2008, dar are şi multe rezultate internaţionale atât individual, cât şi cu echipa. Mai mult de 10 ani a făcut parte din lotul naţional.

„Am luat pulsul jucătorilor de la FCSB, dar o să încep să îi cunosc, o să mă acomodez cu grupele, cu schemele de antrenament de la FCSB şi vom stabili ce este de pregătit pe viitor. Am văzut că jucătorii au un program destul de bine pus la punct pentru pregătirea fizică. Sper să continuăm lucrurile bune de aici”, spun el.

Andrei a terminat Facultatea de Sport, Şcoala de preparatori fizici şi este gata să îşi adapteze stitlul de antrenament în funcţie de necesătăţie fiecărui sportiv.

Noul preparator fizic al lui FCSB are o fată în vârstă de 16 ani, căreia îi place sportul, dar pasiunea pentru modeling este mai mare. Deja colaborează cu o agenţie. De asemenea, are şi un băiat de 15 ani, care este junior la echipa lui Becali şi este apreciat.

Ce l-a făcut să accepte un salariu mai mic la FCSB faţă de cel din Dubai

„Cred că au cântărit mai multe: apropierea de casă, baza materială de la FCSB, faptul că voi petrece mult mai mult timp cu familia. Oricând am şi eu de învăţat din această provocare. Băiatul joacă la FCSB şi asta m-a făcut să aleg această echipă. Din punct de vedere financiar pot spune că am o siguranţă. Alte cluburi, pe pandemia asta au tăiat din salarii, au dat afară, dar aici nimeni nu şi-a pierdut locul de muncă. Salariul nu este ca în Dubai, nu o să pot lua niciodată ca acolo, dar e ok pentru România. În Emirate ajungeam la 6.000 de euro pe lună din salariu şi din lecţii particulare.

Cum e viaţa în Academia de Poliţie din Dubai

„La Academie nu erau rigori prea mari. Spre deosebire de restul lumii, la Dubai nu au teste fizice eliminatorii la admitere, cum sunt la noi. Aveam la antrenament tineri de 100 de kg alături de unii de unul de 70 şi tot aşa. Ei puneau bază pe noi, antrenorii, să îi aducem la un anumit nivel în decursul anilor. Cei care erau bine pregătiţi se duceau în diferite departamante, aici se făcea departajarea, că poate unul voia la birou şi nu avea nevoie de pregătire fizică foarte bună. Făceam evaluări periodice, teste”, spune el.

La SWAT în schimb era altă poveste. „Cursanţii” erau bine pregătiţi. „La SWAT aveam oameni cu pregătire fizică deosebită, aveam cu cine lucra, cui să dau nişte exerciţii care puteau fi făcute. Mergeam periodic la ei, ca să vedem evoluţia lor, să discutăm cu profesorii lor direcţi. În 2016 am ţinut cursurile astea circa două luni. Ei acolo pun preţ foarte mare pe a câştiga. Erau foarte multe competiţii de crossfit, competiţii internaţionale ale trupelor swat şi multe altele. Mentalitatea lor este de a câştiga locul I sau nimic”, explică Andrei.

Contractul lui Tamaşi la FCSB este pe 5 ani şi va pregăti grupele de juniori, under 18 şi 19. Tamaşi are o experienţă deloc de neglijat în Emirate, acolo unde i-a antrenat pe viitorii poliţişti de la Academia de Poliţie din Dubai, dar şi trupele speciale de la SWAT.

Andrei este specializat şi în nutriţie sportivă şi a absolvi inclusiv cursuri de specialitate la Barca Academy (online).

