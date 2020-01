Cuplul de fotografi români ajuns numărul 1 în Anglia. Imaginile care „au rupt“ cele mai tari topuri

„Locul 2 din lume pe anul 2019 în una din cele mai tari comunităţi de fotografi din lume FEARLESS! Cu muncă şi susţinere din partea asistenţilor mei, care mă acceptă cu toate nebuniile, cu recunoştinţă către părinţii mei care mi-au deschis apetitul de muncă, cu suport din partea tuturor colegilor de breaslă, ale căror imagini m-au ţinut într-o provocare continuă. Susţinere 100% din partea Anei, alături de care am ajuns fotograf în topurile internaţionale! Mulţumesc pentru această călătorie fantastică prin lumea fotografilor de top, mirilor mei dragi! Fearless you rock, aş always”, a scris Daniel Dumbravă pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, începutul de an le-a adus celor doi fotografi o altă distincţie importantă.

„Nu ne închipuiam că şi de data asta FotoDumbrava a devenit fotograful anului 2019 în Anglia! Ne lăudăm pentru că voi toţi prieteni, miri, fotografi ne-aţi dat motivaţie de a fi mai buni! Vă mulţumesc şi mă înclin în faţă voastră! Thank you WPS community for this beautiful gift”