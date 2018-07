Codin Maticiuc cere ajutor pe reţelele de sociale pentru un bătrân care creşte 100 de câini

„Are Târgovişte suflet? Săptămâna trecută am fost la Târgovişte. Aflasem că un bătrân a construit un adăpost de câini de care se ocupă singur şi a cam ajuns la capătul puterilor. Domnul Creţulescu are 76 de ani şi o casă cu curte lângă Târgovişte în care nu locuieşte. <<Asta a fost blestemul meu, dom’le ca am avut casa asta. Ca am avut unde sa-i duc. Ca dacă n-aveam aveam şi eu doi-trei şi gata>>”, a scris vedeta.

Bătrânul a strâns aproape 100 de câini maidanezi în locuinţă, dar are grijă de încă alte zeci de câini pe care îi hrăneşte pe lângă casă sau “pe traseu”.





„Autorităţi cu suflet şi iniţiativă sunt la Târgovişte? Că moş Creţulescu să ştiti caă face o treabă bună şi care cam era a voastră. Vreau să ştiu cât suflet e în Târgovişte şi nu numai. Ce va promit e ce promit mereu când postez: am fost acolo, am văzut cu ochii mei, mă implic în continuare, urmăresc atent ce se face cu banii”, a precizat Codin pe pagina sa de Facebook.

Pentru cei care vor sa ajute:

Mihaela Soare (+40 723 319 187)

IBAN:RO38INGB0000999902777725

SWIFT:INGBROBU

ING BANK

Codin Maticiu e om de afaceri, producător de film, scriitor şi din când în când actor, iar bloggingul rămâne o constantă în viaţa lui.

El a devenit cunoscut în lumea mondenă drept un „crai de Dorobanţi”, un cuceritor, un băiat plin de bani, care îi place să se distreze.