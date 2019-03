Cele mai sănătoase surse de carbohidraţi. „Indivizii cu reputaţie proastă“, sursa principală de energie a organismului

Este adevărat că unele alimente bogate în carbohidraţi nu sunt cele mai sănătoase alegeri. Cercetările sugerează că carbohidraţii sub numele de „rafinaţi” nu sunt sănătoşi, cum ar fi deserturile zaharoase, produsele de panificaţie şi alimentele procesate precum chipsurile, pentru că vin la pachet cu creşterea în greutate şi senzaţia de foame, potrivit Prevention.com

Cu toate acestea, specaliştii spun că un consum de carbohidraţi potrivit poate beneficia efectiv de sănătatea dumneavoastră.

Este important de ştiut că aceşti „indivizi cu reputaţie proastă - carbohidraţii” sunt sursa principală de energie a organismului. Asta înseamnă că avem nevoie de carbohidraţi pentru exerciţiile fizice. Creierul nostru are nevoie de carbohidraţi pentru a funcţiona la un nivel înalt.

Potrivit lucrării „ Dietary Guidelines for Americans ”, este recomandată consumarea a 45-65% din necesarul de calorii zilnice din carbohidraţi.

Carbohidraţi sănătoşi:

1. Cartoful dulce

Cartofii dulci au multe beneficii pentru sănătate. Un cartof mediu dulce conţine doar 100 de calorii şi aproximativ 25 de grame de carbohidraţi sănătoşi, dar este, de asemenea, plin de vitamina A, care protejază ochii, şii fibre sănătoase pentru inimă.

2. Orez brun

Orezul are o reputatie teribilă, dar orezul brun este o opţiune la cerealele integrale cu adevarat sanatoasă, deoarece conţine proteine ​​şi fibre de saţietate. O jumătate de ceaşcă de orez brun gătit are doar 120 de calorii, 2 grame de fibre, 3 grame de proteine ​​şi 26 de grame de carbohidraţi sănătoşi.

3. Mango

Acest fruct tropical nu numai că poate ţine locul unui desert, dar o porţie are peste 100% din necesarul de vitamina C zilnică, 25 de grame de carbohidraţi şi mai mult de 1/3 din necesarul de vitamina A, la doar 100 de calorii.

4. Ovăz

Cu 27 de grame de carbohidraţi sănătoşi, 4 grame de fibre şi 5 grame de proteine ​​în doar jumătate de ceaşcă, ovăzul este o opţiune ideală pentru masa de dimineaţă.

5. Quinoa

Aceste boabe fără gluten se mândresc cu un profil nutriţional impresionant - cu 20 de grame de carbohidraţi sănătoşi, 4 grame de proteine, 2,5 grame de fibre şi 150 de miligrame de potasiu în doar jumătate de cupă gătită.

6. Fasolea

Fasolea vine în multe forme şi mărimi, dar toate conţin o cantitate bună de proteine, fibre şi carbohidraţi complecşi. Cu aproximativ 7 grame de proteine ​​şi 20 de grame de carbohidraţi la o jumătate de ceaşcă, fasolea vă ajută să vă menţineţi în formă după masă.

7. Cartofii albi

Aceşti tuberculi simpli vin la pachet cu aproximativ 150 de calorii, 33 de grame de carbohidraţi şi 860 de miligrame de potasiu (sau aproape 20% din necesităţile zilnice). În plus, cartofii sunt un amidon rezistent, ceea ce înseamnă că ajută la digestie şi reduc apetitul.

8. Sfecla roşie

O regulă de bază în alegerea legumelor este că, cu cât culoarea este mai închisă, cu atât conţin mai multe substanţe nutritive. Sfecla nu face excepţie de la regulă. Sunt bogate în antocianine, betaina şi luteina. Betaina poate reduce riscul de apariţie a bolilor cardiovasculare, datorită proprietăţilor sale antiinflamatorii. Trei sfecle conţin 100 de calorii, 23 de grame de carbohidraţi, 7 grame de fibre şi 800 de miligrame de potasiu.

9. Morcovi

Trei morcovi mari oferă aproximativ 20 de grame de carbohidraţi, mai bine 100% din necesarul de vitamina A şi 15% din necesarul zilnic de potasiu.

10. Banane

O banană medie are 100 de calorii şi 26 de grame de carbohidraţi sănătoşi. În plus sunt excelente pentru intestin, sunt combustibilul perfect pentru antrenament şi vă menţin apetitul sub control.

