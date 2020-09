Cascadorul Gelu Vlădoiu, interpretul lui Zalmoxis, a murit. Va fi incinerat în straie de preot dac, iar cenuşa va fi împrăştiată pe ploaie, la Sarmizegetusa

Gelu Vlădoiu a murit după o lungă perioadă în care s-a luptat cu o metastază la pancreas, ficat şi bilă, anunţă apropiaţii.

„Dacul meu frumos şi bun s-a înălţat la stele. Ce mai poţi spune despre cel mai bun om de pe pământ?

A fost comoara mea. Dumnezeu să-l aibă în pază lui”, a scris, pe Facebook, Elena-Ana Lacramioara Vlădoiu, soţia sa.

Având în vedere pasiunea lui pentru istoria geto-dacilor, cât şi a implicării lui Gelu Vlădoiu în promovarea acestor valori în care credea, soţia sa a decis să-l incinereze îmbrăcat în costumul lui de preot dac.

„O parte din cenuşă să plece spre Sarmisegetusa şi să fie împrăştiată pe vreme de ploaie ca să se infiltreze în pământul sacru al Sarmisegetusei, iar cealaltă parte să rămână cu mine şi lângă mine. ... El toată viaţa a fost îngerul meu păzitor, acum mă veghează de Sus”, a mai spus soţia sa.

A lucrat 47 de ani în domeniul aviaţiei, mecanic structurist, dar a făcut şi cascadorii cu Szobi Cseh. Este mâhnit când vede câtă dezbinare este în poporul român şi că niciun eveniment nu mai reuşeşte să ne unească.

„Nu înţelegem că istoria e un ghid despre cum să mergem prin faţă, să nu repetăm greşelile, trebuie să mergem în spirală, nu în cerc din punct de vedere ideologic sau faptic. Mă mândresc cu filmele în care am jucat, cu locul I la secţia de rock în perioada aia, mă mândresc că am muncit 47 de ani în aviaţie şi am trecut cu brio prin meseria asta. Mă mândresc cu copiii mei”, declara pentru „ Adevărul ”.