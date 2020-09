Un învăţător diabetic face greva foamei întrucât conducerea şcolii nu-i permite să ţină cursuri online: „Un singur copil din clasă are calculator”

Miercuri, 16 septembrie, Sorin Foca a venit cu o maşină la sediul Inspectoratului Şcolar Suceava, pe geamul căreia a lipit un afiş pe care a scris că se află în greva foamei. Bărbatul era însoţit de soţia sa.

Învăţătorul susţine că a decis să protesteze pentru că nu i se permite să ţină cursurile online, având în vedere că suferă de diabet de mai bine de 10 ani şi face parte din grupul vulnerabil la COVID-19.

„Vorbesc în numele colegilor mei care n-au curajul să vorbească şi să spună că au probleme de sănătate şi ar trebui să facă orele online. Am cerut luni, printr-o adresă adresată conducerii şcolii, să mă lase să-mi orele online pentru că am probleme de sănătate, am diabet.

Eu lucrez într-o comunitate de romi. Unii dintre ei au probleme de igienă. Mulţi au venit din Irlanda şi nu au stat în izolare. Acolo va fi un focar cât de curând. La şcoală nu s-au luat toate măsurile de prevenire a bolii.

Şcoala are toaletă de 12 ani în interior, care este ţinută deschisă doar la alegeri şi în timpul unor ocazii speciale. Acum este deschisă. Şcoala nu mi-a aprobat cererea sub diferite pretexte. Vreau să mă protejez şi eu şi vreau să-i protejez şi pe copii. Ei sunt familii numeroase. Doamne fereşte, dacă se întâmplă să apară un focar, se închide tot pe o rază de 50 de km”, a declarat învăţătorul.

Ieri după-amiază, glicemia învăţătorului a crescut la 267 şi avea şi tensiunea destul de mare. A vrut să sune la 112, dar a renunţat pentru că se temea să nu fie dus la Spitalul Judeţean Suceava care este spital-COVID-19.

Întrebat dacă copiii din clasa la care predă ar avea posibilităţi tehnice să participe la cursurile online, învăţătorul a spus că din cei 17 elevi doar 8 au telefoane inteligente. „Un singur copil are calculator”, a spus Sorin Foca.

Acesta opinează că era obligaţia Consiliului Local şi a conducerii şcolii să se asigure că orele se pot face şi online. „Unde sunt tabletele promise? Îi rog cu această ocazie pe cei de la Inspectoratul Şcolar să ne dea 15 tablete”, a întrebat dascălul.

Sosit la sediul IŞJ Suceava, directorul Şcolii Gimnaziale Frătăuţii Noi, Vasile Olar, a precizat doar că problema ridicată de învăţătorul Sorin Foca va fi pusă în discuţia Consiliului de Administraţie, iar aici se va lua o decizie, scrie presa locală.

Reporterul „Adevărul” a încercat să ia legătura şi cu inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Suceava, Grigore Bocanci, însă aceasta nu a răspuns la telefon.

Vă recoma​ndăm să mai citiţi:

UPDATE Un vatman din Bucureşti, împuşcat de şoferul unei maşini de lux

Rareş Bogdan, atac fără precedent la adresa Avocatului Poporului: Această nenorocită ordinară a blocat tăierea pensiilor speciale