Un pacient vindecat de COVID-19 trebuie să mai stea două săptămâni în izolare după externare? Ce spun medicii

Vineri, 10 aprilie, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis un comunicat de presă prin care a anunţat că s-a vindencat de COVID-19 şi că s-a întors la serviciu. Şeful administraţiei judeţene a menţionat că încă din prima zi de muncă a participat la şedinţe pe tema combaterii pandemiei.

Reacţia sucevenilor nu a întârziat să apară. Unii au întrebat pe reţelele de socializare dacă nu cumva Gheorghe Flutur trebuia să mai stea în izolare două săptămâni, după ce s-a externat din spital.

„Pe PNL Suceava am postat o întrebare pertinentă referitoare la revenirea la muncă a domnului preşedinte CJ Suceava, după ieşirea din spital, unde a fost internat cu COVID-19, fără să mai stea în izolare 14 zile după externare. Întrebarea mea era dacă s-a schimbat procedura. La această întrebare am văzut că aveam 9 răspunsuri, pe care nu le-am putut vizualiza, fiindu-mi blocată vizualizarea. Chiar m-ar fi interesat răspunsurile”, este comentariul Doinei Blaj.

Contactată telefonic, şefa Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Manuela Trifan, a declarat că decizia izolării pacientului pentru încă 14 zile, după externarea din spital, îi aparţine medicului curant.

„După cum hotărăşte medicul curant. În mod normal, nu văd de ce, dar dacă medicul infecţionist aşa decide, eu nu pot contesta decizia. Nu este o măsură impusă de lege. Dacă pacientul este negativ, se poate prezenta oriunde. Dacă la externare pacientul încă mai trebuie să se refacă, atunci, la indicaţia medicului, el mai stă şapte - 14 zile”, a arătat sursa citată.

Un medic de la Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi susţine contrariul. Sub protecţia anonimatului, acesta a declarat pentru „Adevărul” că pacienţii internaţi pentru COVID-19 sunt obligaţi să mai stea în izolare încă 14 zile la domiciliu, după externare.

„Nu este decizia noastră. Este o procedură negru pe alb. Din momentul externării, respectiv două teste negative consecutive, făcute la interval de 24 de ore, pacientul trebuie să stea în izolare 14 zile. Şi există şi o explicaţie. Pacientul este vindecat din punctul de vedere al aparatului în sine (n.red - aparatul de testare), din punct de vedere clinic, există o mică posibilitate ca el să mai aibă vârfuri virusologice şi, în următoarele două săptămâni, să mai poată transmite boala. Noi nu putem să eludăm izolarea la domiciliu pentru 14 zile, cum nu putem să eludăm externarea fără cele două teste negative consecutive. Este o procedură aprobată la nivel naţional”, susţine medicul ieşean. El nu a putut să specifice baza legală care-i obligă pe pacienţii externaţi să mai stea 14 zile în izolare.

Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Iaşi, a declarat pentru „Adevărul” că pacienţii externaţi trebuie să mai stea 14 zile în izolare, pentru că aşa spune protocolul aprobat de Ministerul Sănătăţii. „Este conform protocolului de la Ministerul Sănătăţii. Vă rog să cereţi protocolul de la Ministerul Sănătăţii. Măsura a fost adoptată pentru că au fost persoane negative care s-au pozitivat, pentru că virusul ăsta are o particularitate de redeşteptare”, a arătat Carmen Dorobăţ.

Pe de altă parte, medicul infecţionist Virgil Musta, de la Spitalul „Victor Babeş”, din Timişoara, susţine că nu există o lege care să reglementeze clar că pacientul externat, după tratamentul pentru COVID-19, trebuie să stea acasă, în izolare, încă 14 zile. Unitatea medicală din Timişoara a stabilit acest aspect printr-un protocol intern.

„În protocolul spitalului nostru şi în protocolul Spitalului „Matei Balş” există obligativitatea de a sta două săptămâni în autoizolare. Dar, nu este autoizolarea prevăzută prin lege la persoanele care sunt contacte directe sau care sunt în carantină după venirea din străinătate. Noi, în Timiş, am recomandat aceste două săptămâni. Noi avem în protocolul nostru pentru că are o anumită logică. Chiar dacă are două probe negative, există riscul ca persoana să mai fie pozitivă un timp, pe motiv că virusul a migrat din faringe în plămâni. Riscul există până la 28 de zile de la debutul bolii. Aşa spun teoria şi statistica. Pe de altă parte, în momentul în care ei (n.red pacienţii) nu se autoizolează şi intră în colectivitate, riscul de a se contamina este mare. Ei încă nu au format imunitatea suficient de mare ca să-i protejeze. Decât să rişte să se reîmbolnăvească şi să vină cu o formă mai severă, le recomandăm să stea două săptămâni la domiciliu”, a declarat Virgil Musta.