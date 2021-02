Traseu „profesional“: cum a fost angajată fără concurs, la o primărie-trambulină, chelneriţa care „apără“ România de inundaţii

Înainte să fie detaşată la Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Prut-Bârlad, Simona Iancu s-a lăsat de ospătărie şi a ocupat timp de trei zile postul de administrator public al Primăriei Vatra Moldoviţei, din judeţul Suceava.

Primarul comunei, Virgil Saghin, penelist cu state vechi, a declarat pentru „Adevărul” că tânăra a fost angajată prin dispoziţia primarului, nu prin organizarea unui concurs.

„Am angajat-o, fără concurs, prin dispoziţia primarului. A fost un anunţ şi este singura care a venit. Anunţul a fost publicat la avizier şi nu mai ştiu exact că nu eu le fac”, a declarat sursa citată.

Întrebat ce a recomandat-o pe Simona Iancu să ocupe funcţia de administrator public, Virgil Saghin a spus că tânăra îndeplinea condiţia de a avea studii superioare.

Primarul a explicat că a avut nevoit de administrator public pentru că „am venit să fac treabă în primărie”.

„Am încheiat un contract pe un an, ca să văd ce are în cap. Ea a urmărit să plece. Primăria a respectat legea în totalitate”, a spus ferm primarul.

Primăria Vatra Moldoviţei FOTO: Oana Şlemco

Este, totuşi, greu de înţeles de ce a decis primarul să aprobe cererea de detaşare depusă de Apele Române pentru angajata Simona Iancu în condiţiile în care susţine că avea nevoie de administrator public. Legislaţia îi permitea să şi refuze detaşarea.

Apoi, este greu de înţeles de ce a părăsit Simona postul de administrator public al primăriei Vatra Moldoviţei. În primul rând, domiciliul său, potrivit primarului, este în Câmpulung Moldovenesc, la o aruncătură de băţ de primăria unde a lucrat timp de trei zile.

Şi, în al doilea rând, ca administrator public al comunei, Simona avea un salariu decent. Doar salariile primarului şi viceprimarului pot depăşi, potrivit legislaţiei, leafa administratorului public. Pe de altă parte, potrivit articolului 47 al Legii 53/2003, Codul Muncii, „pe perioada detaşării, salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de angajatorul la care este detaşat”.

În aceste condiţii există posibilitatea ca Simona să aibă un salariu mai mare decât colegii săi de la Apele Române, încadraţi pe posturi similare.

Primarul comunei Vatra Moldoviţei, Virgil Saghin FOTO: primariavatramoldoviţei.ro

Ce spun foştii colegi despre ospătăriţă

Reporterul „Adevărul” a fost joi, 4 februarie, în Primăria Vatra Moldoviţei şi a stat de vorbă cu unii dintre angajaţi. Două persoane dintre cele cinci intervievate a spus că au văzut-o pe Simona în instituţie, la serviciu. Celelalte trei au spus că nu o cunosc, n-au auzit de ea.

„Am văzut-o, dar nu am avut contact cu ea. Ca relaţie în organigramă, nu are legătură cu contabilitate. Am înţeles că a plecat prin detaşare”, a declarat una dintre angajate.

„Eu personal nu am văzut-o. Nu am avut contact cu ea, sunt la un alt departament”, a spus o altă salariată.

Reporterul a încercat să obţină puncte de vedere atât de la viceprimarul comunei, cât şi de la secretar, însă niciunul dintre cei doi nu a fost la serviciu joi, 4 februarie, în intervalul de ore 10.30-12.00. Asta în condiţiile în care primarul Saghin era plecat la Bucureşti.

Investigaţia care demonstrează cât de politizate sunt instituţiile statului

Jurnaliştii de la „Recorder” au făcut noi dezvăluiri despre angajările care se fac în instituţiile statului, descoperind de această dată o ospătăriţă din Iaşi, care a ajuns inginer la Apele Române. Chiar dacă are studii superioare în domeniul Chimiei, Simona Iancu nu a reuşit să răspundă unor întrebări simple, pentru un inginer care ar trebui să salveze România de inundaţii.

Tânăra nu ştie care este unitatea de măsură a debitului de apă, care mal este stângul şi care e dreptul sau după ce lege funcţionează Administraţia Naţională Apele Române. Directorul ABA Prut - Bârlad, Petru Avram, a declarat că treaba tinerei detaşate este să primească date din teren, să le introducă în sistem şi să le trimită altora.

Nu este treaba ei să ştie detalii tehnice, de ele se ocupă echipele şi responsabilii de la faţa locului, a ţinut să precizeze Avram. Neştiinţa tinerei angajate a fost scoasă la iveală de Gabi Musteaţă, , director tehnic la Apele Române, ABA Put-Bârlad, care pentru „tupeu” a fost pur şi simplu înlăturat din funcţie. Metoda, una subtilă: desfiinţarea postului.

„Colegii au întrebat-o: < >, întrebare la care ea a răspuns că a lucrat cinci ani la master. Totuşi, cam mult cinci ani pentru master. De fapt, ea lucrase la un club care se numea aşa”, a declarat Gabi Musteaţă.

Şeful ABA o apără pe tânăra angajată Situaţia nu l-a impresionat pe şeful ABA Put-Bârlad, care o apără pe tânăra angajată. „Domnul director care a făcut acest lucru (n.r. Gabi Musteaţă, care care a intervievat-o pe Simona Iancu) este puţin subiectiv, pentru că a umilit-o în faţa celorlalţi colegi. Fata mi-a spus că a fost hărţuită şi umilită”, a declarat Petru Avram, director ABA Prut - Bârlad.

Gabi Musteaţă i s-a opus lui Avram când acesta i-a cerut să o pregătească, spunând că el nu face meditaţii pentru clasele 1-4 şi pentru noţiuni care se învaţă la gimnaziu. Întâmplător sau nu, ulterior postul lui Gabi Musteaţă a fost desfiinţat, iar pe data de 8 februarie este ultima sa zi la departamentul care coordonează apărarea împotriva inundaţiilor Administraţia bazinală ABA Prut - Bârlad acoperă şapte judeţe, iar zona este printre cele mai afectate de inundaţii din toată ţara. Simona Iancu a fost angajată la dispecerat, în cadrul Serviciului de Apărare Împotriva Inundaţiilor.

Vă recomandăm şi:

Transbucegi, închis în urmă cu o săptămână din cauza unei avalanşe, a fost redeschis

300.000 de euro daune morale pentru un sculptor al cărui braţ a fost mutilat în urma unui accident