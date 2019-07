Românul care munceşte pe şantiere din Anglia ca să-i trimită pe copiii necăjiţi în vacanţe: „Dumnezeu mi-a dat o lecţie ca să învăţ şi am învăţat“

Vasile Cristian Bolohan este un sucevean în vârstă de 42 de ani care de mic a fost nevoit să lupte ca să supravieţuiască. Aşa cum ne-a spus chiar el, culoarea măslinie a tenului nu l-a ajutat, ba dimpotrivă, l-a făcut să se izbească de prejudecăţile aspre ale celor din jurul său ca de un zid.

Când era mic, mama sa lucra în comerţ, iar tatăl său era maistru sticlar, făcea flori sculptate. Bărbatul era consumator de băuturi alcoolice şi, din această cauză, scandalurile în casa părintească se ţineau lanţ. Într-una din zile, soţul a pus mâna pe un cuţit, şi, într-un moment de furie extremă, şi-a înjunghiat soţia în faţa lui Vasile.

„Tata a intrat în puşcărie şi mama, după un timp, cunoaşte dragostea altui bărbat care o păcăleşte şi îi vinde apartamentul în care locuiam. Eu decid să rămân în oraş pentru a-mi termina şcoala, mama mutându-se într-un sat în Botoşani. Eram în clasa a IX-a şi, timp de un an, am dormit prin boxe, uscătoare, pe iaz la Icar, oriunde puteam. Am reuşit să obţin diploma de Complementară“, ne-a spus Vasile.

Vasile Bolohan a ajuns pe drumuri la vârsta de 14 ani. FOTO: Facebook/Vasile Bolohan

Tatăl său a ieşit din închisoare în anul 1988, a încercat să-şi refacă viaţa, dar nu a reuşit. A cerşit pe străzi, era cel mai necăjit om pe care l-a cunoscut Vasile. Fiul şi-a ajutat tatăl după puteri. I-a dat mâncare, bani, haine, dar nu a putut să-i ofere şi cazare. În 2005, l-a găsit îngheţat pe o stradă din cartierul George Enescu. Pe atunci, Vasile lucra la o firmă de distribuţie. Colegii l-au ajutat să-şi înmormânteze părintele, i-au dat haine, pantofi şi bani.

Vasile a fost ajutat de colegi

Vasile avea doar 14 ani când a ajuns pe străzi. Ne-a spus că o vreme l-au ajutat colegii de şcoală. I-au dat de mâncare şi l-au lăsat să facă baie la ei acasă. Din păcate, şi el a căzut în patima alcoolului, pentru că-şi pierduse speranţa. Îi era frig, foame, se simţea obosit şi nu reuşea să iasă din stările apăsătoare care-l încercau din cauza lipsurilor cotidiene. Ca să supravieţuiască, s-a apucat de furat. „Furam din buzunare sau mici ciupeli pe unde se putea. Am mai şi lucrat la o achiziţie de maculatură o perioadă mare şi tot acolo şi dormeam, într-un vagon, lângă Şcoala Generală 4, până într-o seară când cineva i-a dat foc. Norocul meu că nu eram acolo. După 25 de ani de atunci, un bărbat, cunoştinţă din Suceava, mi-a cerut ajutor să vină aici (n.r. – în Anglia), la mine. L-am ajutat să vină, i-am oferit un loc de muncă şi casă, dar deoarece fuma marijuana şi nu făcea baie, l-am exclus. Atunci el mi-a spus că a dat foc vagonului“, ne-a relatat Vasile.

A ajuns la închisoare după ce a spart o casă

Bărbatul recunoaşte cu sinceritate că a făcut multe prostii din cauza sărăciei şi a foamei. În luna iunie a anului 2000, se afla la Costineşti şi, îmbrăcat într-un costum de Moş Crăciun, a spart casa de vacanţă a jurnalistului Cătălin Radu Tănăse. „Veneam de la discotecă, la ora 4.00 dimineaţa, şi am intrat într-o casuţă de vacanţă care avea geamul şi lumina deschise pentru a vedea de «o brichetă». Eram cu un «bun» prieten care a rămas să stea de şase. Am avut «norocul» să fiu prins chiar de proprietar, care era domnul Cătălin Radu Tănase, reporterul ProTv. Atunci am avut o perioadă când îl uram că m-a prins, dar acum i-aş mulţumi, deoarece el a fost omul datorită căruia a început schimbarea mea“, crede suceveanul.

Vasile, pe şantierul din Anglia. FOTO: ziarulromânesc.de

După gratii a citit Biblia şi s-a gândit la ce va face când va ieşi. S-a considerat norocos pentru că nu a stat prea mult închis, mai ales că pe lângă el treceau zilnic bărbaţi cu condamnări pe viaţă. Şi-a promis atunci că va face fapte bune când va ieşi din închisoare şi s-a ţinut de cuvânt.

Soţia l-a ajutat să se schimbe

Când a fost eliberat, s-a întors la Suceava, unde a cunoscut-o pe actuala lui soţie, o tânără din Republica Moldova, harnică şi înţelegătoare. „Dumnezeu mi-a dat o lecţie ca să învăţ şi cred că am învăţat. Pe nevasta mea am cunoscut-o în Suceava. Făcea facultatea acolo şi în timpul liber lucra ca barman-ospătar la barul unui prieten de-al meu, unde mai tot timpul mergeam să îmi beau cafeaua pe datorie. Am plecat împreună în Italia şi după un an ne-am căsătorit“, povesteşte Vasile.

Soţii nu au reuşit să strângă bani în peninsulă şi au plecat în Anglia, unde Vasile şi-a găsit un job bun în construcţii, iar viaţa lui a început să se schimbe în bine. Nu i-a fost uşor, pentru că în primii trei ani a fost singurul susţinător al familiei, soţia sa născuse şi stătea acasă cu copilul. Suceveanul nu ratează niciun moment să o laude pe femeia care i-a fost alături în momente dificile. Spune despre ea că l-a făcut omul care este astăzi pentru că l-a încurajat şi l-a susţinut.

„Împart cui trebuie“

Imediat după ce s-a îmbunătăţit situaţia financiară a familiei, Vasile a început campaniile de ajutorare a copiilor şi familiilor vulnerabile din Suceava. A strâns bani pentru a construi o casă pentru o familie nevoiaşă şi a adunat fonduri pentru a-i trimite pe copiii instituţionalizaţi în vacanţe. „Am trimis copiii în excursie, am donat 4.500 de lei unui copil de 13 ani, pentru care se făcea campanie, deoarece rămăsese fără ambele mâini. Am mai dat 1.000 de lei unei fete deoarece rămăsese paralizată în urma unui accident. Anul trecut, la Sărbători, în urma unei chete pentru copii, la patinoar, am strâns un camion de haine şi 23.500 de lei. Am distribuit fiecare bănuţ cu atenţie. Am fost cu un autocar de copii la munte în Gura Humorului, am donat personal la spitalul de copii bolnavi de cancer 4.000 de lei. Am făcut rost de o listă de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu cazuri de copii foarte necăjiţi şi am mers de i-am dat fiecăruia câte 1.000 de lei. Împart cui trebuie şi asta voi face în continuare“, spune sus şi tare Vasile. El a ţinut să le mulţumescă celor care i-au sprijinit şi continuă să-i sprijine campaniile umanitare.



Vasile, alături de copiii pe care i-a ajutat să plece în vacanţă. FOTO: ziarulromanesc.de

Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, Nadia Creţuleac, ne-a declarat că instituţia colaborează cu Vasile Bolohan din 2016. Creţuleac a mai spus că bărbatul îi vizitează periodic pe copiii din Casele de tip familial de la Mihoveni şi Şcheia, cărora le aduce cadouri şi a confirmat că i-a trimis pe o parte dintre ei în excursii pe cheltuiala lui.

„Domnul Bolohan este sprijinit, de fiecare dată, de un grup de prieteni apropiaţi şi de foarte mulţi oameni de bine care donează în scop caritabil. (...) În decembrie, anul trecut, domnul Bolohan a organizat un eveniment caritabil la Patinoarul din Suceava, cu strângere de fonduri, iar pe data de 23 decembrie 2018, un grup de 30 de copii si tineri de la centrele «Speranta», «Colţ Alb» şi «Micul Prinţ» au beneficiat, prin fondurile strânse de domnul Bolohan, de o excursie la pârtia de schi din Gura Humorului, unde s-au dat cu săniile şi au mâncat la un restaurant din apropiere. În acest an, domnul Bolohan şi-a anunţat intenţia de a organiza o excursie de weekend, după 1 septembrie, la care vor participa 22 de copii şi 2 însoţitori, de la Centrul «Speranţa» şi Casa «Colţ Alb» din Suceava. Copiii vor petrece două zile la o pensiune din Mănăstirea Humorului, unde le sunt asigurate cazarea şi masa şi desigur, transportul“, a precizat Nadia Creţuleac.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: