O româncă, şefă de şantier în proiectul construirii celui mai lung iaht din Marea Mediterană

Alexandra Tărniceru (30 de ani) este originară din municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava. Aceasta lucrează într-un domeniu destinat în special bărbaţilor. Alexandra este şefă de şantier în construcţii navale din Italia, producând împreună cu o echipă de muncitori români peste 20 de nave comerciale şi de agrement, după cum arată Monitorul de Suceava.

Suceveanca este cunoscută ca fiind românul ce a construit cel mai lung iaht de pe Marea Mediterană (69 de metri). Aceasta a muncit doi ani de zile pentru a duce proiectul la bun sfârşit. Alexandra Tărniceru lucrează în domeniul construcţiilor navale de şase ani de zile. Ea a construit tot felul de ambarcaţiuni, majoritatea dintre ele aflându-se pe teritoriul Italiei.

„Am avut diverse joburi până acum şase ani, când mi-am deschis această firmă care are ca principal obiect de activitate construcţii metalice navale. Am încheiat contracte cu diverse şantiere mari din Italia. Am avut ambiţie şi noroc. Nu este o activitate uşoară, dar, cum am mai spus, am oameni care mă susţin, personal calificat din România fără de care nu aş fi reuşit. Eu am devenit o imagine prin munca lor”, a Alexandra Tărniceru pentru Monitorul de Suceava.

