Gheorghe Flutur, ironizat de ministrul Răzvan Cuc: „Am văzut că punea nisip cu lopata la o basculantă la roţile din faţă“

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Flutur a declarat, la mijlocul acestei săptămâni, că i-a trimis o scrisoare ministrului Răzvan Cuc, în care i-a cerut să repare drumurile naţionale.

Cuc a venit vineri, 9 martie, la Suceava, pe şantierul şoselei de centură. Întrebat de un jurnalist ce răspuns i-a dat lui Flutur, ministrul a declarat:

„Eu nu ştiu ce exerciţiu de imagine vrea să facă domnul Gheorghe Flutur. Eu am treabă. Eu stau pe şantiere să văd cum avansează lucrările. Nu stau să mă plimb pe şantiere şi să fac un titlu de glorie. Am văzut acum ceva timp un filmuleţ cu dânsul care venea şi punea nisip cu pietriş cu lopata la o basculantă la roţile din faţă, când ea avea tracţiune pe spate. În primul rând, dacă tot vrei să faci lucruri care dau bine la presă fă-le cum trebuie. În al doilea rând, a terminat toată treaba la Consiliul Judeţean? Are toate drumurile judeţene la negru, plombate, fără gropi? Eu nu ştiu de ce vine să se bage pe obiectivele care sunt asumate de Ministerul Transporturilor în condiţiile în care drumurile judeţene am înţeles şi eu de la colegi că sunt cum sunt. Totodată dacă vrei să faci fă lucrurile cum trebuie, pune pietrişul unde e tracţiunea pe spate, că acolo trage, nu pe faţă”.





