Fostul internaţional Selim Benachour, antrenor în Suceava: „Părinţi, lăsaţi-vă copiii să aleagă ce le place, nu puneţi presiune pe ei“

Fotbalistul francez de origine tunisiană Selim Benachour este în prezent antrenor al echipei de liga a III-a Foresta Suceava.

Selim Benachour s-a născut pe 8 septembrie 1981, într-o familie de imigranţi. Părinţii săi s-au cunoscut în Tunisia, s-au căsătorit şi s-au mutat apoi în Paris. Selim a declarat pentru Adevărul că părinţii săi nu ştiau limba franceză şi nici nu aveau documente ca să locuiască cu forme legale în Franţa. O bună perioadă de timp, mama fostului fotbalist a fost casnică, iar tatăl său, ospătar. După ce şi-au rezolvat problema documentelor, părinţii lui Selim şi-au făcut un restaurant. S-au adaptat foarte bine în Franţa.

Selim ne-a povestit că a avut o copilărie frumoasă, cu mulţi prieteni. De la vârsta de patru ani până la şapte ani nu a pus piciorul pe mingea de fotbal. Nu îşi dorea să se facă fotbalist. Îi plăcea să se plimbe cu bicicleta. A primit două biciclete de la tatăl său. Ambele i-au fost furate.

„M-am dus la tata ca să îl rog să îmi cumpere o a treia bicicletă. L-am convins, însă mi-a spus că este ultima şi că dacă rămân fără ea nu îmi va cumpăra alta pentru că erau scumpe. Mi-a cumpărat a treia bicicletă, care mi-a fost furată după doar două luni. Tata a rămas ferm pe poziţie. Eu terminam cursurile de la şcoală la ora 16 şi până la ora 19, când trebuia să luăm masa, stăteam în faţa blocului cu prietenii, dar mă plictiseam. Am luat o minge şi am început să fac duble, jonglerii. Atunci m-a văzut tata care se afla în restaurant. M-a pus să repet dublele. Şi tata a fost fotbalist în Tunisia. A jucat în divizia a II-a, niciodată în divizia I. Tata m-a dus la o echipă de juniori din apropierea casei. M-am antrenat de trei ori pe săptămână şi am început să fac progrese. La 11 ani eram deja foarte bun şi m-a dus să dau probe la Paris Saint - Germain. La probe au venit 500 de copii şi au păstrat doar 50, doar 10 la sută. M-au păstrat şi pe mine”, ne-a declarat Selim.

De-a lungul carierei sale, fostul fotbalist a jucat la echipe precum Paris Saint Germain, Malaga, Maritimo, APOEL Nicosia sau Rubin Kazan. Selim vorbeşte cinci limbi străine, iar acum vrea să înveţe limba română. Din 2018, antrenează echipa de liga a III-a Foresta Suceava. Aceasta este prima sa experienţă ca antrenor.

„Pentru mine este normal ca atunci când ajung într-o ţară străină să învăţ limba. Eu trebuie să fac acest efort pentru că sunt străin şi pentru că vreau să descopăr cultura locului”, ne-a mărturisit antrenorul Forestei.

Întrebat dacă are un sfat pentru părinţii care îşi îndeamnă copiii să joace fotbal, Selim ne-a spus că el s-a făcut fotbalist pentru că i-a plăcut sportul. Nu a fost împins de la spate şi nu s-a simţit presat de părinţi.

„Îi sfătuiesc să joace din plăcere şi să nu se gândească foarte mult să devină jucători profesionişti. Aşa am făcut şi eu. În copilăria mea, copiii luau mingea şi se jucau, tata a văzut că îmi place. Abia apoi m-a dus să joc la Club. Tata nu m-a presat să mă antrenez. În Franţa mulţi părinţi îşi iau copiii de mână şi îi trimit să joace fotbal. Sunt copii cărora nu le place. Îi sfătuiesc pe părinţi să nu îşi forţeze copiii să joace fotbal. Să-i lase să facă ceea ce le place, fie că vorbim despre ciclism, tenis sau fotbal. Unii părinţi îşi duc copiii la fotbal din raţiuni financiare. Ei văd că sportul acesta poate să aducă mulţi bani. Deci, părinţi, lăsaţi-vă copiii să alegă ce le place, nu puneţi presiune pe ei ca să devină fotbalişti profesionişti”, ne-a declarat fostul fotbalist.

Selim Benachour ne-a mai spus că dacă nu se făcea fotbalist, probabil că se ocupa de restaurante, la fel ca tatăl său.