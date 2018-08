VIDEO Două avioane s-au ciocnit în zbor la Suceava înaintea unui miting aviatic. Unul dintre piloţi a murit

UDPATE 12.45 Pilotul care a decedat în urma accidentului aviatic de la Frătauţii Vechi avea 60 de ani şi era din Bucureşti. Celălalt pilot care a fost transportat cu un elicopter SMURD la Iaşi are 53 de ani şi este din Timişoara. Cei doi piloţi erau membri ai grupului Skybolt Timişoara.



UPDATE 12.30 Avioanele implicate în accident au înmatricularile N5768 şi DEHHH şi sunt de tip Skybolt. Aeronavele sunt deţinute de persoane private.

Skybolt este un avion de acrobaţie biplan de fabricaţie americană. Prima unitate produsă a zburat în anul 1970, iar modelul este considerat unul foarte performant de către specialişti. În total, au fost fabricate peste 400 de exemplare care s-au vândut în peste 29 de ţări. În funcţie de variantă Skybolt poate avea motoare de cel mult 400 de cai putere. Deşi nu are o putere covârşitoare, având în vedere greutatea de maximă (avion, combustibil, pilot şi un eventual pasager) la decolare de numai 748 kg, performanţele acrobatice ale avionului sunt uluitoare. Este în fabricaţie şi în acest moment şi la mâna a doua cost în jur de 50.000 de dolari, în funcţie de vechime.



Ştirea iniţială

Potrivit martorilor accidentului, cele două avioane utilitare s-au ciocnit deasupra localităţii sucevene Frătăuţii Vechi în dimineaţa zilei de sâmbătă. Ambele aparate de zbor s-au prăbuşit după impact, iar cei doi piloţi au rămas încarceraţi. Echipajele de salvarea ale SMURD n-au mai putut să-i salveze viaţa unuia dintre cei doi piloţi.

Al doilea pilot a fost extras din avion şi stabilizat de către echipajele medicale. S-a solicitat elicopterul SMURD în vederea transportării pilotului la UPU Iaşi.

Cele două aparate executau un zbor de pregătire cu puţin timp înainte de debutul unui miting aviatic.

Show-ul aerian programat la Suceava, pe Aeroportul "Ştefan cel Mare", urma să înceapă la ora 16.00. Organizatorii n-au anunţat dacă demonstraţiile aeriene vor fi anulate sau nu.

Epavele avioanelor care s-au ciocnit în zbor la Suceava



Potrivit anunţului evenimentului, urmau să participe unii dintre cei mai buni piloţi de acrobaţii aeriene din ţară: profesionişti din elita Aeroclubului României, cu formaţia Hawks of Romania, Iacării Acrobaţi şi pilotul lituanian Jurgis Kairys, o legendă a acrobaţiilor aeriene şi multiplu campion mondial, piloţii Asociaţiei Bucovina Fly Club, precum şi Valer Novac. Surpriza ediţiei din acest an era Formaţia ASALT, cu un spectacol aviatic de excepţie cu două aeronave de înaltă acrobaţie „Skybolt of Romania”.