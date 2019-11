Cum te angajezi silvicultor în România. Criteriul care favorizează decisiv absolvenţii facultăţii unde şeful Regiei Pădurilor tocmai şi-a început doctoratul

În vara acestui an, Regia Naţională a Pădurilor a aprobat „procedura operaţională privind recrutarea personalului aflat la debutul în profesie şi efectuarea stagiului”.



Este vorba despre o serie de criterii de departajare a candidaţilor care se înscriu la concursurile RNP pentru ocuparea posturilor de inginer silvic stagiar. Posturile sunt, pe de o parte, pe perioadă determinată şi, pe de altă parte, remunerate.

Noua procedură, semnată de directorul general al RNP, Gheorghe Mihăilescu, îi avantajează pe absolvenţii facultăţilor cu vechime mai mare şi cu un număr mai mare de studenţi.

Aşadar, angajatorul RNP ţine cont de: nota obţinută de candidat la examenul de licenţă (2,5 puncte); media de absolvire a anilor de studiu de licenţă calculată ca medie aritmetică a celor patru ani de studiu (2,5 puncte); cifra de şcolarizare în anul de studiu 2019-2020 a facultăţii de silvicultură pe care a absolvit-o candidatul (1,5 puncte); vechimea unităţii de învăţământ pe care a absolvit-o candidatul în cadrul sistemului educaţional naţional (1,5 puncte puncte); interviul (2 puncte).

În această săptămână, la nivelul RNP are loc un concurs pentru ocuparea a 41 de posturi de inginer silvic stagiar. Unul dintre candidaţi este absolvent al Facultăţii de Silvicultură de la Suceava. Tânărul ne-a declarat că noile criterii de departajare nu sunt corecte pentru că, între altele, toate facultăţile de silvicultură din ţară sunt acreditate. Candidatul ne-a spus că a pierdut, înainte de proba interviului, 1,3 puncte numai pentru că a făcut facultatea la Suceava şi nu la Braşov.

„Mi se pare ceva absurd. Toate facultăţile de silvicultură din ţară, inclusiv cea de la Suceava, sunt acreditate de stat, nu sunt facultăţi făcute după blocuri. Profesorii care predau sunt acreditaţi. N-ar trebui să se facă discriminare. Când am fost declarat admis la Facultatea de Silvicultură de la Suceava, nu mi-a spus nimeni că s-ar putea să fiu dezavantajat la concursurile RNP”, ne-a declarat sursa citată.

Şi rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare”, Valentin Popa, a criticat aspru noua procedură de angajare de la RNP. Rectorul susţine că metodologia poate fi atacată în instanţă cu succes. „Am fost şi eu informat de către studenţii şi absolvenţii noştri cu privire la criteriile de evaluare a stagiarilor de la Romsilva şi nu pot să spun decât că sunt consternat şi stupefiat că poate exista o metodologie de evaluare care să pună criterii şi punctaje pe baza vechimii facultăţii absolvite de către un inginer sau pe baza numărului de colegi pe care i-a avut în promoţia respectivă. Primesc punctaje mai mari cu cât sunt mai mulţi colegi, deşi normele de calitate ne arată cu totul altceva: cu cât este mai mic numărul de studenţi într-o promoţie, cu atât îi putem pregăti mai bine. Imaginaţi-vă, prin extrapolare, că ar fi vreo universitate capabilă să pună criterii de admitere pe baza vechimii liceului din care provine absolventul sau pe baza numărului de colegi pe care i-a avut absolventul”, ne-a declarat Valentin Popa.



Rectorul este de părere că metodologia RNP poate fi atacată cu succes în instanţă. Numai că instituţiile academice nu pot fi parte în proces. Doar candidaţii la concurs pot contesta procedura.

Contactat telefonic, directorul general Regiei Naţionale a Pădurilor, Gheorghe Milăilescu consideră că este normal să-i avantajeze pe absolvenţii facultăţilor istorice din România.

„Este o procedură nouă, avizată. Legea spune că angajatorul face procedura lui proprie, respectând criterii şi criterii obiective. O universitate de 200 de ani, în concepţia noastră, a tuturor, e mai valoroasă decât una de 10 ani. Este o opinie. Eu spun că Universitatea Tehnică de la Viena este mai valoroasă dacă are 300 de ani şi o căutăm cu toţii. Harvard-ul şi alte facultăţi sunt recunoscute şi pentru vechime. Cifra de educaţie pusă de Ministerul Educaţiei este obiectivă? În opinia mea trebuie să fie. Trebuie să aibă la bază un studiu de piaţă”, a declarat directorul RNP.

În procedura eloborată de RNP se arată că absolvenţii Universităţii Transilvania de la Braşov primesc cel mai mare punctaj la capitolul vechimea instituţiei de învăţământ şi cifră de şcolarizare.



Coincidenţă sau nu, directorul general Gheorghe Milăilescu este absolvent al Facultăţii de la Braşov. În plus, anul acesta s-a înscris la doctorat tot la această facultate şi a fost declarat admis.

Întrebat dacă în stabilirea metodologiei de departajare a candidaţilor pentru posturile de inginer silvic stagiar a contat că este doctorand la Braşov, Gheorghe Mihăilescu a răspuns: „Sunt absolvent al Braşovului, nu mă puteţi condamna pentru asta. Este dreptul meu legitim să mă înscriu la un doctorat. Aceste lucruri sunt începute cu mult înainte să dau examenul de înscriere la doctorat. De acum ce să fac? Să mă împuşc eu? Am 55 de ani, am 30 de ani de vechime, sunt un profesionist în domeniu, am terminat facultatea în 1990 cu o licenţă. Nu are nicio legătură. Să vedem rezultatul final (n.r. al concursului care se află în desfăşurare pentru posturile de inginer silvic stagiar)”.