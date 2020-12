Cine este artistul Mircea Dăneasa care ajunge în Senat din partea AUR: „Ăsta-i sculptor, pictor, mâzgâleşte“

Alianţa pentru Unirea Românilor Suceava a reuşit să obţină un scor neaşteptat la alegerile parlamentare din 2020, clasându-se pe locul III în preferinţele sucevenilor, după PSD şi PNL.

La Camera Deputaţilor, AUR Suceava a obţinut 14,45%, iar la Senat 14,72%. Ţinând cont de rezultate, AUR trimite în Parlament doi deputaţi şi un senator.

Este vorba despre candidaţii pentru Camera Deputaţilor Florin Puşcasu şi Gheorghe Acatrinei. Amândoi sunt antreprenori.

Pe de altă parte, AUR Suceava îl trimite în Senat pe sculptorul Mircea Dăneasă.

Artistul a declarat pentru postul regional de televiziune Intermedia Suceava că prietenii „între ghilimele” de pe Facebook au fost dezamăgiţi când au auzit că este candidat la Senat.

„Ăsta este sculptor, pictor, mâzgâleşte. O fi el talentat, dar exerciţiul neuronilor presupune alte facultăţi. Vreau să le spun acelor prieteni că am terminat clasa a VIII-a cu 10. Am terminat Liceul de Arte Plastice din Deva cu examenul de Bacalaureat cu 9,5. Am terminat Institutul de Arte Plastice din Bucureşti „Nicolae Grigorescu” cu diplomă de merit”, a precizat sculptorul.

Monumentul „Bucovina Înaripată” FOTO:monitorulsv.ro

El susţine că a i s-a propus să candideze la Senat din partea AUR pentru că este autorul monumentului „Bucovina Înaripată”, amplasat în Piaţa Drapelului din Suceava. Statuia din fibră de sticlă a fost dezvelită în 2009.

