Ce s-a întâmplat cu tânăra care la 19 ani cântărea 16 kilograme. Până la majorat fata a fost hrănită doar cu lapte şi apă cu zahăr

Cazul Adinei Macoveiciuc a ajuns în atenţia opiniei publice în anul 2013. Povestea ei a şocat o ţară întreagă, pentru că la 19 ani tânăra cântărea doar 16 kilograme. Până la vârsta majoratului, Adina, care locuia cu familia în comuna Moldoviţa din judeţul Suceava, a fost hrănită doar cu lapte şi apă cu zahăr.

Conducerea primăriei, medicul de familie din comună şi asistentul social îi ştiau situaţia, însă nimeni nu a făcut nimic pentru a-i îmbutătăţi viaţa. Mama Adinei suferea de schizofrenie de peste 30 de ani şi nu putea să aibă grijă de un copil cu dizabilităţi. Adina s-a născut cu probleme de sănătate, care în lipsa unui tratament potrivit s-au acutizat.

Pentru că mama Adinei încetase să îşi ia tratamentul, medicul psihiatru Alexandru Paziuc i-a făcut o vizită acasă. „O tratăm pe mamă de peste 30 de ani. În luna mai, când a încetat să-şi mai ia tratamentul, ne-am deplasat la domiciliul ei. Am auzit că are acasă un copil cu handicap şi i-am dus o cutie cu bomboane. Atunci am aflat că fetiţa nu se hrăneşte decât cu lapte şi apă cu zahăr”, a declarat Alexandru Paziuc în 2013.

Psihiatrul a reuşit să facă ceea comunitatea nici măcar nu a încercat. A convis familia să-i permită Adinei accesul la tratamente de specialitate. Atunci, tânăra vorbea ca un copil de trei ani şi era dezvoltată fizic asemenea unui copil de 6-7 ani. Adina a fost foarte puţin la grădiniţă şi deloc la şcoală. Copila era încadrată în grad de handicap din 2009, iar ca însoţitor a avut un cumnat care nu a avut grijă de ea.

În cele din urmă tânăra a fost internată la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, unde a stat şase săptămâni şi a început să se alimenteze ceva mai bine. A luat în greutate aproximativ patru kilograme, după ce a descoperit, între altele, gustul piureului cu carne şi a prunelor.

Adina, după ani de terapie la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică de la Mitocu Dragomirnei FOTO: Captură televiziune Intermedia Suceava

După externare, Adina a fost adusă la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică de la Mitocu Dragomirnei, unde se află şi acum. După ani de muncă, o echipă formată din medici, asistenţi medicali, kinetoterapeuţi şi profesori au reuşit să o pună pe picioare.

Tânăra, care în prezent are 24 de ani, este de nerecunoscut. A făcut progrese uimitoare. Ea are o dietă diversificată. Poate să meargă, să scrie, să citească, dar nu are încă un grad de independenţă care să îi permită să se descurce singură. Când a ajuns în Centru cântărea 20 de kilograme, iar acum are 35. Avea 118 cm, iar acum are 141.

Adina este îndrăgostită de brăţări, participă la serbările organizate în Centru. Face în continuare kinetoterapie. Şi mai bea şi lapte câteodată, după cum a povestit într-un interviu realizat de jurnaliştii de la TVR Iaşi. Cât îi priveşte pe cei vinovaţi de situaţia Adinei, poliţia a deschis un dosar penal, care a ajuns la instanţă, însă nu s-au înregistrat încă sentinţe definitive.





