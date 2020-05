Cadavre încurcate la morgă. Fiu nevoit să-şi dezgroape tatăl înhumat din greşeală de altă familie. „L-au băgat în sac exact cum era în pădure“

Cosmin Cramer a aflat de la o mătuşă că tatăl său, Petru, a fost găsit mort în pădure din apropierea satului PAltinu, comuna Moldoviţa, judeţul Suceava. S-a întâmplat joi, 28 mai. Bărbatul a anunţat Poliţia, la faţa locului au venit poliţiştii criminalişti şi au prelevat probe, după care trupul neînsufleţit a fost dus la morga Spitalului Câmpulung Moldovenesc.



Cosmin s-a dus la morgă, unde i s-a spus că medicul care trebuie să facă autopsia nu este disponibil şi că trebuie să aştepte. Când a văzut că nu l-a sunat nimeni până vineri, 29 mai, la ora 10.00, tânărul a luat legătura cu un angajat de la morgă şi a aflat că trebuie să ridice trupul neînsufleţit sâmbătă, 30 mai.



„Când am ajuns la morgă, doctorul şi asistenta m-au luat la întrebări. Le-am spus că am venit să-l iau pe tata. A urmat o pauză. Medicul s-a uitat la asistentă şi asistenta la medic. Am fost scos afară de paznic şi am fost pus să aştept. La un moment dat, mi-a spus un angajat al unei firme de pompe funebre că tata a fost îngropat deja. A venit şi paznicul râzând şi mi-a spus la fel, că tata a fost îngropat. Am vorbit cu un unchi de-al meu şi am decis să anunţăm Poliţia. Am aflat în cele din urmă că tata a fost îngropat într-un cimitir din Câmpulung Moldovenesc”, ne-a spus tânărul.

Cosmin a fost nevoit să-i însoţească pe poliţişti în cimitir şi să asistente la deshumare. Trupul neînsufleţit fusese băgat într-un sac negru şi apoi în sicriu. Fiul n-a fost lăsat să identifice cadavrul în cimitir, anchetatorii deplasându-se la morga spitalului.

„M-a şocat pentru că l-au tratat pe tata ca pe un sac de cartofi. L-au băgat în sacul negru exact cum era în pădure. Cu cizmele de cauciuc murdare, cu haine de la pădure”, a mai spus sursa citată.

Cosmin a arătat că tatăl său a fost confundat cu o persoană care murise pe străzile din Câmpulung, care nu avea posibilităţi financiare şi pe care rudele apropiate n-ar fi vrut să-l îngroape. S-ar fi găsit până la urmă un bărbat care, vrând să facă un bine, a luat doi nepoţi ai mortului şi a venit la spital ca să preia trupul neînsufleţit şi să-l îngrope. Numai că nepoţii nici n-ar fi deschis sacul, ar fi identificat mortul după greutate. „Omul acela avea COVID-19 şi trebuia îngropat în consecinţă”, a declarat Cosmin.

Managerul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, dr. Adrian Cosinschi, a declarat pentru SuceavaLive că a auzit despre această situaţie de la portarul spitalului care i-a povestit că de la morgă s-a ridicat un alt mort, de către o altă familie, decât cea care trebuia.

Cosinchi a declarat că portarul are cheia de la morgă şi el permite accesul persoanelor acolo, iar mai apoi îşi notează într-un registru informaţiile.

„Sunt decedaţi aduşi din exterior, iar noi nu-i controlăm. Nu-i treaba noastră. Nu avem nicio legătură cu asemenea cazuri. Această morgă este în structura spitalului. Există nişte încăperi care aparţin Medicinei Legale şi o cameră pentru morţii noştri. N-am de unde să ştiu ce s-a întâmplat. Pacienţii nu pot fi luaţi oricând, fără certificat de deces. Eu vineri am fost la serviciu, dar n-am fost anunţat de nimeni. Nu-s morţii noştri”, a spus managerul.

„Adevărul“ a încercat să obţinăă o explicaţie şi de la Medicină Legală, dar nu a reuşit. „Cu atât mai dramatic este şi faptul că, după atâta suferinţă, familia nu îşi poate aduce nici măcar acasă persoana dragă pentru că rânduiala bisericească spune că, după ce a fost o dată pământ pe mort, nu mai poate fi adus în casă. Astfel, persoana decedată va fi dusă la Biserică, direct”, se arată pe suceavalive.ro

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru a stabili cine se face vinovat pentru toată această confuzie.