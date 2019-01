Adolescenta din Suceava cu IQ de geniu. Se numără printre cei mai inteligenţi oameni din lume

Miruna Elena Palaghean este elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Suceava, una dintre cele mai bune şcoli din ţară. Ea duce o viaţă cât se poate de normală pentru o adolescentă de 16 ani. Participă la olimpiade şcolare, este îndrăgostită de matematică, informatică, fizică şi engleză. Îi place desenul în cărbune şi are ureche muzicală, însă nu este pasionată de muzică. „Informatica este pe primul loc, cititul pe locul doi, engleza pe locul trei”, ne-a spus Liliana Palaghean, mama Mirunei.



Adolescenta vrea să urmeze cursurile unei universităţi de prestigiu din SUA şi pentru asta va trebui să dea Bac-ul american în clasa a XI-a. Părinţii Mirunei nu au emoţii, pentru că eleva a făcut o simulare a examenului în clasa a IX-a, când nu aprofundase încă disciplinele din liceu, şi a obţinut un punctaj aproape perfect. „În clasa a IX-a a făcut o simulare de Bac, ea nu avea făcută încă materia din liceu. A luat aproape punctajul maxim. La SAT 1, engleză – matematică a luat 760 de puncte din 800 posibile”, ne-a declarat mama Mirunei.



Eleva cu IQ de geniu este o provocare pentru părinţii ei. Cu greu i se poate potoli setea de cunoaştere. Este extrem de curioasă. Adoră să viziteze muzeele de ştiinţe. „Muzee în care dacă intrăm la ora de deschidere cu greu reuşeam să o scoatem la ora închiderii”, a completat Liliana Palaghean.



Părinţii Mirunei şi-au dat seama că fiica lor este supradotată de la o vârstă foarte fragedă. La doar trei ani, copila juca jocuri educative în limba engleză pe calculator. La cinci ani a învăţat să citească de una singură.



„Mergeam cu ea de mână prin oraş şi ne-am trezit pe la cinci ani şi ceva că ne citeşte denumirile magazinelor din oraş. Noi nu am învăţat-o să citească. De pe la trei ani a început să utilizeze singură calculatorul, juca jocuri educative în limba engleză. Învăţa culorile şi numerele. Are o memorie foarte bună. Nu trebuie să stea foarte mult să înveţe. Se plictiseşte la ore”, ne-a spus mama elevei.

"Este un copil de excepţie. Pot să confirm lucrul acesta fără nici cea mai mică reţinere", ne-a declarat Daniela Dungeanu, directoarea Colegiului Naţional "Petru Rareş".



Recent, Miruna a fost admisă în organizaţia elitistă „Mensa International“. Ea a fost testată la finele lui noiembrie 2018. Nivelul său de inteligenţă a fost stabilit printr-un test de 45 de întrebări la care a răspuns în 20 de minute. Elena are un IQ "Intelligence Quotient" - "coeficientul de inteligenţă" de 131, când media este între 90 şi 100. Statistic vorbind, testul poate fi soluţionat doar de 2 la sută din populaţia lumii.



Mensa este o societate fondată în Oxford, Marea Britanie, în 1946 cu scopul de a identifica şi pune în legatură oameni cu un coeficient foarte înalt de inteligenţă. Singurul criteriu de admitere în Mensa este obţinerea unui scor care îi plasează pe candidaţi în procentajul de 2% al populaţiei.



„Altfel spus, calitatea de membru este deschisă tuturor celor care au un coeficient de inteligenţă (IQ) destul de ridicat pentru a se clasa între primii 2 dintr-o sută din punctul de vedere al inteligenţei.



Scopurile asociaţiei, exprimate prin Constituţia Mensa sunt: Să identifice şi să cultive inteligenţa în scopul umanităţii. Să încurajeze cercetarea în domeniul inteligenţei umane. Să ofere un climat intelectual şi social stimulativ pentru membrii săi”, se arată pe www.mensaromania.ro . Cei care fac parte din organizaţie provin din toate domeniile şi păturile sociale: de la şoferi de tir la profesori universitari cu doctorate multiple, de la programatori şi oameni de ştiinţă la pompieri, de la oameni care trăiesc din ajutor social la multi-milionari. În prezent, organizaţia numară 130.000 de membri în peste 100 de ţări ale lumii.

