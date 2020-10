S-a împlinit un an de cumplitul accident de pe DN2 A. Zece femei au murit după ce un TIR a spulberat un microbuz

Cele zece femei şi-au pierdut viaţa într-o coliziune dintre un microbuz, în care se aflau 17 pasageri, şi un TIR care a pătruns pe contrasens. Nenorocirea a avut loc pe DN2A, sat Sf. Gheorghe, comuna Balaciu, pe 5 octombrie, în jurul orei 05.15. Pasagerii din microbuz erau din Ialomiţa şi se îndreptau către locurile de muncă din Bucureşti. Victimele teribilului accident erau femei, toate localnice din comuna ialomiţeană Munteni Buzău.

Unul dintre localnicii din Munteni Buzău a povestit pentru Adevărul că femeile plecaseră spre Bucureşti, la fel ca în fiecare dimineaţă, pentru a ajunge la Mega Image, acolo unde erau angajate.

"Când m-a sunat de dimineaţă cineva, m-am cutremurat. Au luat microbuzul la ora 05.00 pentru că la 07.00 intrau în tură. La un sfert de oră s-a întâmplat nenorocirea. Şoferul microbuzului, Cosmin, era un om de toată isprava. Nu cred că a greşit el cu ceva. De o viaţă era şofer. Am auzit că şoferul TIR-ului se face vinovat de producerea accidentului. Am aflat că venea de la Târgu Jiu. Plecase de acolo ieri, la ora 16.00, şi condusese toată noaptea. E posibil să fi aţipit la volan din cauza oboselii", spunea bărbatul în urmă cu un an.

Victimele tragediei erau toate femei, toate cu vârste cuprinse între 20 şi 50 de ani.

Reacţia Mega Image după accidentul din Ialomiţa, unde compania şi-a pierdut opt angajaţi, iar alţi şapte sunt răniţi:

„Anunţăm cu regret faptul că, în dimineaţa zilei de astăzi, am pierdut opt colegi şi alti şapte sunt răniti în ceea ce a fost catalogat drept cel mai grav accident rutier din 2019.

Din primele informaţii transmise de purtătorul de cuvânt al IPJ Ialomiţa, accidentul a fost provocat de faptul că şoferul TIR-ului a intrat pe contrasens, intrând în plină coliziune cu microbuzul în care se aflau colegele noastre.

Suntem alături de familiile îndurerate şi le vom sprijini în toate demersurile necesare”, a scris pe pagina oficială de Facebook a Mega Image.

Zece persoane au murit şi 7 au fost rănite într-un accident rutier, petrecut pe DN2A, în urmă cu un an. Conform IPJ Ialomiţa, un TIR a pătruns pe contrasens şi a spulberat un microbuz în care se aflau 17 persoane, toate din comuna Munteni Buzău.

