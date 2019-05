Abcedarul cu 8 litere care a uimit lumea. Pentru cine a scris profesorul român cartea publicată doar în străinătate

Abecedarul de 8 litere a fost gata în anul 2007 şi a fost folosit întâi la el la şcoală. Ulterior, a fost publicat în Anglia, graţie sprijinului oferit de prietenii englezi ai profesorului Ion Teodorescu.

Notorietatea profesorului Teodorescu, dascălul care a predat la Slobozia, a ajuns şi în străinătate. După o carieră remarcabilă de peste 3 decenii în slujba elevilor, profesorul a dezvoltat metode inedite de lucru pentru a-i învăţa pe copii să scrie şi să citească. A participat la numeroase schimburi de experienţă în Marea Britanie, Norvegia, Luxemburg, Praga, fiind foarte apreciat pentru deschiderea şi oportunităţile ce le propunea. A legat prietenii cu profesori străini şi a fost apreciat pentru metodele sale de învăţare, lucru care a condus la publicarea cărţii sale peste graniţe.

Profesorul Ion Teodorescu a însemnat pentru învăţământul special un deschizător de drumuri prin oferirea de noi metode de lucru care să contribuie fundamental la recuperarea copiilor cu CES (n.r: cerinţe educaţionale speciale), dar a fost în acelaşi timp şi o persoană care a îndrumat foarte multe cadre didactice în activitatea cu copiii cu dizabilităţi.

Singura unitate de învăţământ special din judeţul Ialomiţa

Despre profesionalismul profesorului şi pasiunea pentru şcoală povesteşte una dintre cele 4 fiice ale sale. Mădălina Neagu este profesor psihopedagog şi continuă firesc tradiţia familiei: ambii părinţi au fost profesori la Slobozia, iar ea, la rândul său, a îmbrăţişat cu drag aceeaşi profesie. Mădălina Neagu predă chiar la Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu”, singura unitate de învăţământ special din judeţul Ialomiţa unde sunt şcolarizaţi 140 elevi cu deficienţă mintală de diferite grade.

„Este o continuare firească şi o cultură ce am învăţat-o de la părinţii mei. O cultură a respectului pentru meseria pe care o faci şi a respectului şi întelegerii faţă de copiii noştri din şcoală. Părinţii mei au fost repartizaţi în această şcoală încă din 1975, atunci când şcoala a luat fiinţă. Este într-adevăr o carieră, pentru că aplecarea faţă de copii, faţă de propria formare, perioadele de progres sau de stagnare ale copiilor te fac să te mobilizezi şi nu vrei să mai pleci.

Prof. Mădălina Neagu, una dintre fiicele creatorului de Abecedar pentru copiii cu dizabilităţi

Am absolvit facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, specializarea Psihopedagogie specială, Universitatea Bucureşti, promoţia 2006. Odată cu absolvirea facultăţii am participat la concursul naţional de titularizare, în urma căruia am devenit titulară pe postul de profesor profesor psihpsihopedagog în această unitate de învăţământ. Sunt 13 ani de atunci, iar începând cu anul 2010 am fost numită director al acestei şcoli”, povesteşte tânăra.

Abecedarul, gândit ca un proces educativ care durează 4 ani

Profesorul Ion Teodorescu a fost absolvent al Facultăţii de Pedagogie-Filozofie din cadrul Universităţii Bucureşti şi întrega activitate didactică a fost aplecată asupra studiului de noi metode, adaptării demersului instructiv-educativ şi recuperator al elevilor cu dizabilităţi. Aceste instrumente de lucru au fost elaborate, ca urmare a studiului aprofundat şi a cunoaşterii mecanismelor cognitive şi a posibilităţilor copiilor.

Mădălina Neagu povesteşte că tatăl său a gândit Abecedarul plecând de la ideea că învăţarea literelor e un proces complex, care stimulează funcţiile cognitive ale elevilor, Abecedarul de 8 litere este destinat ciclului primar şi permite elevilor, în decursul a 4 ani, să înveţe să scrie şi să citească. El a fost conceput cu 8 litere, vocalele, pentru învăţarea limbajului simplu, iar pe parcursul procesului de învăţare se adaugă şi consoanele.

„Funcţiile cognitive sunt mult mai reduse în cazul elevilor noştri... Şi-atunci, el a identificat metode de stimulare a lor. Abecedarul a fost gândit ca un proces educativ care durează 4 ani, menit să dezvolte motricitatea, coordonarea oculo-manuală, orientarea spaţială şi temporală. Şi acum sunt convinsă că exerciţiile identificate de tatăl meu permit oricărui disgrafic să-şi îndrepte scrisul şi să evolueze, indiferent de nivelul lui cognitiv. Au fost multe generaţii de elevi, nu ştiu să vă spun exact, în schimb stau mărturie cărţile completate de aceştia în timpul procesului de învăţare,” povesteşte fiica lui Ion Teodorescu.

Schimburi de experienţă în străinătate

Deşi cartea este una care se pliază perfect pe cerinţele şi puterea de învăţare a copiilor cu dizabilităţi, nu a fost editată niciodată în România. Abecedarul a fost folosit la nivelul unităţii şcolare din Slobozia, cu rezultate remarcabile. Interesat de cunoaşterea cât mai adâncă a metodelor de învăţare adaptate copiilor cu nevoie speciale, profesorul Teodorescu a studiat continuu, a inovat şi a încercat să le uşureze procesul de învăţare, să-i atragă firesc în procesul educaţional.

A participat la numeroase schimburi de experienţă în Marea Britanie, Norvegia, Luxemburg, Praga, fiind foarte apreciat pentru deschiderea şi oportunităţile ce le propunea. Şi astăzi, dascălii din Slobozia mai folosesc la nivelul unităţii fişe din acest abecedar a cărui creare a început undeva prin anii 2003-2005 de către profesorul Teodorescu.

Ca dascăl era minunat

„Ca părinte, tata a fost foarte apropiat de noi, cele 4 fiice. Împreună cu mama am fost o familie foarte unită, ne-au educat şi ne-au susţinut în permanenţă, lucru care ne leagă foarte mult şi în acest moment, pe noi, fetele lor. Ca dascăl era minunat. Îmi amintesc faptul că l-am asistat la o activitate demonstrativă la nivelul comisiei metodice şi a fost o încântare. Îmi amintesc cât de emoţionaţi erau părinţii mei atunci când eu am susţinut o activitate demostrativă şi am vrut să fie mândri că îi urmez. A fost o încântare, un adevărat spectacol, un autentic act de creaţie. Exista un parteneriat real între el şi elevii săi,bazat pe sinceritate, corectitudine, respect, înţelegere şi sprijin pe care le putea avea numai un profesionist şi un om de mare calitate. Aceste legături au depăşit cu mult spaţiul sălii de clasă, tata implicându-se foarte mult şi în procesul de adaptare al elevilor săi la o viaţă independentă”, povesteşte fiica sa.

«Acesta este felul meu de a mulţumi unei ţări care m-a ajutat atât de mult la mine acasă!» era crezul după care se ghida în viaţă profesorul Teodorescu, omul pentru care şcoala şi elevul erau mai presus de orice. Blând, înţelegător, mereu zâmbitor şi foarte apropiat de elevii săi, dascălul a avut ambiţia de a lăsa ceva în urmă, de a împărtăţi propria experienţă şi altor dascăli.

Şcoala în care a predat îi poartă numele

Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” este singura unitate de învăţământ special din judeţul Ialomiţa unde sunt şcolarizaţi 140 elevi cu deficienţă mintală de diferite grade. „Copiii noştri sunt speciali la fel ca şi mediul şcolar în care ei sunt integraţi. Activitatea la clasă denotă o responsabilitate aparte, o deschidere şi o întelegere deosebită.Înseamnă momente de satisfacţie, înseamnă momente în care vrei să găseşti cea mai bună metodă sau să alegi cel mai bun material prin care să reuşeşti să îţi atingi obiectivele stabilite”, explică Mădălina Neagu. Din anul 2013, şcoala din Bărăgan poartă numele profesorului Ion Teodorescu, în semn de respect pentru toată activitatea sa didactică de peste 3 decenii.

