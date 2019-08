Voluntarii care le-au adus copiilor din două comunităţi rurale „tabăra de lângă casă“. Anunţ-surpriză: „Au strâns bani şi vor trimite şi 30 de copii la munte“

„Clubul de vacanţă“ de la Corbu, judeţul Olt, a fost organizat pentru a doua oară, în perioada 6- 10 august 2019, prima astfel de experienţă derulându-se anul trecut. 12 voluntari din Timişoara, tineri manageri, ingineri, studenţi, consultanţi etc., au venit în localitatea olteană pentru a desfăşura cu copiii din comună activităţi deopotrivă educative şi distractive. Cei care şi-au dorit să participe la activitate au avut posibilitatea să se înscrie la „Clubul de vacanţă“ cu săptămâni înainte, însă zeci de copii au venit chiar în zilele de tabără. „Nu a fost o problemă, chiar dacă nu s-au înscris anterior. Au venit şi în prima zi de tabără, dar şi în zilele următoare, alţi copii, însă voluntarii s-au pregătit şi au avut posibilitatea să-i accepte fără niciun fel de problemă“, a explicat medicul de familie Marius Puenea, prin intermediul căruia voluntarii din Timiş au ajuns la Corbu pentru prima dată cu ani buni în urmă, atunci când localitatea a fost puternic afectată de inundaţii. De atunci voluntarii au întrebat constant cum pot ajuta şi, sub diverse forme, au întins o mână acestei comunităţi an de an.

Activităţile ineditului club de vacanţă, susţinut de Biserica Betel din Timişoara şi Biserica Buna Vestire din Scorniceşti, s-au desfăşurat la şcoala din satul Buzeşti, unde au venit aproximativ 100 de copii din localităţile Corbu şi Icoana, dar şi tineri din Slatina, implicaţi anterior în activităţi de voluntariat şi care au vrut să experimenteze alături de organizatorii evenimentului.

Jocuri, explorări, lecţii educative, vizionări de film, activităţi sportive şi chiar cursuri de prim-ajutor susţinute de voluntarii Crucii Roşii Olt, care s-au alăturat şi aceştia Clubului de vacanţă, s-au derulat de dimineaţa până seara, copiii petrecând tot timpul alături de voluntari şi ajungând acasă seara. Voluntarii au semnat parteneriate cu şcoala din Corbu, cu primăria comunei şi cu un restaurant din zonă, astfel că pentru activitate au existat toate avizele necesare. Copiilor li s-au asigurat câte două mese pe zi, dimineaţa şi la prânz, gustări între acestea, fructe, apă. Părinţii cărora le-a permis timpul au putut participa, la rândul lor, la activităţi. Cei mai mulţi au fost prezenţi, însă, la focul de tabără care a marcat încheierea activităţii.

Medicul de familie Marius Puenea, medic în localitatea Corbu, care este, la rândul său, voluntar de Cruce Roşie şi persoană implicată în foarte multe activităţi derulate în sprijinul comunităţii, a dezvăluit cine sunt tinerii care au ales să-şi petreacă o săptămână din concediu alături de copiii din Corbu şi Icoana. „Sunt tineri care vor să fie de folos.

Nu ne este indiferent cum se dezoltă fiecare tânăr din aceste localităţi. Dacă ei se dezvoltă cu speranţă şi cu interes pentru a avea un ţel în viaţă, iar noi le putem oferi altceva decât să stea pe marginea şanţului... E important să vadă şi dincolo de limita satului“, a declarat dr. Puenea.

Deşi punctul final al clubului de vacanţă, focul de tabără, a fost deosebit pentru toţi participanţii, un alt anunţ a fost adevărata surpriză. „Avem acum chiar o surpriză, ei au strâns bani şi vor oferi o tabără pentru 30 de copii din zonă, o tabără în Munţii Retezat. S-au orientat către copii care nu au mai fost niciodată într-o tabără, iar limita inferioară de vârstă este 11-12 ani, pentru că vor fi tot felul de activităţi sportive pentru ei“, a mai spus dr. Puenea.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: