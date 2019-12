VIDEO Adolescenta-fenomen care a adunat la Slatina, la concertul ei, mii de copii şi adolescenţi. „Parcă a-nviat Ceauşescu, ce e aici, frate?!“

Iulian Beregoi a reuşit să adune la Slatina mai mulţi spectatori decât oricare alt artist sosit aici în ultimii ani, mii de copii şi adolescenţi venind să cânte alături de artistă piesele care au milioane de vizionări pe You Tube.

Adolescenta de 15 ani, originară din Republica Modova, a fost aşteptată de mii de copii şi adolescenţi, însoţiţi de sute de părinţi. Pentru că a concertat în aer liber, pe scena amenajată la intrarea în cel mai nou parc al Slatinei, în cadrul spectacolelor organizate de Primîria Slatina în perioada sărbătorilor, au venit să o vadă şi fanii din localităţile mai apropiate sau mai îndepărtate, având în vedere faptul că un bilet la concertele ei nu este deloc ieftin.

Fanii s-au adunat în spatele scenei şi nu s-au dezlipit de maşina în care Iuliana a stat minute întregi până la ora la care a urcat pe scenă, 18,00. În mare dificultate au fost puşi jandarmii care au asigurat ordinea publică, având în vedere că au avut de făcut culoar vedetei în moijlocul unor copii a căror singură dorinţă a fost să dea mâna, să o atingă, să o privească de aproape şi, cei mai norocoşi, să obţină un autograf de la Iuliana, adolescenta care reuşeşte ca la fiecare piesă nou-lansată pe You Tube să adune în scurt timp milioane de vizionări, canalul său oficial având peste 700.000 abonaţi.

De altfel, pe tot parcursul concertului s-a dovedit că fanii ştiu toate textele pieselor sale, îi urmăresc şi serialul „Lara“, lansat în 2017, şi care, spre bucuria fanilor, va fi difuzat în curând şi la TV, a anunţat vologgeriţa.

Câţiva fani înrăiţi au primit de la echipa Iulianei Beregoi căni şi căciuli de Moş Crăciun, din „recuzita“ Primăriei Slatina, iar din public au urcat mai întâi trei fete care să danseze alături de Iuliana, iar ceva mai târziu o a patra, Andreea, care a putut cânta alături de artistă. Iuliana i-a dedicate chiar piesa, fata arătându-se copleşită.

Artista care a strâns cei mai mulţi spectatori, de multă vreme încoace un artist nemaifiind primit cu atâta entuziasm la Slatina, a apelat la o adevărată strategie pentru a putea pleca. După ce a făcut câteva fotografii pe scenă şi în apropierea scenei, jandarmii i-au făcut culoar şi a urcat în maşină. Copiii au înconjurat însă maşina şi nu s-au lăsat deloc duşi, „mitraliind“ cu blitz-urile maşina vedetei. Convinsă fiind că nu va pute pleca prea curând, artista a deschis capota maşinii şi a început, la rândul său, să-i filmeze pe fani, salutându-i, în timp ce şoferul a reuşit, astfel, foarte lent, să iasă.

„Dar ce e, frate, asta, a-nviat Ceauşescu?!“, a fost la un moment dat o replica venită din mulţime, în timp ce o parte dintre fanii adunaţi au însoţit maşina câţiva metri, până când vedeta s-a îndepărtat.

Au rămas apoi să-şi spună părerile. Iată ce ştiu copiii, mai mici de 10 ani, despre Iuliana Beregoi. „Este vlogger, influens-er şi cântăreaţa. Are şi un film pe You Tube. Ştiu că are 15 ani, are o soră, pe Ana, care apare şi ea în filmul «Lara». Când găsesc filme cu ea pe Youtube, chiar dacă găsesc vreo 10, mă uit la toate, şi vechi, şi noi. Eu o urmăresc de vreo… 5 ani. Am fost şi la concert în Craiova, m-am întâlnit, am făcut şi poze, mi-a dat autograf, m-am întâlnit şi cu Pablo. Nici atunci nu a stat mult de vorbă cu noi, pentru că era grăbită. Am şi tricou cu ea“, a spus Theodora.

Carla, care are 8 ani, ştie şi ea o mulţime de lucruri despre Iuliana Beregoi. „Ştiu că e născută pe 13 iulie 2004. Ştiu că are o soră, are note bune… Aş vrea să mă fac şi eu vlogger, ca ea, dar nu mă lasă mami“, a spus fetiţa care îi ştie toate piesele şi îi urmăreşte serialul.