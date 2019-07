Un angajat al fostului vicepremier Paul Stănescu a murit pe câmp, la treierat. Accidentul este investigat de mai multe instituţii

UPDATE: Reprezentanţii Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt au revenit asupra informaţiei iniţiale, menţionând ca oră a apelului ora transmisă de ISU Olt, respectiv 23,14, şi precizând că o ambulanţă din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt a plecat din staţie la ora 0,19. La ora 17,00, în schimb, s-ar fi înregistrat pe GPS staţionarea.

Ştirea iniţială

Bărbatul se afla la treierat, când, în jurul orei 17,00, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt, medicul Marian Furtună, s-a primit un apel prin 112 care anunţa că sistemul de monotorizare prin GPS al societăţii agricole Agromec Vişina înregistrează o staţionare lungă a utilajului şi că bărbatul, sunat de colegi pe telefonul mobil, nu răspunde la telefon.

La faţa locului s-ar fi deplasat echipaje de la Ambulanţă şi pompieri, care ar fi încercat să ajungă în punctul în care se presupunea că se află combina, însă nu ar fi reuşit în primă fază din cauza terenului afectat de ploile căzute în acea perioadă. Trupul bărbatului, descoperit în cele din urmă într-o fântână părăsită care era greu de observat în lan, a fost scos de-abia duminică. Se presupune că bărbatul ar fi coborât din maşina de treierat tocmai pentru a se asigura că ocoleşte cu utilajul fântâna respectivă, moment în care, neobservând-o, ar fi căzut în ea.

Accidentul, care la acest moment este cercetat şi de Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt, a fost raportat de firmă, Agromec Vişina, la scurt timp de la momentul producerii, spun reprezentanţii inspecţiei Muncii. ITM Olt a raportat mai departe la Inspectoratul de Muncă Bucureşti, iar o echipă de inspectori a început ancheta. Rămâne, în schimb, de stabilit ora decesului şi cauzele care l-au determinat. Bărbatul, care lucra de foarte mulţi ani la firma senatorului Paul Stănescu, spun surse din zonă, a fost înmormântat marţi, 16 iulie 2019, în Vişina, localitatea de origine.

„Nu ştim deocamdată dacă este accident de muncă, bănuim că da. Deocamdată se fac cercetări, să vedem data decesului. El era la serviciu când s-a întâmplat, dar l-au găsit la ora 11,00 noaptea, din câte am înţeles. A doua zi l-au scos, dar au ştiut de el undeva de seara, a intrat cineva după el, din câte ştiu eu, nu era aer, a ieşit şi a doua zi dimineaţa l-au scos. Este foarte importantă ora decesului, documentul care ne va parveni de la Medicină Legală, nu ştim exact când. Am făcut solicitare să ni se comunice, dar nu ne dau răspuns imediat. (...) Am înţeles că în seara aia şi ploua, mi-aduc aminte, cel puţin aici, nu ştiu cum era la Vişina. De la SMURD ar fi intrat cineva, a văzut că nu e aer, şi nu a continuat. Sunt detaliile care ţin de ISU. (...) Când vom avea toate documentele şi toate declaraţiile putem să tragem concluzii şi să finalizăm dosarul. Nu putem să-l declarăm accident de muncă mortal, este deocamdată ca eveniment, noi nu ne antepronunţăm, suntem în faza de cercetare, este un dosar destul de gros, şi în momentul în care am finalizat cercetarea, se trimite la Bucureşti, toate documentele, şi vine avizat de către Inspecţia Muncii ca accident sau ca neaccident de muncă. Bănuim că e accident de muncă.

Noi suntem în faza de cercetare a evenimentului, luăm declaraţii de la martori, de la cei implicaţi, verificăm documentaţia unităţii şi solicităm bineînţeles informaţii de la instituţiile care au făcut cercetare sau vor face cercetare asupra evenimentului, de la Medicină Legală, de la Poliţie“, a declarat inspectorul şef al ITM Olt, Cristian Ungureanu.

Reprezentantul ISU Olt, purtătorul de cuvânt Alin Băsăşteanu, a precizat că apelul ar fi venit, de fapt, la ora 23,14 şi că au fost alertate forţele de la Garda Vişina. „Forţele s-au deplasat la locul evenimentului şi nu au putut interveni în siguranţă din cauza condiţiilor meteo şi a diametrului mic al fântânii“, a precizat Băsăşteanu, astfel că s-a intervenit duminică dumineaţă. Fântâna din care a fost scos bărbatul avea adâncimea de aproximativ 15 m şi diametrul de 60 centimetri.

