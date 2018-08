Românii se îmbulzesc să ceară cardul european de sănătate în lunile de concediu. În ce situaţii se acoperă costul îngrijirilor medicale din străinătate

Pe asiguratul în sistemul public de sănătate nu-l costă nimic, în schimb în baza cardului european de sănătate acesta poate primi, peste hotare, asistenţă medicală în cazul în care întâmpină o problemă de sănătate apărută pe perioada şederii. De la un an la altul sunt tot mai mulţi românii care pleacă în vacanţă peste hotare cu acest card în buzunar, însă cei mai mulţi, arată statisticile, îl solicită în lunile de vară, chiar înainte de a pleca în concediu.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Olt a eliberat în primele şapte luni ale acestui an 2.117 carduri europene de sănătate, aproape cât tot anul trecut (2.301 în 2017). Peste jumătate dintre ele au ajuns la asiguraţi numai în lunile iunie (602) şi iulie (665), statisticile pe baza datelor din anii trecuţi demonstrând că numărul solicitărilor scade brusc începând din luna august.

Ce documente sunt necesare pentru obţinerea lui

Eliberarea cardului european de sănătate se face în 7 zile lucrătoare şi nu presupune niciun cost din partea asiguratului. Cu acest document se face dovada, peste hotare, că pacientul are calitatea de asigurat în România, situaţie în care se acordă asistenţă medicală în ţara de destinaţie sau de tranzit.

Posesorii nu pot solicita, în schimb, în ţara de destinaţie decât servicii medicale de necesitate în perioada şederii temporare pe teritoriul unei ţări care este membră a Uniunii Europene. Nu se suportă tratamente pentru afecţiunile pre-existente călătoriei în străinătate şi nici nu acoperă situaţia în care deplasarea persoanei asigurate într-un alt stat membru UE are drept scop beneficierea de tratament medical.

Cardul se obţine în 7 zile lucrătoare, fiind livrat prin poştă, personal, asiguratului. Pentru a-l obţine, asiguratul trebuie să depună la Casa de Asigurari de Sănătate o cerere prin care solicită eliberarea, copia actului de identitate - cartea de identitate respectiv certificatul de naştere pentru minorii sub 14 ani şi documentul care atestă calitatea de asigurat (adeverinţă de la angajator, cupon de pensie, dovada plăţii asigurării la Finanţe etc.). Cardul european de sănătate este valabil un an, dacă nu încetează calitatea de asigurat a posesorului.