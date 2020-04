Liderul sindical care l-a făcut „infractor“ pe ministrul Vela, chemat să dea explicaţii. „Probabil că urmăreşte să mă dea afară“

Vicepreşedintele SNPPC Olt, Cristel Ioţu, care este şi preşedinte Cartel Alfa Olt, îl reprezintă pe Nicolae Alexe, fostul adjunct al IPJ Olt, în conflictul iscat între poliţiştul şef şi superiori. În 4 februarie 2020, ministrul Marcel Vela a anunţat, în debutul unei şedinţe de Guvern, că poliţistul Nicolae Alexe, cel care a participat la căutările Alexandrei Măceşanu în data de 25 iulie 2019, a fost dat afară din poliţie.

„Ieri, s-a finalizat materialul în Consiliul de Disciplină, astăzi inspectorul general al IGPR a emis decizia de destituire din poliţie pentru adjunctul şef al IPJ Olt, cel care a fost la comanda acţiunii în ziua tragică, Nicolae Alexe. Urmează şi ceilalţi care sunt în concedii medicale" , anunţa ministrul la începutul şedinţei de Guvern.

Anunţul a fost făcut, însă, înainte ca decizia să fie transmisă şi celui direct vizat, acuza la acel moment liderul de sindicat Cristel Ioţu. Mai mult, Ioţu l-a acuzat pe ministru că s-a antepronunţat în acest caz.

„Marcel Vela să ţină minte că se antepronunţă şi a mai şi dat date cu privire la audierea domnului Nicu Alexe, într-o miercuri, acum două săptămâni, şi înseamnă infracţiune. Un infractor de genul ăsta n-are ce să caute acolo, pentru că ancheta disciplinară este nepublică, să reţinem, există un articol, 304 C.P., prin nedivulgare. Şi domnul Marcel Vela şi-a permis să iasă la România TV să spună lucruri, acum văd că-şi permite în continuare. Ăsta-i statul de drept pentru care s-a pledat şi văd că statul de drept este călcat în picioare chiar de către cei care l-au invocat. (…) De săptămâna trecută se ştia că vor fi demişi. Asta e antepronunţare. Ori facem cercetare, ori n-o mai facem. Plecăm toţi acasă şi să rămână domnul Vela. Fiind apărătorul lui, eu trebuia să fiu încunoştinţat în primă fază, eu şi el, cei direct implicaţi. Eu înţeleg să fii politician, dar de la a fi politician şi până la a vorbi gura fără tine e mult lucru“, declara la acel moment Ioţu, fiind contactat telefonic de reporterul Adevărul pentru a comenta decizia transmisă de ministru.

„M-au chemat -« bă, că n-ar fi bine să-l mai aperi p-ăsta...»“

Liderul Cristel Ioţu, care menţionează că săptămâna viitoare îl va apăra pe Nicolae Alexe în instanţă, cerând suspendarea deciziei prin care poliţistul a fost lăsat fără loc de muncă, spune că se fac presiuni asupra sa. Desi au trecut mai mult de două luni de la apariţia articolului, de-abia acum a fost chemat să dea explicaţii cu privire la afirmaţiile făcute „în mediul online“.

„Eu ieri am fost la structura de Control Intern şi am făcut raport. Asta era întrebarea: Dacă am dat interviu, în mediul online, pentru articolul apărut în mediul online Adevărul. Nu folosesc Facebook, nu folosesc nimic online, n-am dat niciun interviu online. Trebuie să spunem adevărul, n-am minţit cu nimic. În caz afirmativ (n.r. – se continua întrebarea), care este baza legală. Am zis cu privire la baza legală - se tot fac presiuni de la momentul în care l-am reprezentat pe domnul Alexe. Am spus că s-au luat măsuri pripite şi că domnul ministru s-a antepronunţat. Şi se face o vânătoare, se fac presiuni asupra mea, pentru că aşa a fost. M-au chemat -« bă, că n-ar fi bine să-l mai aperi p-ăsta, că ştii, că trebuie să fie găsit şi un vinovat...». «Bă, vinovaţii sunteţi voi, toţi conducătorii, care aţi fost vremelnic aici, nu Alexe Nicolae. Toţi. Aţi dotat cu calculatoare? Aveţi oameni acolo? Aţi făcut sistemul ăsta să meargă? Suntem la fel (n.r. - raportat la momentul 25 iulie 2019, când Alexandra a sunat la 112 şi poliţiştii au ajuns la adresă de-abia 20 de ore mai târziu). Despre asta este vorba, despre probleme de sistem». Dar, cum să spui treaba asta?! Că poliţia e neputincioasă şi că nu poate să apere siguranţa cetăţeanului? Cum?! Poţi să spui? Ţi-o asumi politic? Nu, nu ţi-o asumi niciodată politic“, a mai spus Ioţu.

Liderul Cristel Ioţu spune că se fac presiuni asupra sa încă de când a început anchetarea fostului şef Nicolae Alexe FOTO: Alina Mitran

Nicolae Alexe era inspector şef-adjunct al IPJ Olt la momentul la care părinţii Alexandrei Măceşanu, fata ucisă de Gheorghe Dincă, au anunţat dispariţia acesteia. În 25 iulie 2019, la o zi de la răpire, fata a reuşit să sune la 112 de pe un telefon găsit în camera în care Dincă o sechestrase. Comanda IPJ Olt era asigurată, la acel moment, de Nicolae Alexe, inspectorul-şef de la acea dată fiind în concediu de odihnă. Subalternii nu au reuşit iniţial să-l contacteze, Alexe participând, în acea zi, la două evenimente de bilanţ, la structurile de poliţie din Scorniceşti şi Potcoava. Din momentul în care a ajuns la Caracal, Alexe a participat la operaţiunea de căutare a minorei, în orele care au urmat descinderii poliţiştilor în curtea lui Gheorghe Dincă apărând şi mărturiile conform cărora Nicolae Alexe a apelat şi la metode nespecifice. Concret, şeful mai multor firme de pază, Remus Rădoi, a dezvăluit că Alexe i-a trimis pe whatsapp o fotografie a unei maşini, acesta fiind întrebat dacă are informaţii despre proprietarul acelui autoturism. Era vorba de maşina lui gGheorghe Dincă, fotografia fiind din dosarul de dispariţie întocmit după ce Luiza Melencu, fata plecată cu un an în urmă să retragă o sumă de bani de la un ATM din Caracal, care s-a dovedit a fi tot victima lui Gheorghe Dincă, nu s-a mai întors acasă.

Nicolae Alexe a fost ulterior cercetat atât de superiori, cât şi de Inspecţia Judiciară şi de alte structuri, fiind, la începutul lunii februarie, destituit din poliţie. În 21 aprilie 2020, la Tribunalul Olt, se judecă cererea lui Alexe de anulare a actului administrativ, act emis de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

De menţionat că reprezentanţii IPJ Olt infirmă că l-ar cerceta pe Cristel Ioţu. „La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt nu există nicio cercetare în curs privind poliţistul la care faceţi referire“, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Alexandra Dicu.

