Fiul unui poliţist a murit într-un accident în Olt. Tânărul conducea fără permis

Costin Ovidiu Negroiu, tânărul care şi-a pierdut viaţa în urma unui grav accident rutier, este fiul ajutorului de şef de post din Cilieni. Tânărul a pornit aseară la plimbare cu maşina tatălui său, în localitatea Schitu. Cel mai probabil din cauza vitezei a lovit un cap de pod, la scurt timp maşina luând foc. Tânărul a fost scos din maşină de sătenii care au auzit impactul, însă se aşteaptă necropsia pentru a se concluziona dacă băiatul şi-a pierdut viaţa pe loc sau din cauza arsurilor suferite.

„Din primele cercetări poliţiştii rutieri au stabilit faptul că in noaptea de 11 mai ac., in jurul orei 01.00, un tânăr de 22 de ani, din comuna Cilieni, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 653, pe raza comunei Schitu, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a lovit un cap de pod. În urma impactului, conducatorul auto şi-a pierdut viaţa. Poliţiştii au stabilit faptul că acesta nu poseda permis de conducere. Cercetarile continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere“, au transmis reprezentanţii IPJ Olt.