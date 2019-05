Dispute aprinse pe contul lui Dragnea: „Sînteţi trimisul lui Dumnezeu!“; „Ia uitaţi cât a dat bibicul pe gecuţă... Parcă eraţi un naţionalist convins?“

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost din nou în centrul atenţiei la Viaţa Satului, emisiunea de pe TVR care i-a dedicat o nouă ediţie, filmată la Poiana Sibiului, unde s-a purtat o discuţie cu reprezentanţii crescătorilor de ovine şi unde liderul social-democrat a anunţat dublarea subvenţiei pentru kilogramul de lână şi alte câteva promisiuni la problemele pe care oierii le ridică de ani de zile.

Aprobat de ministrul Agriculturii, Petre Daea, liderul PSD a anunţat că subvenţia pe kilogramul de lână va creşte la 2 lei, dar şi că prin Casa Română de Comerţ se vor înfiinţa trei centre de spălare a lânii, de 5milioane euro fiecare. Promisiunile nu se opresc aici, crescătorii de oi fiind anunţaţi că ar urma să primească o subvenţie de 200 lei pentru mieluţe, 100 lei să se acorde în primul an, 50 lei la interval de un an şi ultimii 50 lei când mieluţa va făta, asta motivat de faptul că, s-a susţinut în emisiune, străinii cumpără preponderant mieluţe de la noi, masculii reprezentând doar 5% din animalele exportate. Dintr-un alt proiect legislativ face parte anularea impozitării subvenţiilor agricole de orice fel, iar prin Camera Română de Comerţ ar urma să se achiziţioneze inclusiv nave de transport, „cel puţin una“, pentru exportul animalelor în străinătate.

„Dacă stai doar la mâna femeii să-ţi dea să mănânci eşti terminat pe viaţă“

Liviu Dragnea a primit zâmbind satisfăcut mulţumirile mai multor fermieri, l-a întrerupt pe unul dintre aceştia spre finalul emisiunii, anunţând că în timpul rămas trebuie să concluzioneze, după care a reluat promisiunile, una câte una. Pe parcursul emisiunii, s-a aşezat şi la grătar, condimentând cu cimbru friptura, amestecând în mămăligă şi susţinând că „dacă stai doar la mâna femeii să-ţi dea să mănânci eşti terminat pe viaţă“.

Prezentatorul emisiunii a ţinut să precizeze, la final, mai ales în urma criticilor mai multor parlamentari care au sancţionat prezenţa în emisiune a celor doi politicieni, în plină campanie electorală pentru euroalegeri şi fără ca emisiunea să poarte pe ecran menţiunea „Promovare electorală“, că „agricultura nu are culoare politică şi trebuie să înţeleagă toată lumea“.

Demersul populist al lui Dragnea a fost, în schimb, sancţionat de români încă de sâmbătă, 18 mai, când preşedintele PSD a postat peste 20 de fotografii de la filmările pentru emisiune.

Dacă susţinătorii săi au mers cu mesajele până la replici de genul: „Mulţumesc lui Dumnezeu că existaţi, dle Preşedinte Liviu Dragnea ! Sînteţi Trimisul lui Dumnezeu! Amin!“, răspunsurile la astfel de comentarii au sancţionat atât exagerările pe care le fac politicienii în declaraţii, cât şi «apetitul» anumitor alegători pentru acestea.

„Îţi doresc realizări în viaţă şi familie câte a făcut PSD acestei ţări. Aşa să te ajute Dumnezeu! De asemenea bunăstarea Romaniei condusă de acest partid iubit de dumneavoastră să se reverse în bunăstarea întregii familii pe care o aveţi“.

Comentatorii au luat în discuţie şi ţinuta vestimentară a lui Liviu Dragnea, sancţionat că vorbeşte despre meritele oamenilor care muncesc şi ţin în viaţă agricultura, în timp ce se afişează cu ţinute de mii de lei.

„Din câte îmi amintesc eraţi un naţionalist convins“

„Stimabile domn Dragnea, fiind de gen feminin nu pot să nu observ frumoasa dumneavoastră geacă Polo Ralph Lauren. Mă întreb, oare câţi dintre oamenii care au participat la evenimentele organizate de către dumneavoastră (sau mă rog, cei responsabili de pe lângă dumneavoastră, că sunt destui, har Domnului) din ultima perioadă au auzit vreodată de această marcă? Oare ştiu ei cât costă geaca purtată de dumneavoastră? Să nu ma înţelegeţi greşit, deoarece este normal ca un reprezentant şi preşedinte al unui partid să fie îmbrăcat bine, dar din câte îmi amintesc eraţi un naţionalist convins. Mă tem că marca respectivă nu este românească şi poate dă rău la imagine, Doamne fereşte!

Liviu Dragnea a postat fotografii din emisiunea filmată, încă de sâmbătă FOTO: Facebook/Liviu Dragnea

Totuşi, revin la, legătura dintre geaca purtată de dumneavoastră şi economia României. Ştiţi că pe la începutul anului s-a calculat coşul de cumpărături pentru o familie din România. Cu stupoare aflu că unei familii cu 2 adulţi activi şi 2 copii la şcoală îi ajung în jur de 2.300 lei pe lună pentru a se întreţine şi a face economii. Dar ceva nu-mi dă pace, dacă o geacă ca a dumneavoastră, un naţionalist care susţine românii şi se identifică cu ei, costă jumătate din cei 2.300 de lei, oare copiii familiei ce or să mai mănânce? Sau îi îmbrăcăm şi pe ei cu câte o vestă de firmă şi este în regulă, le tine şi de cald şi de foame. Iar nevasta îşi ia luna viitoare geacă. Ca luna asta dorm sub un pod, că le-o luat banca casa, dacă şi-au luat geacă nu au mai avut bani de rată.

Domnule Dragnea, eu am venit aproape cât cel calculat pentru o familie exemplificată mai sus şi mă întreţin singură (nu mai am şi 2 copii la şcoală pe lângă mine). Nu de mult am reuşit, după lupte de aproape un an să conving banca să-i plătesc un credit de 2 ori ca să am unde sta şi sa ştiţi ca de o jumătate de an nu am ajuns să îmi mai cumpăr haine nici de la second hand. Darămite de calibrul prezentat de dumneavoastră. Nu mă înţelegeţi greşit, nu ţin neapărat să cumpăr haine scumpe şi de firmă în general. Pentru că după cum ştiţi nu haina îl face pe om, doar voiam să punctez că ceva da cu virgulă.......

Ah, sau să nu-mi spuneţi că şi dumneavoastră o aveţi de la second hand, de unde îşi cumpără majoritatea românilor haine, că o fi luat-o viitoarea soţie cadou de la second-ul din colţ când a ieşit la o plimbare de shopping cu prietenele. Ca atunci chiar ar trebui să mă scuz că am făcut aici un roman pe o prezumţie nefundamentată“, a scris o comentatoare, la comentariul său venind imediat răspunsul:

„Fraţi romani, omul nr 3 în ierarhia Statului roman, trebuia să vină la această întîlnire în şalopetă, încheiată la gît şi cu şapcă pe cap. Asta ar însemna ca noi, cei peste 20 de milioane de cetăţeni ai Romaniei, să fim reprezentaţi oficial de o persoană care vine la o întîlnire de lucru, îmbrăcat cu haine de *bogdaproste* ! Auziţi dvs fraţilor, dacă este posibil aşa ceva ! Aşa consideră unele persoane ! Eu vă felicit pentru vestimentaţia dvs dle Liviu Dragnea, Preşedinte al Camerei Deputaţilor ! Consider că prin persoana dvs şi eu şi familia mea sîntem reprezentaţi cu cinste în Parlamentul Romaniei ! Mulţumesc lui Dumnezeu că existaţi, dle Preşedinte Liviu Dragnea ! Sînteţi Trimisul lui Dumnezeu ! Amin !“. Un alt comentator lasă chiar un link de la un magazin online unde se vinde un articol vestimentar asemănător şi unde se poate vedea un preţ de peste 160 dolari.

Alţi comentatori au criticat expunerea deşănţată pe bani publici, iar cei care au susţinut că ar fi unul dintre puţinii lideri care vin în mijlocul oamenilor au fost contrazişi de oameni din Poiana Sibiului, unde s-a filmat emisiunea, şi care au spus că: „Nu l-au văzut (pe Dragnea) poienarii decât f f putin, nu a apărut prin sat, a venit noaptea, a plecat în maşini cu geamuri fumurii, nu ştiai în care e, aşa că nu e iubit nici aici (la Poiana)“

