De ce vor poliţiştii demisia lui Carmen Dan. Lider: „Vedem şi noi la alţii şi, dacă suntem cuminţi, ne bagă şi nouă apă în piscină. Până atunci sărim în cap“

Liderii sindicatelor poliţiştilor din toată ţara cer demisia lui Carmen Dan după moartea tragică a colegului lor de la Recaş, din Timiş, poliţistul de 43 ani, Cristian Amariei, aflat pe urmele unui infractor dat în urmărire internaţională.

Poliţiştii reamintesc faptul că au trecut doi ani de la angajamentele pe care ministrul Carmen Dan şi le-a luat că va dota Poliţia Română cu veste anti-înjunghiere şi veste anti-glonţ. Doar 800 de veste anti-înjunghiere s-ar fi achiziţionat în tot acest timp, spune vicepreşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor, Cristel Ioţu. În judeţul Olt, de exemplu, veste antiglonţ, aproximativ 30, s-ar afla doar în dotarea poliţiştilor Serviciului Acţiuni Speciale (SAS), în timp ce poliţiştii „de rând“ patrulează în uniforme după modelul celor din urmă cu 50 de ani, deşi provocările, spune liderul, sunt cu totul altele.

„Am cerut demisia ministrului Carmen Dan pentru minciunile pe care le spune de când este la conducere. Nu toate relele sau toate neajunsurile se trag de la Carmen Dan, se trag de la toţi miniştrii care au fost de-a lungul timpului la cârmuirea MAI şi care şi-au bătut joc, pur şi simplu. Venind din politică, nefiind militarizaţi, din punctul meu de vedere n-au înţeles. (...) România se aliniază celorlalte state nu numai în ceea ce priveşte nivelul de trai, nu numai în ceea ce priveşte nivelul de europenizare, ca şi beneficii, normal că luăm la pachet şi tot ce înseamnă flagel – şi am văzut 1 Mai anul acesta, flagel în dezvoltarea accelerată pe droguri. Avem de-a face cu drogaţi, n-avem aparatura necesară pentru testarea drogaţilor şi sunt o grămadă. O să tot vedem cazuri de genul acesta şi o să tot auzim de la guvernanţi că poliţiştii au salarii nesimţite şi că au privilegii şi că au nu mai ştiu ce mai au. Nu au, noi de-aia am ieşit în stradă de fiecare dată, să se-aplice legea şi atât. Noi am arătat că profesia de poliţist este o profesie de vocaţie, de pericol şi de restrângeri. Dacă nu vrem să înţelegem că poliţistul este cel care veghează la siguranţa noastră, a copiilor noştri, la integritarea şi sănătatea noastră corporală, a tuturor, ca să putem să ne dezvoltăm într-un stat normal la cap, dacă nu înţelegm aspectele astea o să se tot întâmple, o să avem tragedii de genul ăsta şi o să ne mirăm – cum s-a întâmplat? Iată că aşa s-a întâmplat, prin gândirea politicianistă, prin plecarea de la faptul că nouă nu ni se poate întâmpla, că noi suntem români, nu trece glonţul prin noi. Iacă-tă, trece glonţul prin noi! De-asta aparatul poliţienesc trebuie să fie întărit, atât cu dotări, cât şi cu legislaţie. În ultimii 10 ani n-am văzut nicio mişcare în sensul ăsta“, a declarat Ioţu.

„N-am auzit ieri de Cod Roşu de intervenţie“

Liderul Cristel Ioţu a criticat şi modul cum a reacţionat Carmen Dan la situaţia creată, reproşându-i că nu a instituit Codul Roşu de intervenţie după moartea poliţistului, având în vedere că infractorul urmărit este de negăsit. „N-am auzit ieri de Cod Roşu de intervenţie, în cazuri de genul ăsta pentru poliţişti nu există. Ieri trebuiau întreprinse activităţi în cel mai scurt timp, trebuia să intre doamna ministru, să declanşeze procedura, să închidă toate punctele de obligatorie trecere, să plece în căutare cu câini, un plan de genul ăsta, or nu avem aşa ceva“, a spus Ioţu.

Poliţiştii pregătesc, de altfel, noi proteste, iar primul miting se va organiza, cel mai probabil, chiar joi, în Bucureşti. Ei cer de urgenţă măsuri concrete privind dotarea, dar şi măsuri legislative.

„Noi cerem la pachet uniformizarea, o dată, a dotărilor, cu ceea ce înseamnă Uniune Europeană, şi uniformizarea cu ceea ce înseamnă legislaţie, ele trebuie să vină la pachet. Şi mai mult decât atât, avem situaţia autospecialelor, care sunt sicrie pe roţi. (...) Dacă vorbim strict pe legislaţia folosirii armamentului din dotare, vorbim de o legislaţie care reglementează condiţii de tragere pe timp de război, adică vorbim de condiţii pe timp de răzbi pentru armată. Noi nu avem o legislaţie specifică pe modalitate de intervenţie şi condiţii de tragere în mediul urban, în mediul închis, în încăperi... Avem o lege care prevede că poliţistul este funcţionarul public cu regim special care de regulă poartă armament, asta prin definiţie, şi trebuie să respecte definiţia. Dar nu duc mai departe – dom’ne, care sunt condiţiile, cum merg mai departe, ei ne duc să tragem într-un poligon cu o ţintă fixă, unde n-avem niciun fel de...“, a mai spus liderul din Olt al poliţiştilor, care a mai vorbit despre un proiect început în urmă cu patru ani, şi care viza reglementarea condiţiilor de tragere, concomitent cu actualizarea legislaţiei şi îmbunătăţirea dotărilor, dar care, invocându-se lipsa de fonduri, a fost abandonat.

„Cel mai performant considerat la momentul acesta este Glock, din Austria. Aşa sunt dotate majoritatea poliţiilor europene. Este un pistol din fibră de sticlă, fiabil, are încărcătorul cu muniţie de 18 gloanţe, nu de 12, adică o dată câştigăm prin capacitatea încărcărcătorului, scădem greutatea pistolului şi aşa mai departe. Vedem şi noi la alţii şi, dacă suntem cuminţi, ne bagă şi nouă apă în piscină, noi până atunci sărim în cap, facem antrenamente, şi dacă suntem cuminţi o să şi înotăm odată, probabil. Avem, în schimb, acel pistol denumit generic Carpaţi, el nu se numeşte aşa, se numeşte pistol model 74 calibru 7/65. Este un pistol pe care l-a produs România în anii 70, pe patent rusesc, după un Makarov. Un model greoi, un model fără fiabilitate, model învechit, e depăşit, cu putere de foc omorâtor scăzută, cu fiabilitate mică, cu... Dacă e să comparăm pistolul nostru cu pistolul din orice altă ţară europeană, este pe ultimul loc. Sunt cei de la SAS mai bine dotaţi, avem câteva grupe care beneficiază, mai există Glock-uri, la SAS, dar vorbim de 30-35 oameni pe inspectorat, din peste 1.000. Dar vobim acum de mediul rural, colegul nostru împuşcat era la postul de poliţie. Aţi văzut ce se întâmplă în mediul rural? Colegii din mediul rural nu numai că trăiesc în nişte condiţii mizere, condiţiile de muncă sunt mizere“, a mai spus liderul, care, ca şi colegii săi din ţară, îi cere ministrului Carmen Dan demisia.

„Ne interesează să plece de acolo, pentru că nu înţelege fapte, nu înţelege cuvinte, în primul rând, e poziţia mea personală. Oricum, oprobriul poliţiştilor este la cote maxime împotriva doamnei ministru“, a concluzionat Ioţu.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: