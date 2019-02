În timp ce din ce în ce mai multe şcoli din mediul rural rămân fără elevi şi vor fi desfiinţate în câţiva ani, în mediul urban alegerea învăţătorului începe cu cel puţin un an înainte şi nu are legătură, adesea, nici cu metodologia, nici cu sfaturile specialiştilor.



Părinţii vânează un învăţător renumit, o şcoală cu referinţe bune, să aibă program after-school, să ofere posibilitatea unor cursuri de limbi străine, la after-school să fie coordonaţi de învăţătorul de la clasă, eventual să poată să şi doarmă la grupa pregătitoare etc. etc. Aşa se face că multe şcoli s-au dezvoltat fantastic, în timp ce altele, care nu au intuit toate aceste solicitări, se luptă de la un an şla altul să constituie clase.

Pentru că sunt condiţii stricte la înscriere, legate de domiciliu, atunci când şcoala de circumscripţie nu corespunde cu alegerea părintelui, cel din urmă se face luntre şi punte şi rezolvă problema.



Iată ce spune un părinte care din toamnă îşi va duce copilul la clasa pregătitoare că a cântărit în alegerea şcolii şi a învăţătoarei.

„În primul rând after-school, pentru că din cauza serviciului şi a programului pe care îl avem trebuia să aducem unul dintre bunici la noi, să-l poată lua la prânz. A contat şi dacă la after-school rămâne cu învăţătoarea lui, pentru că e vorba de metoda de predare, fiecare învăţător are metoda lui. La şcoala de circumscripţie se organizează program after-school pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a. Or facem până în clasa a IV-a, or nu mai facem! La o altă şcoală din apropiere, ba stau cu învăţătorul lor, ba stau cu alt învăţător, iar dacă la after-school fac teme, sau fac pregătire, depinde cum au programări, înseamnă că fiecare învăţător vine cu metoda lui de predare şi automat e bulversat copilul“, spune părintele, care, pentru a-i fi acceptat copilul la învăţătoarea aleasă, într-o şcoală din celălalt capăt al oraşului, ar accepta şi depăşirea numărului standard de elevi la clasă, pe principiul „dacă e să vrea să-nveţe, învaţă şi cu 20 în clasă, învaţă şi cu 40 în clasă. Poate dacă sunt 40 nu-i acordă la fel de multă atenţie, însă ţine de fiecare învăţător în parte, sper să nu fie cazul. Mai discutam cu un părinte care a ales o altă şcoală pentru copil, unde vor fi probabil 35 în clasă, însă învăţătorul a spus că dacă vrea, îi ascultă, oricum, într-o oră val-vârtej“, a mai spus părintele, care pentru a fi sigur că prinde locul la şcoala respectivă a făcut apel la cunoştinţe şi la prieteni şi a făcut viză de flotant, pentru a nu mai trece prin emoţiile înscrierii în a doua etapă.

Este, însă, un părinte fericit, pentru că la clasa la care urmează să înveţe copilul este program after-school, copiii vor şi dormi după-amiază, învăţătoarea este „una dintre cele mai bune din oraş, foarte căutată“, se face mâncare la cantina şcolii, contează şi că vor face două limbi străine etc.

„Sub nicio formă peste numărul maxim de copii“

În această perioadă, toate şcolile gimnaziale îşi deschid porţile pentru părinţii şi copiii viitorilor şcolari şi încearcă să-i convingă. Unele pot oferi tot ce solicita părintele de mai sus, altele chiar plusează. Unii directori spun franc faptul că îşi doresc să fie aleasă şcoala pentru procesul educativ, nu influenţaţi fiind de tot felul de alte opţionale şi facilităţi, alţii mizează pe faptul că-I pot cuceri pe copii, pur şi simplu.

„Avem vizitarea spaţiilor şcolare, centrul de robotică, iar ca noutate, introducem robotica la ciclul primar, de anul viitor, şi informatica. Le arătăm biblioteca, avem şi after school, vom organiza totul în funcţie de numărul de solicitări“, a declarat Mihaela Pirnă, directorul unei şcoli din Slatina, menţionând că un aspect peste care nu se va trece, în niciun caz, este respectarea numărului maxim de elevi la clasă. „Sub nicio formă peste numărul maxim de copii“, a spus prof. Pirnă, care, însă, le recomandă părinţilor să-i lase pe cei mici să aleagă.

„Ştiţi ce cântăreşte? Să-şi ia copilul de mână, să-l ducă în şcoală şi să vadă de ce învăţătoare se lipeşte, asta cântăreşte! Este o recomandare din experienţa trăită. Dacă se simte bine în prezenţa învăţătoarei, altfel va învăţa, dacă îi este frică şi nu vine cu drag, poţi să tragi de el…Cel mai important este să vadă clasa, să vadă şcoala, dar să vadă învăţătoarea, să-l lase pe copil să aleagă, sunt copii s-au dus şi au luat învăţătoarea de mână şi părinţii au spus: «aici ne înscriem!». Chiar niciunul n-a regretat că a făcut aşa. Să-şi ia copilul de mână şi să vadă şcoala! Să vadă copilul că şcoala nu e bau-bau, că învăţătoarea nu e bau-bau şi să vadă unde se simte în largul lui, unde-i place, e foarte important să se simtă în largul lui“, a mai spus Pirnă.

Ce recomandă psihologii

Şi psihologii sunt de aceeaşi părere, anume ca părinţii să le ofere şansa micuţilor să se familiarizeze cu şcoala, să-şi cunoască dinaninte învăţătoarea şi să o aleagă în funcţie de ceea ce simt.



„Le recomand să nu mai meargă, la fel ca altădată, la pomul lăudat, pentru că acum toţi sunt buni, au absolvit o şcoală, şi-au dat gradele. Ar trebui să caute învăţătorul pe care copilul să-l placă, să-i fie drag şi să meargă cu drag la şcoală, eu, în calitate de psiholog, aşa consider, aceasta cred că este cheia succesului. Învăţătorii merg prin grădiniţe şi fac activităţi împreună cu educatoarele, şi-atunci au ocazia să-i cunoască cei mici. E bine să ducem şi copilul la şcoală, atunci când este ziua porţilor deschise, le recomand părinţilor să meargă în şcoală alături de copil şi să-l lase să-şi aleagă învăţătoarea. Ei au un simţ aparte vizavi de oameni, dacă nu place pe cineva, nu se lipeşte, orice i-ai face. Ei rezonează cu persoana, asta trebuie să facă şi cu învăţătoarea, pentru a avea rezultate“, îi sfătuieşte pe părinţi psihologul şcolar Loredana Stroiuleasa.

Cât despre opţionale de tot felul, psihologul spune că părinţii ar trebui să le lase copiilor timp. „ Când copiii sunt mici, sunt tot timpul lângă ei, decid pentru ei, caută, investesc.. Pe măsură ce copilul creşte, interesul părinţilor scade dramatic, de parcă nici n-ar mai fi copilul lor“, a constatat psihologul şcolar. În plus, foarte probabil multe dintre cursurile pe care părinţii le aleg pentru cei mici nu li se potrivesc acestora.



“De cele mai multe ori ceea ce ne dorim noi, părinţii, nu are nicio legătură cu ceea ce poate efectiv copilul, sau cu interesele lui, oricât de mult ne străduim noi să le alegem opţionale, cursuri de toate felurile, spun asta din experienţa personală“, a mai spus psih. Stroiuleasa.



