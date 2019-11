De ce e imposibil să tai porcul din ogradă asistat de veterinar: „S-au dus în Anglia, Germania, fac orice altceva. Asistenta mea îngrijeşte doi bătrâni“

O notă transmisă în toată ţara prin ANSVSA, în care sunt prevăzute o serie de acţiuni de limitare a răspândirii pestei porcine africane, printre acestea şi supravegherea sanitar-veterinară a sacrificării porcilor în gospodării, stârneşte râsul în rândul specialiştilor. Ar fi de râs, însă, dacă n-ar fi de plâns, spun medicii, când se ajunge la miezul problemei. Aflat pe picior de plecare, fostul ministru al Agriculturii Petre Daea a stabilit prin ordin să nu se mai permită ţăranilor să crească mai mult de cinci porci, iar ca efect al aceluiaşi ordin prin care se dorea limitarea răspândirii pestei a apărut şi măsura de sacrificare a porcilor sub supravegherea veterinarilor.

„E la fel de posibilă ca şi eutanasierea porcilor din gospodăriile populaţiei, când au introdus-o imediat după 2008. Imaginaţi-vă că în trei zile se taie 3.000 de porci. Într-o localitate există un medic şi cel mult un tehnician. Unde mai există! Examenul trichineloscopic se face la sediu, cum să te duci şi să vezi, ce? După ce a sacrificat porcul să-l examinezi? Asta se face numai în abatoare. Acolo se face sub supraveghere strictă sanitar-veterinară, pentru că tot ce se sacrifică în abatoare merge în consum public, ce sacrifică omul acasă consumă el cu familia, îşi asumă responsabilitatea“, a declarat dr. Ion Bozgă, preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari Olt.



Medicul explică în cifre că nu mai are cină să pună în practică astfel de măsuri, după ani în care pare că s-a urmărit cu bunăştiinţă decimarea breslei şi distrugerea controlului sanitar-veterinar, cu intenţia aproape certă de a aduce populaţia la mâna marilor producători.

„S-au dus (medicii veterinari - n.r.) în Anglia, Germania, fac orice altceva. Asistenta mea, soţia preotului, este în Germania, îngrijeşte doi bătrâni de 86 ani, în cărucior. 30 de zile stă acolo, 30 stă aici. Mâine pleacă iar. Ca să vedeţi ce înseamnă. Când au văzut medicii că au încasări de 8.000 - 9.000 lei pe an... Banii ăia îi cheltui într-o lună. Sistemul a fost lăsat intenţionat, de trei ani m-am chinuit să conving parlamentarii. Câtă umilinţă ca să-i conving: atenţie, că e dezastru, nu mai avem de unde să-i luăm, un specialist nu găseşti. Am vrut să angajez un tehnician veterinar, nici unul n-a vrut să vină. «Dom’ne, nu mai intrăm noi în curte, să ne muşte câinii, să ne-njure lumea, să...» Nu mai vor“, a mai spus dr. Bozgă.



El a explicat că în patru luni a dat 22 de recomandări medicilor care au luat calea străinătăţii. În 10 ani, numărul medicilor concesionari din Olt s-a redus de la peste 112, câte localităţi are judeţul, la 44, „dacă or mai fi şi ăştia, că situaţia se schimbă de la o lună la alta“

„Nu se poate aplica, oamenii n-or să stea după noi“

Dr. Vasilica Toader este medic concesionar în trei localităţi: Găneasa, Curtişoara şi Slătioara. Spune că măsura nu e realistă şi că, cel mai probabil, se va renunţa la ea.

Medicul concesionar Vasilica Toader prestează servicii veterinare în trei localităţi FOTO: Alina Mitran

„Eu, cel puţin, am mai mulţi tehnicieni, am unul pe localitate, dar în condiţiile în care oamenii taie în perioada respectivă o mie şi ceva de porci, nu avem unde să ne împărţim. Sunt zilele puternice, cea de Ignat, în care am avut 190 de porci, noi nu avem cum să ne-mpărţim: or să stăm la dispensar, să executăm examenul de trichină, or să mergem la proprietari, n-am putea să facem programări nici în cel mai fericit caz. După părerea mea, nu se poate aplica. Oamenii n-or să stea după noi, nici n-am discutat, pentru că n-am fost încă instruiţi, chemaţi la şedinţă, doar ce am citit în mass-media. Ne-ntreabă oamenii, dar noi îi liniştim, pentru că sigur-sigur se va renunţa la măsură, cum se va renunţa şi la cealaltă măsură care am înţeles că a apărut, prin care omul este obligat să crească cel mult cinci porci. Dacă luăm în considerare că poate să aibă trei scroafe şi pot să fete 10 purcei, deja ne-am făcut cu 30 şi ceva de porci într-o curte, nu avem cum, o să pice, cred“, a declarat dr. Toader.

Nici crescătorii de porci nu văd cum ar putea fi efectuată această supraveghere, deşi nu resping măsura. „Dacă poate să vină, da, dacă nu, nu e nevoie, noi oricum facem analize, an de an am făcut analize, n-am putea să-l consumăm. E aiurea, pentru că nu ştiu câţi medici veterinari avem şi la câte mii de porci pot să se ducă“, a fost de părere un crescător din localitatea Slătioara, judeţul Olt.