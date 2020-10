Cum a murit de COVID-19 o femeie de 55 ani, fără alte boli. „S-a dus pe picioare şi s-a întors în sicriu“

Georgeta Vîlceloiu, o femeie de 55 ani, care nu suferea de nicio altă boală, s-a prezentat în 17 septembrie, împreună cu soţul său, la Spitalul Orăşenesc Balş, cu simptomatologie respiratorie. De aici, în trei săptămâni s-a ajuns la decesul femeii.

Este încă un caz în care agresivitatea virusului SARS-CoV-2 se împleteşte cu neputinţa sistemului sanitar.

Familia femeii acuză acum medicul care a tratat-o la spitalul din oraşul Balş pentru faptul că nu ar fi cerut la timp transferul la un spital superior. În trei săptămâni, femeia a trecut prin trei spitale. În ultimele două ar fi ajuns însă prea târziu.

„Pe 17 septembrie s-a dus pur şi simplu, pentru că avea frisoane şi o stare de rău, să-şi facă testul la spitalul din Balş. Şi a ieşit pozitiv. A stat internată 14 zile la Balş, cu trei radiografii făcute, doamna doctor care se ocupa de caz cred că nu ştia să-i citească radiografiile. Mama mea cu tatăl meu împreună au mers, dimineaţă la ora 9,00, au făcut testul. Au ieşit ambii pozitivi şi au stat internaţi 14 zile.

După 14 zile de tratament, ce tratament nu ştiu, lu’ taică-meu i-au dat drumul, pe 30 adică. Iar pe 30, pe mama au mutat-o la Spitalul Caracal, stând până pe 2 octombrie. Iar pe 2 a plecat la Spitalul Colentina“, a rezumat fiul femeii întregul traseu.

De la spitalul din Bucureşti, după alte 7 zile femeia a fost luată acasă, de familie, în sicriu. Fiul acuză acum că transferul către alt spital s-a făcut târziu de la Balş. „Motivul transferului a fost că a venit o doamnă doctor care era foarte bună prietenă cu mama şi i-a spus că - nu eşti bine, trebuie să pleci la Caracal! Doamnă doctor care nu are nicio treabă cu COVID-ul, altă secţie, altceva, s-a dus pur şi simplu pe la ea, în vizită“, a continuat fiul pacientei decedate să explice cele întâmplate.

„Medicii de la Caracal au depistat că plămânii mamei mele erau terminaţi 90%“

În 30 septembrie, soţul pacientei a fost externat, vindecat, în vreme ce femeia a fost în sfârşit transferată la Spitalul Municipal Caracal, spital care tratează inclusiv cazurile grave de COVID-19. Avea deja trei radiografii făcute şi ajunsese în faza în care i se admionistra oxigen, însă pe o mască obişnuită, pentru că spitalul din Balş nu are paturi de Terapie Intensivă pentru COVID-19.

„La Caracal au trimis-o ei şi apoi am intervenit să o trimitem la Colentina. Aşa a decis doamna doctor care se ocupa de caz. Dacă a avut bănuieli că nu e în regulă?! În momentul în care ai bănuieli că nu e în regulă, îţi face una (o radiografie – n. red.), vede că nu eşti în regulă, îţi face pe a doua, nu eşti în regulă, îţi face pe a treia, nu eşti în regulă, şi-ţi dă drumul imediat. I-au dat drumul după 14 zile. Nu i-au făcut-o pe ultima în ultima zi, iar medicii de la Caracal, încă era şi avea un pic de putere în ea mama mea, i-au făcut tomograf. Medicii de la Caracal atunci au depistat că plămânii mamei mele erau terminaţi 90% şi că starea de foarte rău a ei e de 10 zile, nu e din ziua când a ajuns acolo“, a mai menţionat fiul, care reclamă o atitudine lipsită de profesionalism a primului medic care i-a tratat mama.

„Tatăl meu îmi spunea că el e bine, mama nu prea e bine. Iar medicul care se ocupa de caz, trei zile nici măcar nu a trecut pe la ei prin salon. Erau împreună în acelaşi salon, ei doi. E un medic de 60 şi ceva de ani, internist, cred. Erau două doctoriţe acolo, una se ocupa de cazul mamei mele şi al tatălui şi una de soţie, că şi soţia a fost testată pozitivă, şi ea e bine. (...) Cu mama mea am vorbit ultima dată joia trecută, pe 1 octombrie, când era la Caracal.

Pe 2, a doua zi dimineaţa, a plecat la Colentina. În stare foarte gravă a plecat de la Balş. La Caracal, când a ajuns acolo, i-au făcut tomograful, oamenii, profesionişti, au spus că trebuie să plece mai departe. Primele cinci ore a stat pe oxigen, iar apoi, ca să poată să o transporte la spital cu ambulanţa, au intubat-o. Ventilaţie 100% la Bucureşti, la Colentina. De joi seara, de pe 1, la ora 10 şi 13 minute, n-am mai vorbit. Ultima dată când am vorbit cu ea mi-a spus: <Mami, îmi căzu un furtun de la masca de oxigen, mă duc să anunţ la medici>. S-a ridicat singură, pe picioarele ei, din pat, s-a dus şi a anunţat şi i-au pus-o din nou. Şi apoi, probabil, ca să poată să o transporte, au intubat-o, în dimineaţa următoare“, a completat fiul pacientei.

Tânărul, singurul copil al familiei, spune că se gândeşte să se îndrepte acum către spitalul care consideră că i-a diminuat mamei sale şansele să supravieţuiască. „Clar că am de gând să le cer socoteală. Ştiţi ce înseamnă caz de malpraxis, nu? Omul se duce pe picioare şi se întoarce în sicriu în 3 săptămâni. Asta e, să se ducă la pensie, că e bătrână, e pensionară! (...) Durerea mea cea mai mare e pierderea mamei, în primul rând. Iar următoarea durere e că nu i s-a dat drumul la timp de la Spitalul Balş. Eu dau vina pe Spitalul Balş că nu şi-a făcut datoria. Cum să ţii un om grav atâtea zile, în momentul în care în Spitalul Balş nu ai tratament? Tratament pentru SIDA? Păi, mama mea a avut SIDA vreodată? Îi administrezi tratamentul pentru COVID, nu pentru SIDA. După ce făcea tratamentul cu Kaletra era ameţită şi îi era foarte rău 4-5 ore. Iar pe mama mea asta a distrus-o“, a mai spus fiul.

„Ar trebui să-i şi transferăm, dar nu ni-i primeşte nimeni, pentru că ne motivează că nu au locuri“

Spitalul Orăşenesc Balş, pe de altă parte, spune managerul Daniela Grigoriu, ar trebui să trateze doar cazurile asimptomatice şi pacienţii cu forme uşoare de boală. Spitalul are 10 paturi pentru patologie COVID-19, cazurile amintite mai sus, şi trei paturi pentru suspecţi. S-a ajuns, însă, ca şi în situaţiile în care starea pacienţilor se degradează să fie trataţi în continuare tot la Balş, pentru că spitalele nominalizate prin Ordinul 555 nu-i mai primesc, din lipsă de locuri. Un astfel de caz ar fi fost şi cel al Georgetei Vîlceloiu.

„Pacienta a fost bine, ea a tot solicitat să plece acasă, după care brusc i s-a agravat starea, moment în care am luat legătura şi am solicitat transferul, care s-a obţinut cu foarte mare greutate. Inclusiv acum am doi pacienţi care sunt cu formă medie şi care ar trebui să meargă către un spital din Ordinul 555, pe care nu reuşesc să-i transfer de sâmbătă. Noi nu avem paturi de Terapie Intensivă, avem numai două paturi de Anestezie, pentru blocul operator“, a declarat dr. Grigoriu, menţionând că pacienţii cu semne clare de boală ar trebui, de fapt, trimişi direct către spitalele nominalizate în ordinul Ministrului Sănătăţii.

Cât despre cazul concret al pacientei de 55 ani, femeia a răspuns bine la tratament în prima săptămână, însă lucrurile s-au agravat în cea de-a doua.

„Au fost toţi trei pozitivi. Soţul a mers bine, nora a mers bine, dumneaei a mers bine 10 zile, cred, după care a apărut afectarea pulmonară. În momentul în care am văzut evoluţia pe radiografie s-a încercat transferul. Tocmai de aceea i s-au făcut radiografii periodic, ca să vedem când apare imaginea pulmonară modificată. În momentul în care a apărut imaginea pulmonară modificată, deci au fost semne că se agravează boala, am încercat transferul. La ultima radiografie, aşa spune protocolul, că ei trebuie evaluaţi cam la 48-72 de ore. Noi am încercat să respectăm protocolul. Vreo 24 de ore a durat să se găsească patul. Timp în care femeia a stat la sursă de oxigen, dar pe mască obişnuită, că noi n-avem ventilator şi C-PAP, neavând Terapie Intensivă, în schimb saloanele au sursă de oxigen pentru mască normală de oxigen, care în cazul ăsta n-a fost suficientă“, a mai precizat managerul Spitalului Orăşenesc Balş.

Transferul femeii, de altfel, şi în al 12-lea ceas, s-a produs tot cu insistenţe şi intervenţii, dând o mână de ajutor un fost manager al spitalului judeţean şi chiar un procuror, spune şi fiul femeii, doar că pe mama sa nu a mai ajutat-o nimic. Fiul spune acum că, deşi a fost sceptic la început, acum crede în virulenţa virusului, doar că este de părere că nu virusul singur l-a lăsat fără fiinţa cea mai dragă.

La rândul său, medicul Daniela Grigoriu vorbeşte de asemenea despre evoluţia greu de anticipat şi controlat în cazul COVID-19.

„Cam asta fost evoluţia bolii, cam asta am observat şi la alţi pacienţi care merg bine 7-8-10 zile, după care dintr-odată te pomeneşti că desaturează. Nu ştie nimeni să explice de ce soţ şi soţie, stau în aceeaşi casă, unul e pozitiv, unul e negativ, şi de ce la aceeaşi vârstă, fără comorbidităţi, unul evoluează perfect, iar celălalt evoluează către... Cu acelaşi tratament. Anticoagulante, dexametazonă, antiinflamator, paracetamol, vitamine... Şi doamna a primit ce a primit şi soţul“, a mai spus dr. Grigoriu, menţionând că medicamentele antivirale folosite în spital sunt achiziţionate din fondurile proprii ale unităţii sanitare. Nici vorbă, însă (având în vedere ce ar trebui să trateze spitalul orăşenesc), de tratamente, la spitalul din Balş, de tipul Remdesivir-ului, folosit în forme medii şi grave de boală, sau al mai nou-introdusului Tocilizumab.

VĂ RECOMANDĂM ŞI:

Unde s-a infectat primarul din Călăraşi cu COVID şi ce afecţiune i-a grăbit sfârşitul

Copil de 3 ani, infectat cu SARS-CoV-2, internat la Terapie Intensivă cu sindrom inflamatoriu multisistem