Cum au învăţat profesorii români forţat să predea online. „Te vezi, te auzi, eşti în direct. Poţi s-o faci şi cu telefonul“

Mii de profesori din România au reuşit în doar câteva zile să înveţe să predea folosindu-se de platformele online. Situaţia de urgenţă i-a forţat să pună în practică ceea ce teoretic învăţaseră la numeroasele cursuri de specialitate finanţate de statul român.

De nevoie, cadrele didactice au mutat în mediul virtual planurile de lecţie, fişele de lucru, lecţiile cu toată clasa sau şedinţele de consiliu profesoral. Profesoara Dana Târcomnicu, şefa Inspectorului Şcolar Judeţean Olt, spune că, din observaţiile personale, cadrele didactice s-au ajutat reciproc intensiv în ultimele săptămâni.

S-au învăţat reciproc

„Acum am învăţat să lucrăm online. Exact ca şi copiii, aşa am fost şi noi. (…) Nici eu nu ştiam să mă mişc pe platforme. M-a învăţat şi pe mine cineva, eu la rândul meu am învăţat alţi colegi. Am făcut şedinţe online, am intrat în grupul celor de-a XII-a, chiar dacă la ei nu mai am ore, le-am spus că mi-e dor de ei, ei mi-au spus că nu mai vor să chiulească. Te vezi, te auzi, eşti în direct. Nu e greu. Şi cu telefonul poţi să faci asta“, a spus şefa IŞJ Olt, menţionând că pentru predare cel mai greu le-a fost profesorilor care acum fac pentru prima dată acest lucru şi care nu au nici exerciţiu, dar nici portofolii online.

„Dacă ai avea lecţiile deja create, ar fi foarte bine. Dar în momentul ăsta, cine n-a lucrat a trebuit să-şi facă lecţiile pe platformă. Este o muncă de Sisif. Trebuie să faci fişe de lucru, să faci teste, să vii cu nişte filmuleţe, să creezi diverse elemente. Poţi să le vorbeşti o dată copiilor, dar nu poţi să faci doar asta, trebuie să vii cu altceva“, a mai spus Târcomnicu.

Procent mare de participare

Google Class-room şi Zoom au fost, în judeţul Olt, cele mai folosite platforme, exceptând WhatsApp şi Facebook, dar au fost şi profesori care au încercat prezi.com etc. Mediul privat i-a ajutat pe profesori, prin Asociaţia pentru Valori în Educaţie. Au fost oferite cursuri gratuite de folosire a platformelor online pentru profesorii a 12 şcoli din judeţ. Cursurile cu formatori din mediul privat sunt, de altfel, de departe cele mai interesante şi mai aplicate, spune şi prof. Mihaela Pirnă, inspector şcolar, fost director de şcoală. La şcoala din Slatina în care predă, „Ştefan Protopopescu“, trecerea la predarea on-line n-a fost deloc un şoc, având în vedere că se comunică de multă vreme astfel, şi între profesori.

„La două zile după ce am rămas acasă i-am contactat pe colegi pe grup şi am făcut primul consiliu profesoral pe Zoom. N-au participat toţi, să nu vă-nchipuiţi că reuşim 100%, dar am fost două treimi. Noi am început să predăm copiilor la 2-3 zile. (…) Din 10 învăţătoare, şapte au folosit zoom-ul. După ce a reuşit să se conecteze prima dată, una dintre colege era în culmea fericii, din 24 de copii, a avut 21“, a declarat Pirnă.

Şi profesorii îşi dau întâlnire în mediul online, zilnic

Din cei aproximativ 58.000 elevi înmatriculaţi în şcolile din Olt, doar 10.000 n-au participat la cursurile online. Cei mai mulţi provin de la şcolile din mediul rural şi de la liceele tehnologice care au preponderent elevi tot de la ţară. În cazul acestora, au raportat directorii şcolilor, s-ar fi folosit grupurile de Facebook, de WhatsApp etc. Sunt însă, în fiecare şcoală, şi elevi care nu au putut fi aduşi în faţa monitoarelor sub nicio formă, în bună măsură aceiaşi dezinteresaţi şi în timpul şcolii de ceea ce li se

predă, dar şi copii lipsiţi complet de mijloace tehnice.