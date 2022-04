Crimele de la Caracal. Bunicul Luizei, în pragul infarctului după declaraţiile lui Dincă: „A spus că eu am abuzat de ea“ VIDEO

Dosarul „Crimelor de la Caracal“, aşa cum este cunoscut, se judecă la Tribunalul Olt, acolo unde inculpatul Gheorghe Dincă a făcut primele declaraţii în instanţă, după ce toţi martorii propuşi au fost audiaţi. Declaraţiile inculpatului i-au iritat la culme pe mama, pe mătuşa şi pe bunicul Luizei, ultimul părăsind sala înainte ca audierea lui Dincă să se termine.

Dincă este acuzat că a răpit, violat şi ucis două adolescente. Prima, Luiza Melencu, din Dioşti, Dolj, avea 18 ani şi a fost răpită din Caracal, în aprilie 2019, în timp ce făcea autostopul spre casă. Cea de-a doua fată, Alexandra Măceşeanu, din Dobrosloveni, judeţul Olt, a fost de asemenea răpită din stradă, în iulie 2019. Adolescenta, ca şi Luiza, căuta o maşină „de ocazie“ pentru a ajunge de la Dobrosloveni la Caracal, iar Gheorghe Dincă se ocupa cu transportul neautorizat în regim de taxi.

Bărbatul din Caracal a intrat în vizorul anchetatorilor de-abia la trei luni de la dispariţia Luizei, atunci când Alexandra, a doua fată răpită, a reuşit să sune la 112 din casa bărbatului şi să ceară ajutor. Se întâmpla la o zi de la răpire, iar poliţiştilor, coordonaţi şi de procurori, le-a luat ore bune să identifice adresa, după ce au identificat-o aşteptând alte ore „să se facă 6,00 dimineaţa“ pentru a pătrunde în casa lui Dincă. Au ajuns prea târziu, concluzia procurorilor DIICOT, cei care au trimis dosarul în judecată, fiind aceea că Dincă a ucis-o pe Alexandra şi a avut timp să-i şi ardă trupul într-un butoi, în curtea casei. La fel ar fi procedat, anterior, şi cu Luiza Melencu.

De-a lungul cercetărilor, Dincă şi-a schimbat de mai multe ori declaraţiile, varianta susţinută astăzi fiind cea din declaraţia din ianuarie 2020 dată procurorilor, anume că nu a omorât-o pe Luiza Melencu, ci fata ar fi fost răpită din casa acestuia de un bărbat şi o femeie.

Ce l-a sos din minţi pe bunicul Luizei

La termenul de miercuri, 20 aprilie 2022, Gheorghe Dincă a relatat în faţa judecătoarei ce s-a întâmplat cu Luiza Melencu. A recunoscut că a luat-o cu maşina, că a hotărât să nu o ducă la Dioşti, ci la el acasă, unde a violat-o, că la domiciliul lui a apărut şi Risipiţeanu, bărbatul de asemenea incupat în acest dosar pentru viol, dar că nu a omorât-o, ci că din casa lui fata ar fi fost răpită, a doua zi, de Petruţa şi Buţă, două personaje care apar în ultima variantă născocită de bărbat, după cum consideră avocata familiei Luizei Melencu. Luiza la acest moment ar refuza să se întoarcă acasă, iar motivul este halucinant: fata i-ar fi mărturisit acelei Petruţa (Dincă spune că Petruţa este o femeie pe care a cunoscut-o în Piteşti şi care îl vizita, ultima vizită fiind în ziua în care femeia ar fi şi răpit-o pe Luiza) că ar fi fost abuzată de bunic. Bunicul Luizei Melencu a rezistat doar puţin peste o oră (din cele aproape cinci cât a durat totul la şedinţa de astăzi), ieşind în cele din urmă în lacrimi din sală, la auzul variantei pe care bărbatul din Caracal o expune.

„Asistăm de trei ani de zile la o bătaie de joc, la o mizerie de proces în care acest dement dacă era în altă ţară era pus pe scaunul electric. Nu să vină aicea şi să îndruge tot felul de anomalii pe care le citeşte după rechizitoriu, de declaraţii pe care le-a dat sub supravgeherea procurorilor corupţi din această ţară. Numai tâmpenii, numai tâmpenii a putut să debiteze scârnăvia asta de om. (...) Eu, care am crescut-o pe Luiza..., a spus că eu am profitat şi am abuzat de Luiza. Păi, eu mă duceam şi mă spânzuram dacă făceam aşa ceva... “, a declarat Stelian Iordache, bunicul fetei, cu ochii în lacrimi.

Avocata familiei Luizei, pe de altă parte, a declarat că în sala de judecată s-au întâmplat şi alte lucruri suspecte. Inclusiv judecătoarea s-ar afla sub influenţa procurorilor care l-au trimis pe Dincă în judecată.

„Gardianul care a venit cu Dincă de la penitenciar i-a dat ordin să nu părăsească sala până când nu iese Dincă din sală şi judecătoarea s-a conformat. Aşa este ordin. Să nu cumva să reuşim noi să-l convingem pe Dincă să spună adevărul. A început cu aberaţiile (n. red. - Dincă), în sensul că Luiza a fugit de acasă, în sensul acesta a mers acum cu declaraţia. Că el a primăit nişte informaţii de la aşa-zisa Petruţa, că i s-a confesat Luiza că a fugit de acasă din cauza bunicului...“, a spus avocata Carmen Obârşanu, la ieşirea din sală.

Carmen Obârşanu, avocata familiei Luizei Melencu FOTO: Alina MItran

Avocata a mai precizat că nu i s-a permit să-i adreseze inclupatului Gheorghe Dincă anumite întrebări care ar fi lămurit aspecte importante din dosar.

Următorul termen de judecată a fost fixat pe 11 mai, atunci când Gheorghe Dincă ar trebui să spună ce s-a întâmplat cu Alexandra Măceşanu, fata care cu un curaj nebun a sunat la 112 din casa răpitorului ei, folosind un telefon al acestuia, a dat anumite indicii şi a sperat ca poliţiştii să o salveze.

Vă recomandăm să citiţi şi: