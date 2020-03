Comuna cu armată de „spioni“ pentru consătenii abia întorşi din străinătate: „N-a venit nimeni singur să anunţe“

Comuna este Dobrosloveni, din judeţul Olt, situată la un pas de Caracal. Aici primarul se aşteaptă să se întoracă în continuare acasă zeci, dacă nu sute de consăteni, plecaţi în Italia, Spania etc. Primii au şi ajuns, însă fără să anunţe de unde vin şi fără să respecte condiţiile de autoizolare la domiciliu.



A fost posibil pentru că s-au întors pe cale terestră, cu autocare sau maşini personale, într-o perioadă în care a fost destul de uşor să păcăleşti autorităţile. Au fost însă depistaţi chiar în sat, fiind anunţată Direcţia de Sănătate Publică. Sunt deja opt cazuri, a declarat primarul comunei, Gheorghe Tudoraşcu, menţionând că în toate primăria a fost cea care a anunţat DSP şi nu invers, cum ar fi fost firesc.

„Avem spionii noştri, peste tot, şi nu scapă unul care să vină. Am depistat şi o fată care e căsătorită la Fărcaşele şi nu s-a dus acolo, a venit la mamă-sa, fără să anunţe pe nimeni. Am depistat-o şi am trimis-o în izolare la domiciliu. Am izolat-o şi pe mamă. Nu ştiu cum trec prin vamă, dar noi aflăm, pentru că avem împărţită comuna în zone şi avem anumiţi oameni care ne spun – vedeţi, că a apărut unul acolo! Până acum sunt vreo opt, sunt izolaţi, am asistenta comunitară care se ocupă“, a spus primarul.

La primărie a fost întocmită o listă care se actualizează permanent. „Nu am aflat de la DSP, noi am informat DSP-ul şi le-am făcut listă cu toţi şi le actualizăm permanent când mai apare câte-un caz. Noi până acum numai aşa am depistat, şi am făcut noi tot ce trebuie, am anunţat DSP-ul, medicii de familie, iar cei care ies din izolare, sunt evaluaţi. Am avut ieri un caz, nu l-am lăsat până când nu i-am făcut şi o verificare la medicul de familie. Ia-i temperatura, ia-i aia, ca să nu ne mintă. Asta încercăm să-i învăţăm pe cetăţeni, să avem încredere unii în alţii, că numai aşa poţi să treci peste“, a explicat primarul.

Măsurile au mers chiar până acolo încât cei care împlinesc 14 zile de izolare în week-end să mai stea o zi sau două „cuminţi“ la domiciliu până când îi poate vedea medicul de familie. Au fost şi persoane recalcitrante, a mai spus primarul, însă lucrurile în cele din urmă au fost lămurite.

„Am avut pe o cetăţeană care a venit din Italia cu concubinul şi a făcut gălăgie. Am fost cu poliţia şi i-am pus piciorul în poartă, acolo. I-am spus: ăstea sunt condiţiile, dacă nu la izolare, la carantină, dacă nu-ţi convine să stai acasă! Zilnic sunt sunaţi, şi de 2-3 ori pe zi. Le-am spus să fie atenţi şi la voce, dacă sunt schimbări la voce, să nu fie răguşiţi, să… Şi sună când o asistentă comunitară, când asistentul social, adică să nu poarte discuţii cu acelaşi om, să schimbe un pic şi subiectele, să nu se simtă marginalizaţi. Pentru că şi pentru ei e o traumă până la urmă, pentru că nu ei şi-au dorit să fie aşa situaţia“, a mai spus primarul.

„M-aştept să mai vină“

În Dobrosloveni sunt aşteptate să sosească în zilele următoare şi alte persoane, chiar dacă din Italia va fi din ce în ce mai greu. Primarul îi aşteaptă şi pe aceştia să anunţe autorităţile, pentru a nu primi vizita celor din primărie la poartă.



„N-a venit nimeni singur să anunţe. Să sperăm că aşa vor face de acum încolo, or fi înţeles şi ei că într-adevăr e foarte dificil. Se feresc şi fug şi am încercat să-i facem să conştientizeze lucrul ăsta: gândeşte-te că ne-mbolnăveşti pe toţi şi nu mori tu, scapi, dar rămânem toţi izolaţi. Ce-ar fi să intre comuna-n carantină? Gândeşte-te la tine şi la noi, pentru că toţi trăim aici.

(…) M-aştept să mai vină. Dacă au închis graniţele s-ar putea să nu mai ajungă din Italia, dar vin din Spania, vin din alte ţări. Sunt câteva sute plecaţi, am foarte mulţi plecaţi. Monitorizăm toate intrările, toţi vecinii, avem pe fiecare stradă alţi oameni care ne comunică dacă există apariţie, oameni serioşi, cu care am discutat: doar ne spuneţi şi atât şi noi n-o să spunem niciodată că ne-a anunţat cutare!“, a mai spus primarul comunei Dobrosloveni.