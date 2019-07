Şofer depistat drogat la volan. Două aparate care oferă rezultate rapide au intrat şi în dotarea poliţiştilor olteni

Două aparate Drug Test au intrat în dotarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt în cursul acestei luni, permiţându-le poliţiştilor să obţină rapid rezultatul cu privire la consumul de stupefiante, posibil până acum doar în urma prelevării de probe de sânge. În noaptea de 20/21 iulie 2019, poliţiştilor care au desfăşurat o acţiune specifică le-a şi „căzut în plasă“ un şofer, pe bulevardul Nicolae Titulescu din Slatina. Este vorba de un bărbat de 32 ani, din oraşul Piatra-Olt, care a fost depistat pe bulevardul Nicolae Titulescu, în municipiul Slatina, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa substanţelor interzise. Tânărul şofer are acum dosar penal pentru infracţiunea de „conducerea unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive”, riscând o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

În aceeaşi noapte au mai fost sancţionaţi şi alţi şoferi, trei fiind cercetaţi penal după ce au fost surprinşi la volan fără a poseda permis de conducere sau sub influenţa alcoolului. Alţi 10 şoferi au rămas fără permis, pentru conducerea vehiculelor sub influenţa alcoolului, alcoolemiile fiind în aceste cazuri sub valoarea de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: