12 primari ameninţă cu blocarea unui drum naţional. „Nu vedeţi cum arată DN 67 B pe care veniţi voi după voturi?“

Drumul Naţional 67 B, care traversează patru judeţe (Gorj, Vâlcea, Olt şi Argeş) leagă Târgu-Jiu (Scoarţa) de Piteşti. A fost construit, spune primarul comunei oltene Sîmbureşti, cel care a fost iniţiatorul unei petiţii adresate mai multor instituţii ale statului, la mijlocul anilor ’70.

Este un drum din beton, iar starea tehnică s-a degradat continuu. Cele mai mari probleme sunt pe teritoriul judeţului Olt, unde segmentul are aproape 60 kilometri. Drumul a devenit impracticabil, deşi cetăţenii din zona de nord a judeţului Olt nu au alte variante la dispoziţie. Opt primari din Olt şi alţi patru din Argeş (primarii localităţilor Moşoaia, Poiana Lacului, Vedea şi Uda din judeţul Argeş şi Leleasca, Spineni, Sîmbureşti, Dobroteasa, Vitomireşti, Vultureşti, Verguleasa şi Topana din Olt) adresează acum memorii Ministerului Transporturilor, după ce în urmă cu două zile au înregistrat un astfel de document şi la DRDP Craiova.

„Drumul este construit undeva prin anii ’70-’75. Este construit din beton, este un drum strategic. A fost destul de bun până prin anul 2007-2008, când s-a rupt Dealul Negru, DN 7, şi circulaţia vehiculelor grele a fost deviată pe DN 67 B, pe acest Piteşti-Târgu Jiu. În urma traficului greu a început să sufere deteriorări. Cred că de prin 2007-2008 are o stare proastă, dar acum este catastrofală“, a declarat pentru „Adevărul“ primarul comunei Sîmbureşti, Olt, Iulian Preda. Memoriul semnat de primari nu este însă primul, doar că de data aceasta edişlii ameninţă că efectiv vor bloca accesul pe drumul naţional dacă nu se fac cel puţin reparaţii minime pe acest sector.

Problema, pasată între CNAIR şi DRDP

Modernizarea DN 67 B Scoarţa – Piteşti a fost licitată şi atribuită cu 11 ani în urmă asocierii de firme Delta ACM 93 – Strabag – Euroconstruct. Astăzi, liderul asocierii – DELTA ACM 93 - este în insolvenţă. CNAIR s-a spălat pe mâini în 2019, când contractul a fost redirecţionat către Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova.

De atunci s-ar mai fi făcut actualizarea proiectului tehnic şi a detalilor de execuţie, însă este nevoie de noi certificate de urbanism obţinute pentru toate cele patru judeţe pe care drumul le traversează, iar în baza acestora trebuie obţinute noi avize specifice fără de care nu poate fi dat ordinul de începere a lucrărilor.

„Au trecut 10-11 ani, s-a intrat în al 12-lea an şi încă nu s-a emis ordin de începere a lucrării, deşi din informaţiile mele, şi sunt verificate, nu sunt doar bănuieli, Guvernul României, CNAIR, a alocat fonduri pentru acest drum în fiecare an, a fost bugetat. (...) Studiile tehnice au fost realizate, s-a făcut şi proiectarea cu detalii de execuţie, am stat de vorbă şi cu proiectantul, unul dintre ei, sunt vreo 68 de poduri şi podeţe, refugii, presupunea decopertarea totală a drumului şi practic se crea un nou drum. Suma este foarte mare, este clar că nu poate fi finanţat într-un an de zile. Este un nou drum, luat de la zero, plus lucrări de dezafectare a drumului vechi“, a explicat primarul Iulian Preda.



Tocmai pentru că speranţe ca lucrările de mare amploare să demareze în curând nu sunt, primarii cer în schimb lucrări de reparaţii curente, pentru că drumul constituie un atentat chiar la siguranţa celor care mai prind curaj să îl traverseze.

„Se întâmplă un fenomen de abandonare a gospodăriilor din cauza acestui drum“

Speranţa localnicilor pare să fi murit deja. Mulţi şi-au abandonat, spune primarul Iulian Preda, proprietăţile, sau vin foarte rar. „Se întâmplă un fenomen de abandonare a gospodăriilor din cauza acestui drum.

Oamenii efectiv nu mai vor să vină la proprietăţi, sau vin o dată pe an, nu-şi mai muncesc pământurile, abia dacă-şi mai întreţin cât de cât locuinţele, pentru că zona asta de nord a judeţului – Sîmbureşti, Leleasca, Dobroteasa, Făgeţelu – este foarte dependentă de Uzina Dacia. Sunt mulţi oameni în zonele noastre care lucrează la Dacia. Numai din Sâmbureşti câţi am, oameni care şi-au cumpărat case, terenuri, în apropierea Piteştiului, la nişte preţuri astronomice, şi şi-au părăsit locurile aici pentru că au spus – domne, noi nu putem să ne rupem maşina în fiecare zi pe DN 67 B.

Deşi zona la noi este superbă, avem pădure, avem vegetaţie, avem apă curată, aer curat, poluarea industrială la noi nu prea există. Nu cerem decât să facă mici reparaţii, pentru că acum un an şi jumătate, Argeşul, pe porţiunea lor de DN 67B, a făcut reparaţii, în zona Piteşti-Vedea se circulă relativ bine. Nu este o minune de drum, dar nu este nici catastrofa care este pe Olt“, a mai precizat primarul.

Ştefan Stroe, un cetăţean nevoit să parcurgă zilnic 25 kilometri între două localităţi din Olt, aproape integral pe acest drum, spune că drumul este un calvar. Nu se poate circula cu mai mult de 25-30 km/h, indiferent de starea vremii, iar pagubele pentru proprietarii de autoturisme au devenit un risc asumat.

Şocul de la DRDP Craiova. „Eu n-am condiţii în casa de locuit cum au ei la toaletă“

Şi cetăţenii, dar şi edilii, sunt supăraţi în primul rând pe politicieni, acei politicieni care uită de votanţi din prima zi în care se instalează în funcţii. „DN 67 B pe care veniţi voi după voturi chiar nu vedeţi cum arată? Am avut şi vicepremier naţional (n. red. – referire la secretarul general al PSD, Paul Stănescu ), am avut şi miniştri, am avut ... Suntem în nişte funcţii publice şi trebuie să ne facem meseria, de-aia de ducem acolo, să reprezentăm interesul general, public, al cetăţeanului“, s-a arătat edilul foarte nemulţumit.

Un memoriu a ajuns la DRDP Craiova, iar un altul va fi transmis către Ministerul Transporturilor FOTO: Facebook/Iulian Preda

Supărarea primarilor a crescut şi mai mult când, cu memoriul în mână, au ajuns la sediul DRDP Craiova şi s-au lovit de un lux orbitor, spune Preda.

„M-am simţit umilit, şi-mi asum ce spun, când am intrat în sediul DRDP-ului Craiova. Vreau să spun că luxul pe care l-am văzut acolo... - şi e foarte bine că este, nu am nimic împotrivă - totul marmură, gresie de cea mai bună calitate, aer condiţionat şi alte chestii... Eu n-am condiţii în casa de locuit cum au ei la toaletă. Totuşi, ar mai trebui să facem şi lucrări, nu doar SF-uri. În Guvernul României nu este luxul care este în DRDP Craiova, nici vorbă, Guvernul chiar e neîntreţinut“, a mai remarcat primarul oltean.

„Pe Gorj, pe Vâlcea, s-au făcut ceva lucrări de reparaţii, la Olt nu“

Reprezentanţii DRDP Craiova spun că memoriul nu va rămâne fără ecou. Sunt chiar şanse ca lucrarea licitată cu 11 ani în urmă să ajungă curând la faza de execuţie, însă până atunci pe sectorul de drum care traversează judeţul Olt se vor face reparaţii.

„Noi sperăm să intrăm în linie dreaptă, pentru că am avut o întâlnire cu antreprenorul, miercuri, să urgenteze, să revizuiască proiectul şi apoi să fim în posesia avizelor, a acordurilor şi să putem să rezolvăm acest obiectiv. Legat de memoriu, eu l-am dat serviciului corespunzător şi urmează să dăm un răspuns oficial“, a declarat noul director al DRDP Craiova, Constanţa Pistol.

Începerea lucrărilor de reparaţie ţine, însă, de încheierea procedurii pentru desemnarea constructorului care să deruleze lucrări de mentenanţă pe drumurile aflate în administrarea DRDP Craiova.

„Eu am preluat mandatul aici de o zi-două, ce vă pot spune e că o să ne ocupăm şi să răspundem oficial la acel memoriu şi cert, eu am şi discutat cu colegii de la Mentenanţă, mai ales pe sectorul de Olt, după ce semnăm contractul, acordul-cadru, pe reparaţii, să intervenim acolo şi pentru siguranţă. Pentru că pe Gorj, pe Vâlcea s-au făcut ceva lucrări de reparaţii, la Olt nu, pentru că n-am avut noi contract acolo. Dar o să ne ocupăm anul acesta“, a mai precizat Pistol.

Noul director al regionalei Craiova a apreciat că lucrările de reparaţii ar putea începe în cursul lunilor iulie-august anul curent.

Vă recomandăm şi:

Proiectul Autostrăzii Făgăraş - Braşov, scos de la sertar. CNAIR a primit patru oferte pentru documentaţia tehnică

Cătălin ​Drulă, despre Autostrada Sibiu - Piteşti: Loturile 2 şi 3 sunt proiecte gigantice pentru România