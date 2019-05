Turcan: „Am votat pentru eliberarea ţării de sub ocupaţia unei grupări infracţionale infiltrate la vârful puterii“

Raluca Turcan a votat, duminică, la Sibiu, şi a afirmat că a avut emoţii mai mari ca niciodată.

„Am votat şi, vă spun sincer, am avut emoţii ca niciodată. Am votat pentru copiii noştri, pentru fiul meu... Am votat pentru ca ei să crească într-o Românie europeană. (...) Avem o mare responsabilitate, pe care ne-am asumat-o. Avem familie politică, nu suntem nevoiţi să ne rugăm de unii, să încercăm alianţe“, a spus prim-vicepreşedintele PNL.

Turcan a mai spus că a votat pentru ”eliberarea ţării de sub ocupaţia unei grupări infracţionale infiltrate la vârful puterii”.

“Am votat pe celelalte două buletine de vot şi pentru Justiţie. Am votat pentru eliberarea ţării de sub ocupaţia unei grupări infracţionale infiltrate la vârful puterii. Am votat pentru alungarea unui regim corupt, hulit, urât de români, un regim care a transformat infracţiunea în virtute. Nu asta e România mea, a noastră, a copilului meu, a copiiilor noştri”, a menţionat Raluca Turcan.

Ea a fost însoţită de la seţia de vot de prşedintele consiliului Judeţean, Daniela Câmpean, dar şi de mai mulţi lideri ai PNL.

