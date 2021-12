Cât costă Revelionul în Las Vegas în comparaţie cu Sinaia sau Poiana Braşov. „Eram convins că nu văd bine”

Ultima noapte din an se apropie cu paşi repezi, iar cei mai mulţi români au stabilit deja unde vor să o petreacă. Cei mai mulţi au ales staţiunile montane din România, dar există şi alţii care au preferat să-şi petreacă Sărbătorile în străinătate.

Numărul acestora era ceva mai mic comparativ cu anii anteriori pandemiei, iar motivul este evident. Oamenii se tem să nu se infecteze sau să nu aibă surpriza neplăcută ca la întoarcerea din concediu să fie obligaţi să stea în carantină.

Există totuşi şi oameni care au ales să plece cât mai departe. Este şi cazul lui Codin, un tânăr din Sibiu care a ales să-şi petreacă sărbătorile la Las Vegas. Asta pentru că, spune el, a găsit o ofertă excelentă.

„Să îţi petreci un sejur de nouă zile la Las Vegas, inclusiv Revelionul, e o experienţă. Iar dacă experienţa asta te costă sub 1.500 de euro, cu avion şi hotel inclus e şi mai bine. Puteam alege să merg în România, am găsit oferte la munte, la Sinaia sau la Poiana Braşov, de două sau de trei ori mai scump. M-am uitat de două ori, credeam că nu văd bine. Eram convins că nu văd bine”, a spus el.



Cazul său nu este însă unul izolat. Recent, „Adevărul” a amintit cazul altui tânăr, care intenţiona să îşi petreacă sărbătorile la Poiana Braşov, dar a descoperit între timp că există multe oferte generoase în special în Austria, dar şi în unele staţiuni de lux din Franţa şi Elveţia.

Evident, şi-a schimbat planurile şi a făcut rezervări pentru Innsbruck, acolo unde în multe cazuri hotelurile nu doar că sunt mai ieftine decât cele din cunoscuta staţiune montană românească, dar în unele cazuri diferenţa este chiar de patru sau de cinci ori.

„Căutând pe Booking oferte pentru Revelion am găsit în Poiana Braşov o cameră la peste 15.500 de lei şi alta la peste 11.000 de lei, în perioada 29 decembrie - 2 ianuarie, ambele la hoteluri de 4 stele. Am avut noroc că prietena mea a ţinut să caute şi în Austria, doar aşa de curiozitate, iar surpriza a fost totală. Am găsit exact în aceeaşi perioadă camere în hoteluri tot de 4 stele şi nu oriunde, ci la Innsbruck, una din ele de vreo cinci ori mai ieftin, la puţin peste 3.000 de lei.

Oricât ai prefera să stai acasă, la tine în ţară, cum să te duci în condiţiile astea la Poiana Braşov? De banii ăştia am asigurat de cinci ani Revelionul în Austria şi mai rămân cu ceva. Sau în loc să mă duc doar cu prietena, mergem 10 în Austria”, spunea acesta.

Vă mai recomandăm şi: