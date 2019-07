ARTmania Festival şi Caravana TIFF deschid seria evenimentelor alternative de la cea de-a 14-a editie cu proiecţii de filme premiate

Cinefilii vor putea viziona în fiecare zi de festival o serie de filme special selectate pentru a se potrivi cu profilul festivalului. Acestea vor fi proiectate în Galeria Habitus din Piaţa Mică, între orele 11:00 – 18:00, unde ARTmaniacii vor avea acces gratuit în baza brăţării de festival, în limita locurilor disponibile.

Iubitorii de lucrări cinematografice vor avea ocazia să urmărească:

Generaţia Woodstock

Documentarul reia povestea celor 3 zile care aveau să schimbe modul în care o întreagă generaţie avea să abordeze muzica, artele, dar şi politica şi drepturile sociale. Într-o perioadă în care festivalurile în aer liber erau o raritate, patru tineri antreprenori, doi din lumea business şi doi hippies, decid să organizeze un eveniment ale cărui şanse de succes erau minime. Deşi reuşesc să termine construcţia scenei doar cu puţin înainte ca Jimi Hendrix să-şi înceapă concertul, organizatorii reuşesc să creeze ceva mult mai mare decât şi-au imaginat vreodată: un curent ce avea să influenţeze America şi lumea întreagă, ani la rând.

R. Barack Goodman

Cu: Stephen Stills, Joan Baez, Richie Havens

Parking

Filmul, inspirat de bestseller-ul „Apropierea”, spune povestea lui Adrian (Mihai Smarandache), un poet care emigrează ilegal în Spania anului 2002 şi care se angajează paznic de noapte într-un parc auto condus de Rafael (Luis Bermejo). Viaţa lui Adrian se schimbă pentru totdeauna în timpul nopţii de San Juan (Noaptea de Sânziene), când o întâlneşte pe Maria (Belén Cuesta), chitaristă într-o trupă de jazz.

R. Tudor Giurgiu | România, 110’

Cu: Mihai Smarandache, Belén Cuesta, Ariadna Gil, Luis Bermejo, Carmen Florescu

Leto / O vară rock’n’roll

Biografie a legendarei trupe Kino expusă cu forţă şi entuziasm, filmul vorbeşte despre protest, libertate şi rezistenţă prin muzică. Un mix poetic de dragoste şi tinereţe, filmul evocă parcursul unei legende a rock-ului sovietic din anii '80, Viktor Toi (Teo Yoo), realizând astfel un portret de excepţie a scenei rock underground din Leningradul acelor ani.

R. Kirill Serebrennikov | Rusia, Franţa, 126'

Cu: Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum

Rocker

Filmul spune povestea lui Victor, un rocker ajuns la 40 ani, mereu gata să facă orice pentru fiul său, liderul unei tupe de rock şi dependent de droguri. În tot acest timp, Victor încearcă să-şi refacă viaţa şi familia, însă parcă totul merge anapoda. Poate că singurul lucru care-i mai este la îndemână e chiar muzica rock.

R. Marian Crişan | România, 91'

Cu: Dan Chiorean, Alin State, Crina Semciuc, Răzvan Corneci, Alexandru Aron, Ofelia Popii

Arctic

Filmul ilustrează povestea unui bărbat, singur printre gheţurile arctice, care este pe punctul de a fi salvat, după o lungă aşteptare. Însă, un tragic accident sabotează operaţiunea. Eroul trebuie să decidă dacă va rămâne în relativa siguranţă a taberei sale improvizate sau va încerca să se salveze pornind într-o cursă mortală prin necunoscutul îngheţat.

R. Joe Penna | Islanda, 97'

Cu: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradôttir

În cadrul sesiunilor de vizionare, ARTmaniacii vor avea, de asemenea, ocazia să asiste la o proiecţie specială a filmului „FRAMED”, oferită de Lună Plină Internaţional Film Festival: „Framed” („În cadru”) este un film “Fără reguli. Fără cenzură. O dată pe an, carnagiul devine viral pe internet.”

R. Marc Martínez, Spania, 2017, 80'

Cu: Joe Manjón, Alex Maruny, Julia Molins, Enric Auquer, Pep Sais

Vinil Mania, Târg de viniluri pentru pasionaţi şi colecţionari

ARTmania Festival şi East European Music Conference, cu sprijinul revistei Sunete şi al Vinilarium (organizatorul unei serii naţionale de acţiuni dedicate exclusiv muzicii pe disc de vinil), invită festivalierii şi publicul larg la „Vinil Mania Sibiu 2019”, un eveniment dedicat pasionaţilor şi colecţionarilor de discuri de vinil.

Târgul de discuri de vinil va avea loc vineri, 26 iulie şi sâmbătă, 27 iulie (între orele 11:00 – 19:00) şi propune vizitatorilor peste 800 de discuri de vinil din toate genurile - de la blues la punk, disco şi pop şi de la rock la jazz, soul şi funk, hip-hop, rock psihedelic sau heavy metal.

„Vinil Mania”, eveniment cu intrare liberă, va avea loc în spaţiul Habitus din Sibiu (Piaţa Mică nr. 4). În cadrul acestuia, pasionaţii de muzică vor putea proba discurile de care sunt interesaţi, înainte de cumpărare, la unui pick-up conectat la o pereche de căşti profesionale.

De asemenea, la târgul de viniluri sunt aşteptaţi şi colecţionari care îşi doresc să facă schimburi (între ei sau cu expozantul Vinilarium).

Abonamente pentru ediţia 2019 a Festivalului ARTmania mai sunt disponibile în număr limitat pe www.artmaniafestival.ro la preţul de 360 de lei/ buc.

Despre Caravana TIFF

Unul dintre cele mai ample proiecte ale Asociaţiei pentru Promovarea Filmului Românesc, Caravana TIFF traversează oraşele din România de 10 ani. Proiectul a fost iniţiat în 2009, pentru a suplini lipsa cinematografelor în majoritatea oraşelor.

După succesul primei ediţii, organizatorii Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF) au decis să continue campania de promovare la nivel internaţional. Alături de festivalurile de la Sofia, Sarajevo şi Istanbul, TIFF a lansat în 2010 Operation Kino, menit să atragă atenţia asupra problemei distribuţiei de filme la nivel european, în special în ţările fără o industrie cinematografică solidă.

Caravana TIFF este un proiect organizat de Asociaţia Film şi Cultură Urbană, cu sprijinul Europa Cinemas şi al Centrului Naţional al Cinematografiei.

Despre Festivalul Internaţional de Film Transilvania, „Lună Plină”

Organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc şi prezentat de Festivalul Internaţional de Film Transilvania, „LUNĂ PLINĂ” intenţionează să ofere publicului cele mai bune producţii horror şi fantastice, deopotrivă clasice şi moderne, filme care fie au devenit repere ale cinema-ului de gen, fie sunt pe cale să devină.

Despre ARTmania Festival

Primul festival românesc care a dezvoltat în România ideea de îmbinare dintre artă şi divertisment („entertainment”), este o platformă dedicată promovării tuturor formelor de expresie artistică inspirate din cultura rock.

De-a lungul ediţiilor sale, ARTmania s-a consacrat drept principal promotor regional al proiectelor muzicale contemporane. Însă, ARTmania Festival nu înseamnă doar concerte ale unor mari formaţii internaţionale şi locale. Muzica este componenta de bază de la care a pornit totul, însă, reprezintă doar o parte din experienţa pe care festivalul a dorit să o ofere iubitorilor de artă din România şi din străinătate.

Încă de la începuturi, ARTmania a fost gândită ca o platformă culturală menită să ofere publicului cât mai multe evenimente şi moduri de a experimenta forme variate de expresie artistică, precum: concerte, expoziţii, lansări de carte sau proiecţii de film. Acest spaţiu comun de întâlnire al artiştilor şi al publicului la nivelul sunetului, culorilor, imaginilor sau literelor, găzduit de Piaţă şi de cetatea medievală, creează spaţiul de poveste şi magia care reprezintă, în esenţă, spiritului festivalului.

Fiind cel mai longeviv festival rock din România şi una dintre mărcile cu cea mai îndelungată tradiţie de pe scena culturală regională, ARTmania şi-a conturat propria identitate prin intermediul unui concept îndrăzneţ şi al unui ambient special: Piaţa Mare a uneia dintre cele mai frumoase cetăţi medievale din Estul Europei.

ARTmania explorează mereu drumuri noi, capitalizând experienţa ediţiilor anterioare, când pe scena festivalului au urcat o serie de artişti şi de trupe importante, de la Steven Wilson, Peter Hammill, Serj Tankian şi Devin Townsend, la Die Toten Hosen, Nightwish, Within Temptation, HIM, Tarja Turunen, The Gathering, The Sisters of Mercy, Anathema, Apocalyptica, Lacuna Coil, Helloween, Lacrimosa, Poets of the Fall sau Deine Lakaien, printre mulţi alţii.

