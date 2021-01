Gustul copilăriei, ambiţia unei femei care străbate zilnic 154 de kilometri pentru a crea cele mai delicioase prăjituri

În vremuri în care totul se desfăşoară pe modul „repede înainte”, unele lucruri sunt făcute ca la carte, cu suflet, sacrificii şi pasiune. În câteva cuvinte, aşa poate fi descrisă povestea Simonei, o tânără cofetăreasă care zi de zi străbate 154 de kilometri pentru a-i da visului său viaţă.

Are 33 de ani şi este din localitatea Şurdeşti, judeţul Maramureş, însă destinul a făcut ca Simona să se împartă zilnic între două judeţe: Maramureş şi Satu Mare. Satul natal încă nu l-a părăsit, iar oraşul Satu Mare a ajutat-o să îşi contureze visul în cel mai frumos mod. În cofetăria ”Delight” Simona pregăteşte zeci de delicatese care încântă gusturile celor care îi trec pragul.

Cofetăria este rezultatul ambiţiei a două femei pasionate de deserturi şi frumos, Simona Ciuculătan şi Otiia Goia. Împărţind aceeaşi plăcere, nu a durat mult până când cele două s-au decis să se asocieze pentru a da naştere unui proiect frumos.

„Totul a început în momentul în care am aflat că afacerea, Cofetăria Delight, este de vânzare. Soţul meu este cel care mi-a prezentat această oportunitate, ideea de a deţine o Cofetărie fiind o dorinţa de a mea mai veche. Pe Simona eu nu o cunoşteam în acel moment, îi ştiam doar lucrările de pe Facebook din locul unde lucra înainte în Baia Mare, şi am cunoscut-o prin intermediul soţului meu, care profesional, are o legătură cu domeniul acesta. Ne-am întâlnit şi i-am propus sa ne asociem, eu pe partea de administrare, aprovizionare, furnizori, contracte cu clienţii şi Simona pe partea de laborator, producţie şi în special decor. Împreună ne-am propus să facem din Delight mult mai mult decât era, mai mult decât o Cofetărie. Sa facem Aceea Cofetărie unde tradiţionalul se împleteşte cu modernul, unde reţete vechi pe bază de ingrediente naturale se îmbină cu un decor realizat de un artist”, povesteşte Otilia.

De atunci au trecut aproape doi ani, iar acum în centrul oraşului Satu Mare, mica cofetărie readuce la viaţă gustul copilăriei, al prăjiturilor de casă. Cei 144 de kilometri par a fi puţini, în comparaţie cu sufletul pe care Simona îl pune în fiecare prăjitură realizată.

”Am pornit în această aventură "neobişnuită" din multă pasiune pentru decor, modelaj, din dorinţa de arăta ceea ce pot să fac, de a mă încarca zi de zi cu bucuria clienţilor, de a pune suflet şi multă iubire în fiecare bucăţică de dulce”, subliniază Simona.

Simona aduce decoruri inedite dar şi gustul tradiţional ar prăjiturilor de demult FOTO Cofetăria Delight

Înainte de a ajunge în cofetăria sătmăreană, Simona era angajată la o altă cofetărie din Baia Mare, însă doar pe partea de decor. Pe parcurs, aceasta a învăţat şi secretele reţetelor tradiţionale, iar gustul prăjiturilor a ajuns să fie dat tot de ea.

„A fost nevoie să învăţ şi să îmbunătăţesc şi partea de torturi şi prăjituri pentru a face faţă comenzilor. Dar adevăratul meu talent este decorul şi apoi îndemâna de a face torturi şi prăjituri. Munca, pasiunea şi calitatea produselor sunt ”ingredientele secrete” care stau la baza oricărui preparat. Folosim produse naturale, blaturi ca la bunica acasă şi nu din prafuri, unt de cea mai bună calitate, nelipsita ciocolată reală belgiană care face diferenţa, multe fructe, branză şi frişcă de cea mai bună calitate. Păstrăm reţelele clasice şi delicioase făcute de demult. Nimic nu se compară cu gustul copilăriei”, este de părere Simona.

Pentru tânăra cofetăreasă, locul de muncă a ajuns să fie ”cea de a doua casă”, iar Simona nu îşi poate imagina o zi măcar în care să facă altceva. ”Petrec mult timp în cofetărie pentru ca toate să iasă bine şi clienţii să fie mulţumiţi. Este locul unde pasiunea, talentul, răbdarea, dăruirea, munca, bucuria, caldura sufletească şi iubirea de nou se transmite prin fiecare lucru care iese din cofetărie”, mărturiseşte aceasta.

Ţinând cont că gustul copilăriei regăsit în cofetăria celor două este din ce în ce mai căutat, iar sătmărenii au rămas încântaţi la degustarea fiecărui preparat, cele două femei au în vedere extinderea locaţiei în viitor. Cu toate că pandemia de coronavirus le-a pus beţe în roate, oprind evenimentele mari de aproape un an de zile, cele două speră ca în curând să poată deschide un al doilea laborator, pentru a putea fi prezente la cat mai multe evenimente festive.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Reţeta succesului cofetăriei franţuzeşti din inima Piteştiului. „Fiecare comandă este specială în felul ei”

A lăsat Occidentul pentru a face artă din cofetărie în oraşul ei. „Un soi de patriotism local“, spune Raluca VIDEO