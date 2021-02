Casele viitorului, proiectate să gândească în locul nostru. Iniţiativa a doi tineri din Satu-Mare

Bogdan Crăciun şi Daniel Chiorean sunt doi tineri din Satu Mare care în plină pandemie au dat startul unei afaceri ingenioase. Bazându-se pe tehnologia din ce în ce mai avansată, cei doi lucrează la „casele viitorului”, case menite să asigure tot confortul posibil. Ideea a pornit încă din urmă cu 10 ani, când Bogdan lucra în domeniu ca „product manager”, şi analizând piaţa, produsele şi cererea de la vremea respectivă, a ajuns la concluzia că există anumite lacune, cărora chiar el le-a dat de capăt în timp.

„Atunci existau o grămadă de companii mari care erau integratori pentru clienţi mari şi am realizat că nu există şi o companie pentru persoane fizice, pentru ”oamenii de rând”. Am început să studiem piaţa şi am ajuns la concluzia că afacerea este fezabilă, iar în anul 2020 am reuşit să o şi punem pe picioare”, explică Bogdan.

Modernizarea unei locuinţe cu un sistem smart home presupune ca însăşi casa să gândească în locul proprietarului. Pare dificil de crezut sau de înţeles la o primă vedere, însă tehnologia modernă din zilele noastre ne arată că nimic nu e imposibil. Indiferent că vorbim despre un apartament sau despre o casă, acestea pot fi modernizate în funcţie de cererea clienţilor. Practic, maşina de cafea, draperiile, temperatura, umiditatea sau securitatea, toate pot fi controlate dintr-un simplu mesaj vocal. Ba mai mult, sistemele smart ne pot scăpa definitiv de tunderea gazonului, printr-o singură comandă pe telefon.

În viitor, sistemele smart vor deveni o necesitate

„Când vorbim de confort vorbim de întreg sistemul propriu-zis. Un sistem smart în principiu e un sistem care gândeşte în locul tău şi elimină controlul din telefon. E important să avem şi control din telefon, dar un sistem cu adevărat smart integrează toate sistemele din casă şi gândeşte pentru tine. Casa ştie că tu vii acasă prin simplul fapt că porţi telefonul în buzunar, casa ştie că tu, la o anumită oră, vrei să te uiţi la un film, că dimineaţa îţi doreşti să fi trezit lent, iar luminile să se deschidă gradual, ştie că preferi un anumit nivel de temperatură. Avem instalate sisteme care permit ca în cazul în care tu faci o baie şi creşte umiditatea în încăpere, geamurile să se deschidă automat, fără ca tu să ai vreo intervenţie. În cazul în care tu eşti plecat în concediu iar o conductă se sparge, aceasta va fi închisă automat fără ca tu să îţi faci griji de posibilele inundaţii”, explică Bogdan.

Costurile diferă în funcţie de cerinţe, însă aflăm că faţă de anii anteriori, preţul unui sistem smart a scăzut considerabil. Dacă vorbim despre apartamente, un astfel de sistem poate ajunge la câteva mii de euro, pe când în cazul unei case, la câteva sute de mii. Totul depinde de sistemele cerute de clienţi.

”Din punct de vedere costuri, pentru o casă cu un cost total de construcţie de la faza de proiectare, construcţie şi autorizaţii, dacă ar fi un cost total ipotetic de 100.000 de euro, costul sistemelor de automatizare ar trebui gândit undeva la 10-20% din costul total, în funcţie de bugetul clientului. Avantajul sistemelor smart-home e că dacă se apelează la consultanţă încă din faza incipientă a construcţiei, costurile pot fi distribuite pe parcursul mai multor ani”, spune Daniel.

Cerere pentru astfel de sisteme există, iar cei doi antreprenori sunt convinşi că în viitor sistemele smart vor deveni o necesitate pentru fiecare locuinţă.

