Câmp plin de organe de animale, la intrarea în municipiul Carei

Cât vezi cu ochii, pe o bucată de pământ de la intrarea în municipiul Carei dinspre Satu Mare, intestinele de animale au pus stăpânire pe peisaj, imaginile fiind unele dezolante. Redacţia buletindecarei.ro a fost sesizată cu privire la aceste scene, dar şi a mirosului pestilenţial emanat de aceste resturi animale.

Intestinele de animale sunt împrăştiate pe fosta păşune a municipiului Carei. Deocamdată nu se cunoaşte cum au ajuns acele resturi animale acolo, iar instituţiile statului nu au cunoştinţe despre acest caz.

„Nu am fost informaţi deocamdată, de la voi am aflat acum. Primăria are obligaţia să asigure ecarisarea teritoriului administrativ. Situaţia e complicată, că nu sunt norme de aplicare, Consiliul Judeţean trebuie să plătească, primăria să se ocupe. În mod normal în astfel de situaţii se intervine cu o firmă autorizată pentru incinerarea resturilor, avem o astfel de firmă în judeţul Satu Mare. ”, afirmă Nicolae Dumuţa, director DSVSA

sursa foto: www.buletindecarei.ro