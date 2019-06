VIDEO Filmare cu lipitori şi viermi la ştrandul din Reşiţa. DSP s-a sesizat şi a amendat administratorul

Ştrandul Titanic din Reşiţa, deschis recent este scena unui scandal, izbucnit după ce un tânăr a postat o filmare pe reţelele de socializare susţinând că în apă sunt viermi, iar pe tobogan lipititori.

„Ieri, împreună cu prietenii mei am ales strandul Titanic ca să ne răcorim şi să ne distrăm. Din păcate aici am avut parte de o surpriză neplăcută. Pe tobogan era o lipitoare iar sub tobogan apa era muradară şi plină cu viermi. Precizăm că piscina era plină de oameni, noi am ales să nu mai facem baie şi am mers să stăm de vorbă cu administratorul piscinei. Acesta a ţipat la noi să plecăm şi nu a vrut să ne dea banii înapoi. Aşa că după acest dialog am plecat şi am depus şi o reclamaţie la Protecţia Consumatorilor, ne dorim ca această problemă să se rezolve", a declarat pentru Radio Reşiţa tânărul care a postat filmarea pe reţelele de socializare.