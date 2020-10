VIDEO Exerciţiu de dicţie amuzant, spus în viteză. Cine poate ţine pasul

Începând de săptămâna trecută, Codrina Raica va publica săptămânal, pe un site local de ştiri din Reşiţa, câte un exerciţiu de dicţie. Primul i-a ieşit perfect şi i-a amuzat pe membrii reţelei de socializare unde a fost postat.

"Am găsit exerciţiul acesta de dicţie pe interenet şi mi-a plăcut, am vrut să-mi perfecţionez dicţia. L-am învăţat şi mi-a ieşit foarte bine. O să fac în fiecare vineri, câte un exerciţiu şi o să-l postăm pe site, pe reper24. Reacţiile au fost bune, a fost şi exerciţiul amuzant", spune Codrina.

Studenta a intrat deja în lumea presei şi are mai multe colaborări, la televiziunile locale din zonă.

"În clasa a douăsprezecea am început o colaborare cu Radio Reşiţa şi am participat şi la o emisiune în direct. Acum sunt în anul doi, la Jurnalism. Din anul întâi, m-am dus la o televiziune locală din Timişoara, Europa Nova, cu care am început să colaborez. Inclusiv în prezent am o emisiune acolo. Acum am şi la Reşiţa o emisiune, la Banat TV. Ideea cu lecţia de dicţie a venit aşa, i-am spus într-o zi colegului meu Sergiu Taban şi el a zic să-l publicăm", povesteşte tânăra.

Cum postarea cu exerciţiul de dicţie s-a bucurat de succes, cititorii site-ului reper24.ro o vor putea revedea pe Codrina în fiecare vineri, cu un nou exerciţiu. Cine vrea poate încerca să ţină pasul cu ea.





