Un alpinist celebru intră în echipa PNL la Caraş-Severin. „L-am văzut salvând viaţa unui om în Antarctica“

Cornel Galescu spune că a fost curtat de multe partide, în ultimii ani. A acceptat acum oferta, pentru că a venit din partea primarului lui Ioan Popa din Reşiţa, dar mai ales din partea lui Romeo Dunca, prosper om de afaceri şi alpinist.

Coco spune că îl cunoaşte foarte bine pe Romeo Dunca, cu care a fost în două expediţii, una la Polul Nord, cealaltă la Polul Sud. Alpinistul bănăţean povesteşte şi episodul care l-a convins să aibă încredre în Dunca. Omul de afaceri care candidează în prezent pentru şefia CJ Caraş-Severin şi-ar fi pus viaţa în pericol pentru a salva un alpinist norvegian, pe care nici nu-l cunoştea.

"Nu puteam să refuz invitaţia din partea acestor doi oameni, mai ales că, eu, de multă vreme îmi exprim nemulţumirile, pe toate căile, pentru ceea ce se întâmplă în Caraş-Severin. Pentru mine a fost o onoare, pentru că sunt doi oameni pe care eu îi respect foarte mult şi îi apreciez pentru ceea ce au realizat.

Eu în Romeo Dunca am descoperit un om puternic şi sufletist. Am avut în expediţiile noastre o situaţie în care unul dintre exploratorii norvegieni nu mai putea să meargă, îngheţase de frig, şi Romeo a fost cel care l-a tras pe sanie, o distanţă foarte mare, pe platoul Antarcticii, unde te deplasezi foarte greu şi singur. L-a ajutat şi practic i-a salvat viaţa. Mi-a părut fantastic la momentul respectiv şi pentru mine a însemnat mult acest lucru. Pe de altă parte, îl apreciez foarte mult pentru ceea ce a făcut ca om de afaceri. Fiind la Muntele Mic destul de des, am văzut ce a dezvoltat acolo şi că nu a făcut rabat de la calitate, o investiţie care a schimbat faţa Muntelui Mic", spune Galescu.

Cunoscutul alpinist susţine că obiectivul pentru care a reintrat în politică este dezvoltarea turismului în Banatul Montan.

"Nu pot să nu pun umărul la partea asta de dezvoltare turistică. Aici cred că aş avea un cuvânt de spus, ţinând cont că am o experienţă, am fost în atâtea zone din lume şi peste tot pe unde am mers am fost foarte atent cum s-a construit, cum s-a dezvoltat, cum s-a pus în valoare o anumită zonă, cum arată un parc naţional, cum se fac anumite activităţi. Mi-ar face plăcere să ştiu că pot să-mi aduc contribuţia pe partea asta, pentru că Banatul merită să aibă o zonă de agrement aşa cum trebuie. Este printre puţinele şanse pe care le are acest judeţ, având în vedere că a fost axat pe industrie grea care acum a dispărut, e clar că trebuie înlocuită cu altceva. Ce mai bună variantă este să ne concentrăm pe turism. E o paletă largă de oferte, de la turismul balnear, la cel de aventură, sunt lacuri, sunt păduri, sunt chei, se poate face alpinism, se pot face drumeţii, avem munţi de peste 2000 de metri, avem un pic de arhaic în zonă, deci, dacă ştim să împachetăm frumos ceea ce avem, putem să ridicăm capul sus, aşa cum au făcut şi alte ţări", e de părere Galescu.

Cornel Galescu s-a născut la poalele Munţilor Banatului, pe 26 decembrie 1964. A urcat pentru prima dată la altitudine la 10 ani, pe Muntele Mic, pentru a învăţa să schieze, iar alpinismul a început să-l practice zece ani mai târziu, la Clubul Politehnica din Timişoara, sub îndrumarea profesorului Eugen Seracin, acolo unde şi-a finalizat şi studiile şi a obţinut diploma de inginer. Este Cetăţean de Onoare al oraşului Carnsebeş din 2003 şi Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş Severin din 2012.

În 1990 a absolvit Facultatea de Calculatoare a Universităţii Politehnica din Timişoara. A devenit instructor internaţional de alpinism, după ce a urmat un curs, în 1992, la Chamonix(Franţa). A fost şeful formaţiei de Salvamont din Caransebeş între 1990-1995 şi preşedinte la Clubul Montan Caransebeş. În 2000-2003, a deţinut funcţia de preşedinte al comisiei de alpinism şi escaladă al Federaţiei de Alpinism. A fost viceprimar al oraşului Caransebes – 2011-2013.

Dintr-o scurtă cronologie de performaţă nu pot să lipsească: 1990 - expediţie Caucaz (Vf. Gumaci, GianTuGan, Ghermoghenov, Cheget, Shelda, Elbrus 5.642 m); 1993 - premieră mondială în Turcia (M-ţii Kackar), „Turnul Romanilor“; 1996 - participare expediţie Himalaya (Vf. Dhaulagiri, 8.168 m); - premieră românească: Vf. Sita Chu-Chura, 6.600 m (Himalaya); 1997 - expediţie Alaska (Vf. McKinley, 6.197 m), prima echipă românească pe acest vârf (împreună cu Constantin Lăcătuşu); - escaladă pe Mont Blanc, 4.806 m; - participare expediţie Himalaya (Vf. Cho-Oyu, 8.201 m), prima expediţie românească în Tibet; 2000 - expediţie Patagonia (Cerro Solo, premieră românească), prima expediţie românească în Patagonia (unsupported); 2003 -expediţie Aconcagua, 6.962 m, ruta normală; - participare expediţie Everest, 8.848 m (North face, Tibet), prima echipă românească pe Everest; 2005 - ascensiune pe Vf. Breithorn (4.164 m) şi VF. Materhorn (4.478 m), Alpii Elveţieni; 2007 - expediţie Polul Nord, prima echipă românească pe schiuri; 2011 - prima echipa românească pe schiuri la Polul Sud. 2012 - expediţie pe vârful Kilimanjaro – Africa

