Timişoara şi Reşiţa, alianţă pentru Banat. Dominic Fritz a venit să ia lecţii de la Ioan Popa: „Se poate. Doar să vrem. Abia aştept să mă apuc de treabă“

“Nelu Popa a reuşit, în doar patru ani, ce mulţi oameni îmi spun că este imposibil: a transformat un disfuncţional aparat birocratic într-o administraţie modernă şi performantă, a restructurat primăria din temelii, a înjumătăţit datoriile, a redus masiv cheltuielile de funcţionare şi a atras, pentru oraşul său de 80.000 locuitori, mai multe fonduri europene decât Timişoara.

Rezultatele se văd în oraş: locuri de joacă de calitate, piste de biciclete late, parcări civilizate…

În 27 septembrie, a fost reales ca primar al Reşiţei cu un scor de 75%. L-am vizitat ieri şi am povestit câteva ore despre principii şi proiecte, despre arme ascunse în lupta cu incompetenţa, despre calitate şi control.

Lecţia: se poate. Doar să vrem. Abia aştept să mă apuc de treabă”, a comentat Dominic Fritz.

Un prim proiect, care va lega Reşiţa de Timişoara

Ioan Popa spune că nu s-au schimbat rolurile şi că Timişoara rămâne "Capitala Banatului", însă apreciază că Fritz a decis să vină să-i ceară sfatul. Edilul cărăşean susţine că între cele două mari oraşe ale Banatului va exista o strânsă colaborare, în mandatul viitor.

“Aşa a considerat el, că e mai apropiat ca vârstă, ca dinamică, cu mine. A venit, am stat de vorbă vreo patru, cinci ore. Am fost cu el în oraş, i-am arătat vreo câteva obiective pe care noi le-am realizat aici.

Am discutat, în primul rând, despre organigramă, despre cum se poate reorganiza o primărie, în cazul în care consumă foarte multe salarii şi cum ar putea să dirijeze mai mulţi bani spre investiţii. I-am povestit că, eu, când am venit la Primăria Reşiţa, aveam foarte multe direcţii care aveau cod fiscal separat, care îşi negociau ele contractele, aveau resurse umane proprii, jurişti proprii, achiziţii proprii, şi am pus sub o pălărie toţi juriştii, toate achiziţiile şi toate resursele umane, astfel încât să eliminăm din costuri.

În afară de asta, am vorbit despre ce ar trebui verificat, ce auditări ar trebui făcute în primărie. Am discutat despre credite, la ce rate le au, la ce dobânzi sunt acestea, despre faptul că se pot refinanţa, se pot renegocia, l-am îndrumat spre consultanţi bancari, pentru că aşa am avut şi noi aici.

I-am spus că din punctul meu de vedere, cele mai importante direcţii în primărie sunt investiţii, achiziţii publice şi proiecte europene. Astea trei trebuie să fie coloana vertebrală a oraşului, care trebuie să aducă dinamică şi investiţii. I-am recomandat să pună accent pe învăţământ, i-am povestit de şcoala duală de la Reşiţa, i-am arătat un loc de joacă pe care l-am făcut, în Timişoara nu există aşa ceva. Am vorbit despre multe şi sunt convins că vom colabora foarte bine şi în viitor”, a spus Popa.



Primarul Reşiţei spune că primul proiect de colaborare, între cele două oraşe, se va materializa printr-un train-tram care să facă legătura dintre cele două reşedinţe de judeţ, cu staţie în aeroportul din Timişoara.

“Am convenit, ca pe viitor, să ne întâlnim în patru: eu, el, Romeo Dunca de la Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Alin Nica de la Consiliul Judeţean Timiş.

O să demarăm proiectul de train tram, Reşiţa-Timişoara, cu accesibilizare din aeroportul Timişoara. Eu îmi doresc ca un om, care vine cu avionul la Timişoara, să poată urca într-un tren şi să aibă posibilitatea să rămână în Timişoara sau să vină la Reşiţa. Distanţa Reşiţa-Timişoara de 100 de kilometri pe calea ferată azi se parcurge în două ore jumătate. În mod normal, ar trebui să se parcurgă în 40-50 de minute.

Am discutat, la nivel de ADR Vest, să facem un proiect împreună cu Timişoara, cu consiliile judeţene, astfel încât să putem să interconectăm zone de care să se bucure toată lumea. Şi reşiţenii care merg să lucreze la Timişoara, şi turiştii care vor să ajungă în Banatul de Munte”, a declarat Ioan Popa.

"Ministerul Dezvoltării ar trebui să instituţionalizeze acest tip de alianţe"

Liderul UrbanizeHub, Graţian Mihăilescu, reşiţean la origini, a sprijinit încă de la început activitatea primarului Ioan Popa. Graţian spune că acest gen de colaborări este benefic şi pot aduce succesul administraţiilor locale.

“Din păcate Alianţa Vestului, lansată în 2018, la evenimentul nostru, nu a funcţionat foarte mult. Dar acum, poate cu noul leadership din Timişoara, această alianţă din vestul României va genera proiecte mari de infrastructură. Am simţit acest lucru când am văzut că noul primar al Timişoarei s-a dus în vizită la Reşiţa. Este mare lucru, că un oraş mai mare, ca Timişoara, o capitală de regiune vine spre oraş mai mic. Asta arată meritele pe care le-a avut o administraţie mică, în decursul celor patru ani.

Reşiţa a avut proiecte pe bandă rulantă, a atras bani, undeva la 170 de milioane de euro, în trei patru ani de zile. Mai nou am atras şi un investitor care va genera un proiect mare de regenerarea urbană. Asta înseamnă că există planificare şi viziune şi toate astea aduc dezvoltare. Dominic Fritz, cred că asta a văzut la Reşiţa, a văzut că e există planificare şi că există eficienţă la nivel de administraţie publică.

Mă bucur că un oraş mai mare a venit într-un oraş mai mic, cu un primar din alt partid. Lucrurile astea ar trebui să se întâmple firesc, schimbul acesta de bune practici ar trebui să fie într-un fel sau altul instituţionalizat. Cred că Ministerul Dezvoltării ar trebui să instituţionalizeze acest sistem de abordări, de alianţe, în care diferite oraşe sau diferiţi primari învaţă unii de la alţii. Acest tip de colaborare e cheia succesului. Mă bucur să văd acest gen de colaborări şi aş vrea să-l văd tot mai des şi în viitor”, spune Mihăilescu.



VĂ RECOMANDĂM ŞI:

Ceetrus România a lansat Reşiţa 2030. Proiect de zeci de milioane de euro de regenerare a unei platforme industriale

Un primar din România vrea să aducă serverele Amazon şi Facebook în parcul industrial din oraşul său